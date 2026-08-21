Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Нет, он не литературный персонаж. И не хит Бутусова. Он настоящий. Великий венецианский любовник XVIII столетия.



Он прославил себя книгой, им же написанной, «История моей жизни», где так правдиво, весело и занятно описал где, как, когда и с кем. Так что наш маршрут уже проложен самим автором!

Елена Ваш гид в Венеции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €140 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Джакомо Казанова — человек-легенда Человек-эмблема эпохи «фриволи» и грациозного флирта. Да чего уж там, бери выше — секс-эмблема эпохи. Да чем же так прославился этот шустрый венецианец XVIII столетия? А просто написал книгу «История моей жизни», где описал более ста своих любовных историй. Кто-то разочарованно вздохнет — всего-то сто? Но, что называется, не числом, а умением. Умением рассказывать, разумеется. Так весело, задорно, правдиво рассказать о своих любовных приключениях, чтобы оставить за собой яркий след на два столетия вперед — согласитесь, не каждому дано. Этим и знаменит. Казанова был педантичен в деталях, поэтому всегда точно указывал — что где когда. И с кем. Так что наш маршрут уже проложен самим автором! Мы пойдем по следам великого романтика, и я покажу вам дом, где он родился, и район, где прошло его босоногое детство. Театр, где служили артистами его родители. Палаццо в районе Сан Поло, где он играл на скрипке на банкетах, и куда зашел простолюдином, а вышел аристократом. Особняк на Санта Марина, где он жил у своего приемного папы, важного вельможи. Казино на Сан Марко, где он был как дома, и кафе Флориан, куда ходил как на работу. Свинцовые тюрьмы Дворца Дожей, откуда ему все-таки удалось убежать. А также монастырь, где он тайно встречался с начальницей учреждения. И конечно, памятник взъяренному кондотьеру, где назначал свидания уже другой, но тоже монахине (место встречи, явно театральное, очевидно, было выбрано не случайно, а отдавая дань уважения своему испанскому коллеге Дон Жуану, который тоже имел привычку соблазнять безутешных вдов под статуями их же покойных командоров). Да, вот так, наш пострел везде успел, а мы будем поспешать ему вослед, по его, как говорится, горячим следам. По преданию граф Калиостро, кстати большой друг нашего эзотерика, передал Казанове рецепт «эликсира бессмертия», и похоже этот эликсир неплохо работает. Казановы здесь, в Венеции, везде — в каждом кафе, в каждом окне. Я уж не говорю про наших импозантных гондольеров с их зазывными серенадами про любовь в лунную ночь. Так что Казанова — это не область предания, а безусловная реальность в этом городе любви и романтики.

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