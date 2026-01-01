Найдено 3 тура в категории « Кулинарные мастер-классы » в Риме на русском языке, цены от €1450. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 7 дней 1 отзыв Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу Начало: Аэропорт Рима, 9:00 «Залитые солнцем бескрайние виноградники, оливковые рощи и статные кипарисы, архитектурные шедевры античности и Ренессанса, старинные кулинарные традиции — такой предстанет перед вами Италия» €1450 за человека На автобусе 7 дней Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию Начало: Аэропорт Рима, до 16:00 «Продолжая знакомство с кухней и виноделием, поедем в Сан-Джиминьяно» €2350 за человека На машине 7 дней Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Пройдёте кулинарные мастер-классы: приготовите нежный сыр равиджоло и блюдо с ароматным трюфелем и тут же ими пообедаете» €1690 за человека Все туры Рима

Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 1 ⭐ отзыв, цены от €1450. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март