Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Прекрасная вилла кардинала Д'Эсте находится в городке Тиволи, что в получасе езды от Рима. Это удивительное место охраняется ЮНЕСКО и является достоянием человечества. И не мудрено - ведь вилла уже несколько лет подряд выигрывает приз как один из самых красивых 🤩 парков 🌳 Европы! Вы увидите более 150 фонтанов, насладитесь цветами и чистым воздухом, прочувствуете настоящую Италию!!