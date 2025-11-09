Мои заказы

Утренний Рим: прогулка в мини-группе с первыми лучами солнца

Начните день с прогулки по утреннему Риму, когда город только просыпается. Исторические площади и фонтаны ждут вас без толп туристов
Утренний Рим - это возможность увидеть город в его истинной красоте. Прогулка начинается на Кампо-деи-Фиори, где город только пробуждается. Площадь Навона, Пантеон и фонтан Треви откроются перед вами в тишине
и спокойствии.

Вы узнаете о Джордано Бруно и тайнах Пантеона, а также о том, как римляне использовали сатиру для борьбы с властью.

Это идеальная возможность насладиться Римом без спешки и толп, почувствовать его дух и загадать желание у фонтана Треви

4.9
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Утренний Рим без толп
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎨 Уникальные истории и факты
  • 🕊️ Спокойная атмосфера
  • 💭 Возможность загадать желание
Утренний Рим: прогулка в мини-группе с первыми лучами солнца© Вадим
Утренний Рим: прогулка в мини-группе с первыми лучами солнца© Вадим
Утренний Рим: прогулка в мини-группе с первыми лучами солнца© Вадим

Что можно увидеть

  • Кампо-деи-Фиори
  • Площадь Сан-Панталео
  • Площадь Пасквино
  • Площадь Навона
  • Пантеон
  • Фонтан Треви
  • Сан-Сильвестро-ин-Капите
  • Площадь Тринита-деи-Монти
  • Виа Маргутта
  • Колонна Непорочного Зачатия
  • Египетский обелиск
  • Площадь Испании
  • Испанская лестница
  • Фонтан Баркачча
  • Виа дель Бабуино
  • Церкви-близнецы на Пьяцца дель Пополо

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кампо-деи-Фиори. Город только просыпается: крики торговцев, аромат кофе, звон бокалов
  • Площадь Сан-Панталео, на которой Рим говорит шёпотом
  • Площадь Пасквино. Когда-то на статую Пасквино прикрепляли дерзкие стихи и анонимные протесты
  • Площадь Навона и фонтан в центре — вода, мрамор, движение, стихии
  • Пантеон — место, где замирает время
  • Фонтан Треви. Вы бросите монетку и загадаете желание
  • Сан-Сильвестро-ин-Капите — церковь, в которой хранится голова Иоанна Крестителя
  • Площадь Тринита-деи-Монти. Рим здесь раскрывается словно в панораме
  • Виа Маргутта, на которой жили художники и снималось кино

А также Колонну Непорочного Зачатия и Египетский обелиск, площадь Испании, Испанскую лестницу и фонтан Баркачча, Виа дель Бабуино и церкви-близнецы на Пьяцца дель Пополо.

Вы услышите:

  • Почему Джордано Бруно стал символом свободы мысли — и что он говорит каждому, кто проходит мимо его памятника
  • Как римляне использовали сатиру, чтобы бороться с властью
  • Какие тайны скрывает Пантеон
  • Кто придумал бросать монеты в фонтан Треви
  • Почему в центре Рима до сих пор стоит египетский обелиск
  • Как менялся город от язычества к христианству

Организационные детали

  • Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с гидом до заказа, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды

ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€55
Дети 13-18 лет€33
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Campo de Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 665 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
других городах. У нас есть как классические маршруты, так и прогулки по нестандартным тропам — всё подстроим под ваш интерес и ритм. Каждая экскурсия — это не просто рассказ, а тёплое знакомство с городом. Лёгкая атмосфера, красивые локации, живые истории, а при желании — помощь с фото, ресторанными находками и идеями для поездок за пределы города. Если вы хотите увидеть настоящую Италию и Францию, а не только открытки из путеводителей, — мы на связи.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
Юлия
9 ноя 2025
Хочется поблагодарить за экскурсию Софию! В прекрасной, непренужденой, дружеской обстановке прошла экскурсия! София прекрасно осведомлена, исторически подкована. Мы успели и на дегустацию лимончелы и трюфелей попасть) и пройтись по значимым историческим местам, и посетить церки.
Очень увлекательно, динамично и разнообразно! Спасибо, Софии🌷
К
Ксения
6 ноя 2025
Благодарим Софию за увлекательную и содержательную прогулку. Было очень интересно! Посетили много красивых исторических мест, получили рекомендации по покупкам и ресторанам. Обязательно посетим другие маршруты в следующий раз. До новых встреч!
Анна
Анна
29 окт 2025
Утренний Рим - супер! Еще нет толп туристов. красота!
Б
Борис
4 сен 2025
София просто великолепна,очень много мест за то время,что было отведено,при этом София отработала больше на 20 минут,не думал,что так много можно посмотреть и услышать за 2 часа 20 минут
Василиса
Василиса
1 сен 2025
Маршрут был отличный, было удобно что немного изменили его под нас, начали с другой локации из этого же маршрута. Но содержание экскурсии было довольно скудно: иногда не было конкретных ответов
на наши вопросы, между локациями очень мало интересных фактов. Да, про некоторые локации было рассказано очень интересно, но мне кажется гуляя по любой улочке Рима, можно да что то и рассказать про любой дом/улицу/фонтан/ да и вообще жизнь итальянцев. Не хватило информации для общей картинки экскурсии, поэтому получилось смазанное впечатление

Вадим
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Нам приятно, что сам маршрут вам понравился и был удобен. В то же время мы
понимаем ваши замечания относительно содержания экскурсии. Мы обязательно обсудим этот момент с гидом и сделаем акцент на том, чтобы экскурсия была более цельной и информативной.

Л
Лантинов
17 авг 2025
Спасибо Софии за интересные и легкие 2 часа экскурсии. Рим с утра это свежесть и спокойствие)
Рекомендуем посетить
Т
Татьяна
16 авг 2025
Всё супер, было очень интересно
В
Виктория
10 авг 2025
Экскурсия была содержательной, с хорошо построенным маршрутом!
София - прекрасный гид, которая не только рассказала нам с дочкой историю Вечного города, но и поделилась гастрономическими местами, где еда вкусная и по
выгодным ценам, и интересными локациями для фото, куда бы мы сами не дошли🌿
Хорошо построена речь, смогла ответить на все наши вопросы! Плюс экскурсии в том, что она именно УТРЕННЯЯ, поскольку было очень комфортно и не жарко, как в середине дня!
Рекомендуем🤍

В
Валерия
31 июл 2025
Отличная прогулка по центру Рима, увидела все самое интересное
С
Светлана
21 июл 2025
Прогулка по Риму утром - самое настоящее наслаждение. Людей еще не так много, солнышко еще не такое яркое, два часа пролетают на одном дыхании! Спасибо нашему гиду Джулии!
Д
Ден
18 июл 2025
Софи очень замечательный экскурсовод. Мы много увидели прекрасных достопримечательностей и услышали историю древнего Рима. Софи с лёгкостью отвечала на все наши вопросы, без проблем помогла нам с фотосъёмкой. Мы благодарны ей за превосходную работу и очень советуем проводить с ней захватывающие дух экскурсии. Мы будем ещё встречаться в следующий прилёт.
К
Кирилл
18 июл 2025
Спасибо замечательному экскурсоводу! Довольно интересная обзорная экскурсия, рекомендую!
Л
Людмила
5 июл 2025
Структурированно и интересно
К
Ксения
23 июн 2025
Первым делом рекомендую всем пойти на экскурсию утром, либо вечером, когда в Риме не слишком жарко. Тогда можно спокойно насладиться городом. Гид была восхитительная девушка, влюбила нас в этот город. Организация компании Вадима все хорошо, всегда на связи.

Входит в следующие категории Рима

