Мини-группа
до 1 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
Завтра в 09:30
5 апр в 09:30
€75 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Казанова Казанова… мне нравится имя
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
€120 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Венецианский карнавал или Венеция раньше и сейчас
Начало: По договоренности
Расписание: с 12 февраля по 1 марта
Сегодня в 11:00
Завтра в 16:00
€120 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММедведева19 марта 2025Очень грамотно рассказана вся история,яркие примеры, приятное чувство юмора и доброе отношение. Оценка отлично.
- AAnna24 июля 2024Нам понравилось все. Екатерина подробно и интересно рассказала очень интересные факты про историю Венеции, про разных деталях в жизни венецианцов. Мы очень благодарны ей, за великолепный день и посоветуем всем при возможности пользоваться услугами Екатерины и вообще услугами Спутник. СПАСИБО!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Кафе Флориан»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Кафе Флориан" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 120. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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