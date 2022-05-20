Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Казанова Казанова… мне нравится имя

Нет, он не литературный персонаж

Нет, он не литературный персонаж.

И не хит Бутусова. Он настоящий.

Великий венецианский любовник XVIII столетия.

Он прославил себя книгой, им же написанной, «История моей жизни», где так правдиво, весело и занятно описал где, как, когда и с кем.

Так что наш маршрут уже проложен самим автором!
Казанова Казанова… мне нравится имя
Казанова Казанова… мне нравится имя
Казанова Казанова… мне нравится имя
Казанова Казанова… мне нравится имя
Казанова Казанова… мне нравится имя
Казанова Казанова… мне нравится имя

Что вас ожидает:

Джакомо Казанова — человек-легенда

Человек-эмблема эпохи «фриволи» и грациозного флирта. Да чего уж там, бери выше — секс-эмблема эпохи. Да чем же так прославился этот шустрый венецианец XVIII столетия? А просто написал книгу «История моей жизни», где описал более ста своих любовных историй. Кто-то разочарованно вздохнет — всего-то сто? Но, что называется, не числом, а умением. Умением рассказывать, разумеется. Так весело, задорно, правдиво рассказать о своих любовных приключениях, чтобы оставить за собой яркий след на два столетия вперед — согласитесь, не каждому дано. Этим и знаменит.
Казанова был педантичен в деталях, поэтому всегда точно указывал — что где когда. И с кем. Так что наш маршрут уже проложен самим автором! Мы пойдем по следам великого романтика, и я покажу вам дом, где он родился, и район, где прошло его босоногое детство. Театр, где служили артистами его родители. Палаццо в районе Сан Поло, где он играл на скрипке на банкетах, и куда зашел простолюдином, а вышел аристократом. Особняк на Санта Марина, где он жил у своего приемного папы, важного вельможи. Казино на Сан Марко, где он был как дома, и кафе Флориан, куда ходил как на работу. Свинцовые тюрьмы Дворца Дожей, откуда ему все-таки удалось убежать. А также монастырь, где он тайно встречался с начальницей учреждения. И конечно, памятник взъяренному кондотьеру, где назначал свидания уже другой, но тоже монахине (место встречи, явно театральное, очевидно, было выбрано не случайно, а отдавая дань уважения своему испанскому коллеге Дон Жуану, который тоже имел привычку соблазнять безутешных вдов под статуями их же покойных командоров).
Да, вот так, наш пострел везде успел, а мы будем поспешать ему вослед, по его, как говорится, горячим следам. По преданию граф Калиостро, кстати большой друг нашего эзотерика, передал Казанове рецепт «эликсира бессмертия», и похоже этот эликсир неплохо работает. Казановы здесь, в Венеции, везде — в каждом кафе, в каждом окне. Я уж не говорю про наших импозантных гондольеров с их зазывными серенадами про любовь в лунную ночь. Так что Казанова — это не область предания, а безусловная реальность в этом городе любви и романтики.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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