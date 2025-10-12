Я приглашаю вас на уникальную фотопрогулку.
Яркие домики Бурано — идеальный фон для живописных снимков, а в стеклодувных мастерских Мурано получаются невероятные кадры, наполненные светом и магией ремесла.
Вы увидите, как изготавливают знаменитое венецианское стекло, и узнаете некоторые секреты мастерства. А яркие профессиональные фото навсегда сохранят колорит этих мест!
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 30 профессиональных фото
- 🏝 Яркие пейзажи Бурано
- 🖼 Стеклодувные мастерские Мурано
- 🎨 История венецианского стекла
- 🚤 Путешествие на вапоретто
Что можно увидеть
- Стеклодувные мастерские
- Галереи
- Сувенирные лавки
Описание фото-прогулки
Мурано
Он известен традициями стеклодувного производства. В пути вы полюбуетесь видами Венецианской лагуны, а я расскажу о её истории. На острове посетите мастерскую, где вручную создаются произведения искусства. Заглянете в галереи и сувенирные лавки. А я сфотографирую вас на фоне стеклянных витрин и старинных каналов.
Бурано
Невероятно фотогеничный остров ярких цветов. Здесь каждый дом — шедевр. Вы познакомитесь с историей местного кружева, а я сделаю колоритные фотографии на фоне разноцветных фасадов.
Организационные детали
- До островов из Венеции мы доедем на вапоретто
- В течении 7 дней после экскурсии я пришлю каждому участнику ссылку на 30 обработанных фотографий в цветокоррекции
- Съёмка проходит на Canon Mark IV
- Дополнительно оплачиваются: билет на вапоретто — €25 на сутки за чел., посещение мастерских — €5 за чел. Деньги за визит в мастерские могут быть возвращены, если вы купите там товар
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€125
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вокзала Санта-Лючия в Венеции
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Оля. Я работаю фотографом с 2011 года. Живу в Венеции с 2021 года. Приглашаю вас отправиться со мной в путешествие по каналам и улочкам Венеции — города, который словно влюблён в море. Это будет увлекательная прогулка, полная загадок и тайн старинного города на воде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Светлана
12 окт 2025
Огромная благодарность Ольге за потрясающую прогулку по Венеции вне избитых туристических троп. Маршрут был продуман так, что удалось почувствовать ритм настоящего города: тихие канареджийские улочки, уютные дворики и виды на
