A Anna

Нам понравилось все. Екатерина подробно и интересно рассказала очень интересные факты про историю Венеции, про разных деталях в жизни венецианцов. Мы очень благодарны ей, за великолепный день и посоветуем всем при возможности пользоваться услугами Екатерины и вообще услугами Спутник. СПАСИБО!!!