Кафе Флориан – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Кафе Флориан» в Венеции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
Завтра в 09:30
5 апр в 09:30
€75 за человека
Казанова Казанова… мне нравится имя
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Казанова Казанова… мне нравится имя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
€120 за экскурсию
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
€120 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Кафе Флориан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
  2. Казанова Казанова… мне нравится имя
  3. Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Площадь Сан-Марко
  8. Собор Святого Марка
  9. Рынок Риальто
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Кафе Флориан" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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