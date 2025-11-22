Начнём день с погружения в мистические тайны церкви Пиеве ди Гропина. Это место с сильной энергетикой, которое украшено загадочными символами — фигурами львов, волчиц, орлов и драконов.

Следующий пункт — романтичный городок Лоро-Чуффенна. Тут сохранилась старейшая в Тоскане и действующая по сей день водяная мельница 10 века, на которой мелют не зерно, а каштаны и кукурузу. Мы полюбуемся древним зданием и горной рекой и попробуем пирог кастаньяччо из каштановой муки.

Движемся дальше, в Борро. Пройдёмся по улицам, рассматривая многочисленные лавчонки с изделиями из кожи, золота, керамики и живой кукольный театр. Остановимся у моста Буриано, изображённого на портрете Моны Лизы, и на берегу реки устроим пикник с местными лакомствами.