Экскурсия-квест по нарядным площадям и праздничным историям
На прогулке вы будете искать самые красивые рождественские ёлки столицы и отвечать на вопросы гида, собирая подсказки на каждом этапе пути.
Разгадаете загадки, выполните задания и узнаете много увлекательного о рождественских традициях Рима и его культуре.
Описание квеста
Пьяцца-дель-Пополо. Величественная площадь расположена у входа в Рим. Она окружена историческими церквями и монументами.
Санта-Мария-Маджоре. Одна из четырёх главных базилик Рима, построенная в 4 веке. Важный центр католической веры и особое место для празднования Рождества.
Пьяцца Навона. Известна тремя фонтанами, в том числе фонтаном четырёх рек. Рождественские ярмарки и анимация создают здесь незабываемую атмосферу в праздничный сезон.
Ватикан. В рождественский период на площади Святого Петра появляется великолепная ёлка.
Площадь Испании. Это место с роскошными магазинами и красивыми видами. В центре находится фонтан «Баркачча».
Испанская лестница. Здесь вы разгадаете последнюю загадку и получите на память сертификат о прохождении квеста.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пьяцца-дель-Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2298 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!