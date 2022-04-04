Ежедневно с 20:30

Что вас ожидает:

Словно сошедшая с полотен вечерняя Венеция

Мы прогуляемся по центру Венеции, а затем посетим квартал Кастелло и Каннареджо. На Площади Сан Марко посвящу вас в историю мозаики Собора Святого Марка — главного в городе собора.

Познакомимся с Дворцом Дожей, покажу откуда сбежал из тюрьмы Джакомо Казанова. Расскажу вам тайные моменты в истории города, о важных персонажах: композитор Вивальди, куртизанка Вероника Франко, художник Тициан, драматург Карло Гольдони, архитектор Сансовино, путешественник Марко Поло.

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