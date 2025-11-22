Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Проживание. 2-местное размещение в отеле Continentale Hotel 4* в центре Ареццо. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены все завтраки и пикник у реки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Вилла Ланте
Встретим вас у аэропорта и по пути в Ареццо, где находится наш отель, заедем на виллу Ланте. Это один из лучших образцов итальянского садового искусства в стиле позднего Ренессанса с элементами маньеризма. Когда-то эти земли занимали охотничьи угодья римской церкви, а с 16 века тут высятся аккуратные домики и великолепный парк с фонтанами, беседками и лабиринтом.
Главные достопримечательности и знаменитости Ареццо
После завтрака отправляемся гулять по Ареццо, одному из древнейших тосканских городков. Познакомимся с историями местных знаменитостей — Мецената, Джорджо Вазари, Франческо Петрарки, Гвидо д’Ареццо. Осмотрим основные достопримечательности и поговорим о сольфеджио, изобретённом именно здесь, поэзии, живописи и фильме «Жизнь прекрасна», снятом тут.
Церковь Пиеве ди Гропина, Лоро-Чуффенна, Борро
Начнём день с погружения в мистические тайны церкви Пиеве ди Гропина. Это место с сильной энергетикой, которое украшено загадочными символами — фигурами львов, волчиц, орлов и драконов.
Следующий пункт — романтичный городок Лоро-Чуффенна. Тут сохранилась старейшая в Тоскане и действующая по сей день водяная мельница 10 века, на которой мелют не зерно, а каштаны и кукурузу. Мы полюбуемся древним зданием и горной рекой и попробуем пирог кастаньяччо из каштановой муки.
Движемся дальше, в Борро. Пройдёмся по улицам, рассматривая многочисленные лавчонки с изделиями из кожи, золота, керамики и живой кукольный театр. Остановимся у моста Буриано, изображённого на портрете Моны Лизы, и на берегу реки устроим пикник с местными лакомствами.
Сотня башен Сан-Джиминьяно
Посвятим день городу 100 башен — Сан-Джиминьяно. Мы восхитимся необычной архитектурой и попробуем разгадать, когда, зачем и почему появились эти строения. По одной гипотезе, башни — это стремление выставить напоказ могущество и знатность, по другой — жилища, служившие семьям убежищами в неспокойные времена. Также полюбуемся творениями великих флорентийцев: архитектора Джулиано да Майано, скульптора Бенедетто да Майано, художника Доменико Гирландайо и других мастеров.
Аббатство Сант-Антимо, Монтальчино
Первая остановка на сегодня — аббатство Сант-Антимо, которое входит в число красивейших в Тоскане. Это место захватывает дух: среди лесов и холмов с серебрящимися оливами, стройных кипарисов и виноградных лоз, в долине, как на ладони, возвышается величественная постройка 9 века.
Разгадав все тайны аббатства, поедем в Монтальчино — город каменных дубов, храбрецов и виноделов. Его очарование — в живописных пейзажах, словно нарисованных по всем правилам колористики. А ещё это родина ароматного вина «Брунелло», в котором переплелись тончайшие ноты фиалки, дикой вишни, пряностей, шоколада, чернослива и кожи, — нужно обязательно попробовать!
Камальдоли, крепость Поппи
Утро проведём в Камальдоли. Прогуляемся по заповедному лесу, в котором рассыпаны постройки с почти тысячелетней историей, полюбуемся на творения Джорджо Вазари и Андреа делла Роббья, прочтём старинные рецепты лекарств.
Затем отправимся в крепость Поппи. На протяжении почти 3 столетий она принадлежала влиятельной династии Гвиди, которая могла себе позволить лучших архитекторов и художников: здесь работали Арнольфо ди Камбио и Таддео Гадди и гостил сам Данте Алигьери.
Архитектурные шедевры Орвието
Освободим номера и направимся в соседнюю Умбрию, в удивительный город Орвието. Он стоит на плоском пласте вулканического туфа: суровые утёсы поднимаются к небу почти вертикально, и их дополняют укреплённые стены — очень живописно! Мы осмотрим впечатляющий Кафедральный собор, чудо инженерной мысли — колодец в скале — и мистические подземные лабиринты.
К вечеру прибудем в аэропорт и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1500
|1-местное размещение
|€1890
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 пикник
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение
- Чаевые водителям и гиду