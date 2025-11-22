Мои заказы

Средневековые легенды, дошедшие до нас: тайны Тосканы и Умбрии

Вспомнить жителей Ареццо, увидеть мост с портрета Моны Лизы и посчитать башни Сан-Джиминьяно
История Италии — это тончайшее кружево из фактов, домыслов, баек, легенд и интриг. Мы приглашаем вас погрузиться в это хитросплетенье тайн и разгадать хотя бы часть из них. Большая часть
тура пройдёт в Тоскане, а напоследок мы съездим в соседнюю Умбрию.

На вилле Ланте мы поговорим о римской церкви и амбициозном кардинале Гамбара, а в Монтальчино — о храбрецах и виноделах.

В Ареццо вспомним поэзию Петрарки и фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна», в церкви Пиеве ди Гропина рассмотрим загадочные символы, в Камальдоли прочтём рецепты снадобий.

Увидим до сих пор работающую водяную мельницу 10 века и мост с портрета Моны Лизы, а также узнаем, зачем в Сан-Джиминьяно возвели сотню башен.

Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Проживание. 2-местное размещение в отеле Continentale Hotel 4* в центре Ареццо. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. Включены все завтраки и пикник у реки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2 и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Вилла Ланте

Встретим вас у аэропорта и по пути в Ареццо, где находится наш отель, заедем на виллу Ланте. Это один из лучших образцов итальянского садового искусства в стиле позднего Ренессанса с элементами маньеризма. Когда-то эти земли занимали охотничьи угодья римской церкви, а с 16 века тут высятся аккуратные домики и великолепный парк с фонтанами, беседками и лабиринтом.

2 день

Главные достопримечательности и знаменитости Ареццо

После завтрака отправляемся гулять по Ареццо, одному из древнейших тосканских городков. Познакомимся с историями местных знаменитостей — Мецената, Джорджо Вазари, Франческо Петрарки, Гвидо д’Ареццо. Осмотрим основные достопримечательности и поговорим о сольфеджио, изобретённом именно здесь, поэзии, живописи и фильме «Жизнь прекрасна», снятом тут.

3 день

Церковь Пиеве ди Гропина, Лоро-Чуффенна, Борро

Начнём день с погружения в мистические тайны церкви Пиеве ди Гропина. Это место с сильной энергетикой, которое украшено загадочными символами — фигурами львов, волчиц, орлов и драконов.

Следующий пункт — романтичный городок Лоро-Чуффенна. Тут сохранилась старейшая в Тоскане и действующая по сей день водяная мельница 10 века, на которой мелют не зерно, а каштаны и кукурузу. Мы полюбуемся древним зданием и горной рекой и попробуем пирог кастаньяччо из каштановой муки.

Движемся дальше, в Борро. Пройдёмся по улицам, рассматривая многочисленные лавчонки с изделиями из кожи, золота, керамики и живой кукольный театр. Остановимся у моста Буриано, изображённого на портрете Моны Лизы, и на берегу реки устроим пикник с местными лакомствами.

4 день

Сотня башен Сан-Джиминьяно

Посвятим день городу 100 башен — Сан-Джиминьяно. Мы восхитимся необычной архитектурой и попробуем разгадать, когда, зачем и почему появились эти строения. По одной гипотезе, башни — это стремление выставить напоказ могущество и знатность, по другой — жилища, служившие семьям убежищами в неспокойные времена. Также полюбуемся творениями великих флорентийцев: архитектора Джулиано да Майано, скульптора Бенедетто да Майано, художника Доменико Гирландайо и других мастеров.

5 день

Аббатство Сант-Антимо, Монтальчино

Первая остановка на сегодня — аббатство Сант-Антимо, которое входит в число красивейших в Тоскане. Это место захватывает дух: среди лесов и холмов с серебрящимися оливами, стройных кипарисов и виноградных лоз, в долине, как на ладони, возвышается величественная постройка 9 века.

Разгадав все тайны аббатства, поедем в Монтальчино — город каменных дубов, храбрецов и виноделов. Его очарование — в живописных пейзажах, словно нарисованных по всем правилам колористики. А ещё это родина ароматного вина «Брунелло», в котором переплелись тончайшие ноты фиалки, дикой вишни, пряностей, шоколада, чернослива и кожи, — нужно обязательно попробовать!

6 день

Камальдоли, крепость Поппи

Утро проведём в Камальдоли. Прогуляемся по заповедному лесу, в котором рассыпаны постройки с почти тысячелетней историей, полюбуемся на творения Джорджо Вазари и Андреа делла Роббья, прочтём старинные рецепты лекарств.

Затем отправимся в крепость Поппи. На протяжении почти 3 столетий она принадлежала влиятельной династии Гвиди, которая могла себе позволить лучших архитекторов и художников: здесь работали Арнольфо ди Камбио и Таддео Гадди и гостил сам Данте Алигьери.

7 день

Архитектурные шедевры Орвието

Освободим номера и направимся в соседнюю Умбрию, в удивительный город Орвието. Он стоит на плоском пласте вулканического туфа: суровые утёсы поднимаются к небу почти вертикально, и их дополняют укреплённые стены — очень живописно! Мы осмотрим впечатляющий Кафедральный собор, чудо инженерной мысли — колодец в скале — и мистические подземные лабиринты.

К вечеру прибудем в аэропорт и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1500
1-местное размещение€1890
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 пикник
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
Завершение: Аэропорт Рима, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

