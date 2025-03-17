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Венецианская республика практиковала не только карнавалы, но и казни. Палачи были важной частью социума. Заговорить о них — значит прикоснуться к тёмным страницам истории города.



Если вы не из пугливых, давайте выясним, зачем палачи носили маски, почему их жён называли хозяйками смерти, сколько платили профессионалам — и чем они сами расплачивались за ремесло.