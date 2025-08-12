Магия ночной Венеции

Ночная Венеция раскрывает свои тайны: загадочные соборы, тихие улочки и легенды о дожах. Присоединяйтесь к прогулке по звёздным каналам
Ночное свидание с Венецией - это возможность увидеть город в новом свете. Полумрак и звёзды делают соборы и каналы ещё более загадочными.

В программе: барочная церковь Святой Марии из Назарета, старинный
испанский квартал и еврейское гетто. Узнайте, как жили венецианцы, и послушайте истории о масонах в церкви Святой Магдалены. Площадь Сан-Марко и мост Риальто под ночным небом - обязательные остановки. Венеция готова поделиться своими секретами

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальная ночная атмосфера
  • 🌟 Истории о венецианских дожах
  • 🏛 Посещение исторических мест
  • 🔮 Загадочные легенды и тайны
  • 🎭 Культурное погружение в прошлое
Что можно увидеть

  • Барочная церковь Святой Марии из Назарета
  • Старинный испанский квартал
  • Еврейское гетто
  • Масонская церковь Святой Магдалены
  • Мост Риальто
  • Площадь Сан-Марко

Описание экскурсии

Барочная церковь Святой Марии из Назарета — творение знаменитого архитектора Лонгена. В вечернем свете вам будет казаться, что статуи ожили и хотят передать таинственное послание.

Старинный испанский квартал, в конце которого вы услышите занимательный рассказ об олигархах Лабья и их золотой посуде.

Еврейское гетто — первое в мире. Посмотрим на него издалека и поговорим об истории его создания.

Масонская церковь Святой Магдалены и интересная история о том, как в ней проходили инициации масонов.

Одно из самых старых зданий Венеции на набережной Гранд-канала, принадлежавшее дожу Марино Фальер. Вспомним интриги и заговоры Венецианской республики.

Мост Риальто — обязательная остановка. Тем более при ночном освещении!

Площадь Сан-Марко и её главные достопримечательности — поговорим о каждой.

Вы узнаете:

  • Почему Венеция стала великой державой, а затем пала под натиском Наполеона
  • Как жили богатые и бедные венецианцы — какими были их менталитет, традиции и быт
  • Куда отправиться и что ещё посмотреть в Венеции, чтобы запомнить её навсегда

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала Santa Lucia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 676 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим
показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
12 авг 2025
Замечательная экскурсия, интересная, содержательная! Большое спасибо!!!

