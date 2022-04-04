Прекрасная вечерняя Венеция

Дорогие друзья путешественники, романтическая Венеция ждёт вас

Индивидуальная
Дорогие друзья путешественники, романтическая Венеция ждёт вас.

Перенеситесь на века назад и ощутите себя венецианским купцом или простым горожанином.

Я проведу вас по тайным улицaм, дворам, каналaм и по секретным уголкам вечернего города Венеция.
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция
Прекрасная вечерняя Венеция

Что вас ожидает:

    Словно сошедшая с полотен вечерняя Венеция
    Мы прогуляемся по центру Венеции, а затем посетим квартал Кастелло и Каннареджо. На Площади Сан Марко посвящу вас в историю мозаики Собора Святого Марка — главного в городе собора.
    Познакомимся с Дворцом Дожей, покажу откуда сбежал из тюрьмы Джакомо Казанова. Расскажу вам тайные моменты в истории города, о важных персонажах: композитор Вивальди, куртизанка Вероника Франко, художник Тициан, драматург Карло Гольдони, архитектор Сансовино, путешественник Марко Поло.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Возможно прокатиться на гондоле во время тура (за отдельную плату и по желанию).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    • Прогулка на гондоле — 80 евро
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: P. za San Marco, Venezia
    Завершение: Rialto, Venezia
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 20:30
    Экскурсия длится около 1 часа
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 20:30

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