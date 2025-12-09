Мои заказы

Все рождественские ёлки Рима

Экскурсия-квест по нарядным площадям и праздничным историям
На прогулке вы будете искать самые красивые рождественские ёлки столицы и отвечать на вопросы гида, собирая подсказки на каждом этапе пути.

Разгадаете загадки, выполните задания и узнаете много увлекательного о рождественских традициях Рима и его культуре.
Все рождественские ёлки Рима© Дарья
Описание квеста

Пьяцца-дель-Пополо. Величественная площадь расположена у входа в Рим. Она окружена историческими церквями и монументами.

Санта-Мария-Маджоре. Одна из четырёх главных базилик Рима, построенная в 4 веке. Важный центр католической веры и особое место для празднования Рождества.

Пьяцца Навона. Известна тремя фонтанами, в том числе фонтаном четырёх рек. Рождественские ярмарки и анимация создают здесь незабываемую атмосферу в праздничный сезон.

Ватикан. В рождественский период на площади Святого Петра появляется великолепная ёлка.

Площадь Испании. Это место с роскошными магазинами и красивыми видами. В центре находится фонтан «Баркачча».

Испанская лестница. Здесь вы разгадаете последнюю загадку и получите на память сертификат о прохождении квеста.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Пьяцца-дель-Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2298 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!

