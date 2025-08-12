Ночная Венеция раскрывает свои тайны: загадочные соборы, тихие улочки и легенды о дожах. Присоединяйтесь к прогулке по звёздным каналам
Ночное свидание с Венецией - это возможность увидеть город в новом свете. Полумрак и звёзды делают соборы и каналы ещё более загадочными.
В программе: барочная церковь Святой Марии из Назарета, старинный читать дальше
испанский квартал и еврейское гетто. Узнайте, как жили венецианцы, и послушайте истории о масонах в церкви Святой Магдалены. Площадь Сан-Марко и мост Риальто под ночным небом - обязательные остановки. Венеция готова поделиться своими секретами
Что можно увидеть
Барочная церковь Святой Марии из Назарета
Старинный испанский квартал
Еврейское гетто
Масонская церковь Святой Магдалены
Мост Риальто
Площадь Сан-Марко
Описание экскурсии
Барочная церковь Святой Марии из Назарета — творение знаменитого архитектора Лонгена. В вечернем свете вам будет казаться, что статуи ожили и хотят передать таинственное послание.
Старинный испанский квартал, в конце которого вы услышите занимательный рассказ об олигархах Лабья и их золотой посуде.
Еврейское гетто — первое в мире. Посмотрим на него издалека и поговорим об истории его создания.
Масонская церковь Святой Магдалены и интересная история о том, как в ней проходили инициации масонов.
Одно из самых старых зданий Венеции на набережной Гранд-канала, принадлежавшее дожу Марино Фальер. Вспомним интриги и заговоры Венецианской республики.
Мост Риальто — обязательная остановка. Тем более при ночном освещении!
Площадь Сан-Марко и её главные достопримечательности — поговорим о каждой.
Вы узнаете:
Почему Венеция стала великой державой, а затем пала под натиском Наполеона
Как жили богатые и бедные венецианцы — какими были их менталитет, традиции и быт
Куда отправиться и что ещё посмотреть в Венеции, чтобы запомнить её навсегда
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 20:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала Santa Lucia
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нонна — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 676 туристов
Я представляю команду лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии по городам Северной Италии. Нами движет неугасающая страсть к открытию новых граней реальности. Когда мы задумываемся над созданием экскурсионных маршрутов, всегда хотим читать дальше
показать гостям что-то новое и оригинальное. Кроме известных мест, открываем нетуристическую жизнь городов, их истинное лицо и атмосферу. Например, внутренний дворик средневекового здания, где время замедлило своё течение. Наши экскурсии будут интересны всем: поклонникам архитектуры эпохи Возрождения, знатокам истории и фанатам музеев, семейным парам с детьми и утончённым гурманам. Добро пожаловать, Италия ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
О
Ольга
12 авг 2025
Замечательная экскурсия, интересная, содержательная! Большое спасибо!!!