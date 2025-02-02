Предлагаю прогулку по Венеции на водном транспорте — катере или гондоле — по главным каналам города, включая Большой канал с его дворцами и храмами. Вы полюбуетесь достопримечательностями города с воды и ощутите спокойствие и умиротворение.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание водной прогулки
Прогулка на катере по Венеции
Венеция, уникальный город, построенный на воде, раскрывает свои самые красивые виды с каналов и рек. Для тех, кто хочет насладиться атмосферой города с комфортом, предлагается индивидуальная прогулка на катере.
Рекомендуемая экскурсия
В рамках экскурсии вы сможете:
- Путешествовать по Большому каналу, где расположены сотни великолепных дворцов и храмов;
- Исследовать канал Джудекка;
- Посетить интересные места внутри города.
Прогулка на гондоле
Также вы можете насладиться романтикой Венеции, совершив прогулку на гондоле по узким каналам и по Гранд-каналу. Это уникальный способ увидеть город с другой стороны и ощутить его магию.
Обзорная экскурсия
Хотя обзорная экскурсия не включает посещение музеев и базилики Святого Марка, она предлагает множество других впечатляющих мест:
- Великолепная базилика XVII века с чудотворной иконой;
- Готический храм XV века с интерьером эпохи Возрождения и внушительным надгробием;
- Смотровая площадка главной колокольни, откуда открывается панорамный вид на город и лагуну.
Погрузитесь в атмосферу Венеции и откройте для себя её красоту с воды!
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гранд-канал
- Канал Джудекка
- Собор Святого Марка
- Готический храм XV века
- Колокольня
Что включено
- Услуги и сопровождение гида
Что не входит в цену
- Оплата труда пилота катера
- Оплата труда гондольера: €80 за 30 мин. до 19:00
Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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