Я приглашаю вас на уникальную фотопрогулку. Яркие домики Бурано — идеальный фон для живописных снимков, а в стеклодувных мастерских Мурано получаются невероятные кадры, наполненные светом и магией ремесла. Вы увидите, как изготавливают знаменитое венецианское стекло, и узнаете некоторые секреты мастерства. А яркие профессиональные фото навсегда сохранят колорит этих мест!

Описание фото-прогулки

Мурано

Он известен традициями стеклодувного производства. В пути вы полюбуетесь видами Венецианской лагуны, а я расскажу о её истории. На острове посетите мастерскую, где вручную создаются произведения искусства. Заглянете в галереи и сувенирные лавки. А я сфотографирую вас на фоне стеклянных витрин и старинных каналов.

Бурано

Невероятно фотогеничный остров ярких цветов. Здесь каждый дом — шедевр. Вы познакомитесь с историей местного кружева, а я сделаю колоритные фотографии на фоне разноцветных фасадов.

Организационные детали