Ночное свидание с Венецией - это возможность увидеть город в новом свете. Полумрак и звёзды делают соборы и каналы ещё более загадочными.В программе: барочная церковь Святой Марии из Назарета, старинный

испанский квартал и еврейское гетто. Узнайте, как жили венецианцы, и послушайте истории о масонах в церкви Святой Магдалены. Площадь Сан-Марко и мост Риальто под ночным небом - обязательные остановки. Венеция готова поделиться своими секретами

Описание экскурсии

Барочная церковь Святой Марии из Назарета — творение знаменитого архитектора Лонгена. В вечернем свете вам будет казаться, что статуи ожили и хотят передать таинственное послание.

Старинный испанский квартал, в конце которого вы услышите занимательный рассказ об олигархах Лабья и их золотой посуде.

Еврейское гетто — первое в мире. Посмотрим на него издалека и поговорим об истории его создания.

Масонская церковь Святой Магдалены и интересная история о том, как в ней проходили инициации масонов.

Одно из самых старых зданий Венеции на набережной Гранд-канала, принадлежавшее дожу Марино Фальер. Вспомним интриги и заговоры Венецианской республики.

Мост Риальто — обязательная остановка. Тем более при ночном освещении!

Площадь Сан-Марко и её главные достопримечательности — поговорим о каждой.

Вы узнаете:

Почему Венеция стала великой державой, а затем пала под натиском Наполеона

Как жили богатые и бедные венецианцы — какими были их менталитет, традиции и быт

Куда отправиться и что ещё посмотреть в Венеции, чтобы запомнить её навсегда

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.