Венецианская республика практиковала не только карнавалы, но и казни. Палачи были важной частью социума. Заговорить о них — значит прикоснуться к тёмным страницам истории города.
Если вы не из пугливых, давайте выясним, зачем палачи носили маски, почему их жён называли хозяйками смерти, сколько платили профессионалам — и чем они сами расплачивались за ремесло.
Если вы не из пугливых, давайте выясним, зачем палачи носили маски, почему их жён называли хозяйками смерти, сколько платили профессионалам — и чем они сами расплачивались за ремесло.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
- Мы начнём с Моста вздохов и тюрьмы 16 века, где я расскажу о венецианских законах и казнях во времена Средневековья
- Пройдём мимо колонн, где проводили повешение или использовали гильотину, а глашатаи объявляли о следующей казни
- Увидим знаменитые площади и здания, связанные с правосудием, включая Дворец дожей
- Окажемся на улочках, по которым преступников гнали к месту казни
- Выйдем к мосту Риальто и рынку — я покажу дом, где проживали палачи и их семьи
Вы узнаете:
- Кого и как нанимали для казни преступников
- Какие жёсткие ограничения накладывала на человека профессия палача
- Какое условие существовало для защиты его семьи
- Насколько щедро оплачивался данный труд и зависел ли доход от количества казней
- Почему супругу палача называли хозяйкой смерти
- Существовал ли у палачей дресс-код
- Какие казни были наиболее популярны
- В какой момент жизни Джакомо Казанова стал стукачом и за что попал в тюрьму
- Где жил последний палач Венецианской республики
И многое другое!
Организационные детали
Берите с собой питьевую воду — будет немножко легче.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мнеЗадать вопрос
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