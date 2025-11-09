Утренний Рим - это возможность увидеть город в его истинной красоте. Прогулка начинается на Кампо-деи-Фиори, где город только пробуждается. Площадь Навона, Пантеон и фонтан Треви откроются перед вами в тишине
- 🌅 Утренний Рим без толп
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🎨 Уникальные истории и факты
- 🕊️ Спокойная атмосфера
- 💭 Возможность загадать желание
Что можно увидеть
- Кампо-деи-Фиори
- Площадь Сан-Панталео
- Площадь Пасквино
- Площадь Навона
- Пантеон
- Фонтан Треви
- Сан-Сильвестро-ин-Капите
- Площадь Тринита-деи-Монти
- Виа Маргутта
- Колонна Непорочного Зачатия
- Египетский обелиск
- Площадь Испании
- Испанская лестница
- Фонтан Баркачча
- Виа дель Бабуино
- Церкви-близнецы на Пьяцца дель Пополо
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кампо-деи-Фиори. Город только просыпается: крики торговцев, аромат кофе, звон бокалов
- Площадь Сан-Панталео, на которой Рим говорит шёпотом
- Площадь Пасквино. Когда-то на статую Пасквино прикрепляли дерзкие стихи и анонимные протесты
- Площадь Навона и фонтан в центре — вода, мрамор, движение, стихии
- Пантеон — место, где замирает время
- Фонтан Треви. Вы бросите монетку и загадаете желание
- Сан-Сильвестро-ин-Капите — церковь, в которой хранится голова Иоанна Крестителя
- Площадь Тринита-деи-Монти. Рим здесь раскрывается словно в панораме
- Виа Маргутта, на которой жили художники и снималось кино
А также Колонну Непорочного Зачатия и Египетский обелиск, площадь Испании, Испанскую лестницу и фонтан Баркачча, Виа дель Бабуино и церкви-близнецы на Пьяцца дель Пополо.
Вы услышите:
- Почему Джордано Бруно стал символом свободы мысли — и что он говорит каждому, кто проходит мимо его памятника
- Как римляне использовали сатиру, чтобы бороться с властью
- Какие тайны скрывает Пантеон
- Кто придумал бросать монеты в фонтан Треви
- Почему в центре Рима до сих пор стоит египетский обелиск
- Как менялся город от язычества к христианству
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с гидом до заказа, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Дети 13-18 лет
|€33
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Campo de Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30 и 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 665 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
9 ноя 2025
Хочется поблагодарить за экскурсию Софию! В прекрасной, непренужденой, дружеской обстановке прошла экскурсия! София прекрасно осведомлена, исторически подкована. Мы успели и на дегустацию лимончелы и трюфелей попасть) и пройтись по значимым историческим местам, и посетить церки.

К
Ксения
6 ноя 2025
Благодарим Софию за увлекательную и содержательную прогулку. Было очень интересно! Посетили много красивых исторических мест, получили рекомендации по покупкам и ресторанам. Обязательно посетим другие маршруты в следующий раз. До новых встреч!
Анна
29 окт 2025
Утренний Рим - супер! Еще нет толп туристов. красота!
Б
Борис
4 сен 2025
София просто великолепна,очень много мест за то время,что было отведено,при этом София отработала больше на 20 минут,не думал,что так много можно посмотреть и услышать за 2 часа 20 минут
Василиса
1 сен 2025
Маршрут был отличный, было удобно что немного изменили его под нас, начали с другой локации из этого же маршрута. Но содержание экскурсии было довольно скудно: иногда не было конкретных ответов
Вадим
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Нам приятно, что сам маршрут вам понравился и был удобен. В то же время мы
Л
Лантинов
17 авг 2025
Спасибо Софии за интересные и легкие 2 часа экскурсии. Рим с утра это свежесть и спокойствие)
Т
Татьяна
16 авг 2025
Всё супер, было очень интересно
В
Виктория
10 авг 2025
Экскурсия была содержательной, с хорошо построенным маршрутом!

В
Валерия
31 июл 2025
Отличная прогулка по центру Рима, увидела все самое интересное
С
Светлана
21 июл 2025
Прогулка по Риму утром - самое настоящее наслаждение. Людей еще не так много, солнышко еще не такое яркое, два часа пролетают на одном дыхании! Спасибо нашему гиду Джулии!
Д
Ден
18 июл 2025
Софи очень замечательный экскурсовод. Мы много увидели прекрасных достопримечательностей и услышали историю древнего Рима. Софи с лёгкостью отвечала на все наши вопросы, без проблем помогла нам с фотосъёмкой. Мы благодарны ей за превосходную работу и очень советуем проводить с ней захватывающие дух экскурсии. Мы будем ещё встречаться в следующий прилёт.
К
Кирилл
18 июл 2025
Спасибо замечательному экскурсоводу! Довольно интересная обзорная экскурсия, рекомендую!
Л
Людмила
5 июл 2025
Структурированно и интересно
К
Ксения
23 июн 2025
Первым делом рекомендую всем пойти на экскурсию утром, либо вечером, когда в Риме не слишком жарко. Тогда можно спокойно насладиться городом. Гид была восхитительная девушка, влюбила нас в этот город. Организация компании Вадима все хорошо, всегда на связи.
