Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
«Залитые солнцем бескрайние виноградники, оливковые рощи и статные кипарисы, архитектурные шедевры античности и Ренессанса, старинные кулинарные традиции — такой предстанет перед вами Италия»
3 июн в 09:00
17 сен в 09:00
€1450 за человека
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Продолжая знакомство с кухней и виноделием, поедем в Сан-Джиминьяно»
5 мар в 08:00
1 мая в 08:00
€2350 за человека
Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки
Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Пройдёте кулинарные мастер-классы: приготовите нежный сыр равиджоло и блюдо с ароматным трюфелем и тут же ими пообедаете»
4 сен в 10:00
€1690 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Кулинарные мастер-классы»
