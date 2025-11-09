Юлия Хочется поблагодарить за экскурсию Софию! В прекрасной, непренужденой, дружеской обстановке прошла экскурсия! София прекрасно осведомлена, исторически подкована. Мы успели и на дегустацию лимончелы и трюфелей попасть) и пройтись по значимым историческим местам, и посетить церки.

Очень увлекательно, динамично и разнообразно! Спасибо, Софии🌷

К Ксения Благодарим Софию за увлекательную и содержательную прогулку. Было очень интересно! Посетили много красивых исторических мест, получили рекомендации по покупкам и ресторанам. Обязательно посетим другие маршруты в следующий раз. До новых встреч!

Анна Утренний Рим - супер! Еще нет толп туристов. красота!

Б Борис София просто великолепна,очень много мест за то время,что было отведено,при этом София отработала больше на 20 минут,не думал,что так много можно посмотреть и услышать за 2 часа 20 минут

Василиса читать дальше на наши вопросы, между локациями очень мало интересных фактов. Да, про некоторые локации было рассказано очень интересно, но мне кажется гуляя по любой улочке Рима, можно да что то и рассказать про любой дом/улицу/фонтан/ да и вообще жизнь итальянцев. Не хватило информации для общей картинки экскурсии, поэтому получилось смазанное впечатление Маршрут был отличный, было удобно что немного изменили его под нас, начали с другой локации из этого же маршрута. Но содержание экскурсии было довольно скудно: иногда не было конкретных ответов Вадим Ответ организатора: читать дальше понимаем ваши замечания относительно содержания экскурсии. Мы обязательно обсудим этот момент с гидом и сделаем акцент на том, чтобы экскурсия была более цельной и информативной. Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Нам приятно, что сам маршрут вам понравился и был удобен. В то же время мы

Л Лантинов Спасибо Софии за интересные и легкие 2 часа экскурсии. Рим с утра это свежесть и спокойствие)

Рекомендуем посетить

Т Татьяна Всё супер, было очень интересно

В Виктория

София - прекрасный гид, которая не только рассказала нам с дочкой историю Вечного города, но и поделилась гастрономическими местами, где еда вкусная и по читать дальше выгодным ценам, и интересными локациями для фото, куда бы мы сами не дошли🌿

Хорошо построена речь, смогла ответить на все наши вопросы! Плюс экскурсии в том, что она именно УТРЕННЯЯ, поскольку было очень комфортно и не жарко, как в середине дня!

Рекомендуем🤍 Экскурсия была содержательной, с хорошо построенным маршрутом!София - прекрасный гид, которая не только рассказала нам с дочкой историю Вечного города, но и поделилась гастрономическими местами, где еда вкусная и по

В Валерия Отличная прогулка по центру Рима, увидела все самое интересное

С Светлана Прогулка по Риму утром - самое настоящее наслаждение. Людей еще не так много, солнышко еще не такое яркое, два часа пролетают на одном дыхании! Спасибо нашему гиду Джулии!

Д Ден Софи очень замечательный экскурсовод. Мы много увидели прекрасных достопримечательностей и услышали историю древнего Рима. Софи с лёгкостью отвечала на все наши вопросы, без проблем помогла нам с фотосъёмкой. Мы благодарны ей за превосходную работу и очень советуем проводить с ней захватывающие дух экскурсии. Мы будем ещё встречаться в следующий прилёт.

К Кирилл Спасибо замечательному экскурсоводу! Довольно интересная обзорная экскурсия, рекомендую!

Л Людмила Структурированно и интересно