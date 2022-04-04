Мы прогуляемся по центру Венеции, а затем посетим квартал Кастелло и Каннареджо. На Площади Сан Марко посвящу вас в историю мозаики Собора Святого Марка — главного в городе собора.
Познакомимся с Дворцом Дожей, покажу откуда сбежал из тюрьмы Джакомо Казанова. Расскажу вам тайные моменты в истории города, о важных персонажах: композитор Вивальди, куртизанка Вероника Франко, художник Тициан, драматург Карло Гольдони, архитектор Сансовино, путешественник Марко Поло.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Возможно прокатиться на гондоле во время тура (за отдельную плату и по желанию).
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Прогулка на гондоле — 80 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: P. za San Marco, Venezia
Завершение: Rialto, Venezia
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 20:30
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