Еще несколько необычных экскурсий в Риме

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Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа

5
1 отзыв
Maria P.
Maria P. – Гид из Рима
На комфортабельном транспорте вы отправитесь в небольшой городок Тиволи, где расположен уникальный памятник эпохи Возрождения.

Вилла д'Эсте стала первым дворцово-парковым комплексом с фонтанами, на основе его строились Версаль и Петергоф.

Гениальная система водоснабжения и более ста фонтанов будоражили фантазию современников.

Вы сможете оценить удивительную красоту и величие виллы д'Эсте без лишней суеты с индивидуальным опытным экскурсоводом.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €350 за экскурсию

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Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа
Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа
Прекрасная вилла кардинала Д'Эсте находится в городке Тиволи, что в получасе езды от Рима. Это удивительное место охраняется ЮНЕСКО и является достоянием человечества. И не мудрено - ведь вилла уже несколько лет подряд выигрывает приз как один из самых красивых 🤩 парков 🌳 Европы! Вы увидите более 150 фонтанов, насладитесь цветами и чистым воздухом, прочувствуете настоящую Италию!!
Что входит
  • Экскурсия
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты оплачиваются на месте
Начало
🚩 Ваш отель
Место завершения
🏁 Центр Рима
Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа
Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа
Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа
Вилла д'Эсте – знаменитый прообраз Петергофа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maria P.
Maria P.
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