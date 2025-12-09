На прогулке вы будете искать самые красивые рождественские ёлки столицы и отвечать на вопросы гида, собирая подсказки на каждом этапе пути. Разгадаете загадки, выполните задания и узнаете много увлекательного о рождественских традициях Рима и его культуре.

Описание квеста

Пьяцца-дель-Пополо. Величественная площадь расположена у входа в Рим. Она окружена историческими церквями и монументами.

Санта-Мария-Маджоре. Одна из четырёх главных базилик Рима, построенная в 4 веке. Важный центр католической веры и особое место для празднования Рождества.

Пьяцца Навона. Известна тремя фонтанами, в том числе фонтаном четырёх рек. Рождественские ярмарки и анимация создают здесь незабываемую атмосферу в праздничный сезон.

Ватикан. В рождественский период на площади Святого Петра появляется великолепная ёлка.

Площадь Испании. Это место с роскошными магазинами и красивыми видами. В центре находится фонтан «Баркачча».

Испанская лестница. Здесь вы разгадаете последнюю загадку и получите на память сертификат о прохождении квеста.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.