Предлагаю прогулку по Венеции на водном транспорте — катере или гондоле — по главным каналам города, включая Большой канал с его дворцами и храмами. Вы полюбуетесь достопримечательностями города с воды и ощутите спокойствие и умиротворение.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Прогулка на катере по Венеции

Венеция, уникальный город, построенный на воде, раскрывает свои самые красивые виды с каналов и рек. Для тех, кто хочет насладиться атмосферой города с комфортом, предлагается индивидуальная прогулка на катере.

Рекомендуемая экскурсия

В рамках экскурсии вы сможете:

Путешествовать по Большому каналу, где расположены сотни великолепных дворцов и храмов;

Исследовать канал Джудекка;

Посетить интересные места внутри города.

Прогулка на гондоле

Также вы можете насладиться романтикой Венеции, совершив прогулку на гондоле по узким каналам и по Гранд-каналу. Это уникальный способ увидеть город с другой стороны и ощутить его магию.

Обзорная экскурсия

Хотя обзорная экскурсия не включает посещение музеев и базилики Святого Марка, она предлагает множество других впечатляющих мест:

Великолепная базилика XVII века с чудотворной иконой;

Готический храм XV века с интерьером эпохи Возрождения и внушительным надгробием;

Смотровая площадка главной колокольни, откуда открывается панорамный вид на город и лагуну.

Погрузитесь в атмосферу Венеции и откройте для себя её красоту с воды!