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Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa

4.3
7 отзывов
Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Венеция – город 🏙️ тысячи каналов, гондол, романтики и загадки.

Богатая итальянская культура подарила нам, потомкам, множество достопримечательностей 🏛️, которые сохранились до наших дней практически не тронутые временем.

Одни из них – Дворец Дожей и Собор Святого Марка, стоящие на одноименной площади.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 и посмотреть на эти величественные здания без очередей и спешки, а наш гид подробно расскажет вам все об их истории 📖 и ответит на все ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • €5 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa
Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa

Что вы увидите

  • Дворец Дожей и
  • Собор Сан Марко
Дворец Дожей и Собор только снаружи. Они закрыты из-за вируса.
«Дворец дожей отражает дух старой Венеции — роскошь, изящество, великолепие и могущество. Во времена Венецианской Республики здесь была резиденция дожа — верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная полиция, в Палаццо Дукале томился один из самых известных венецианцев — Джакомо Казанова.
.
Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов собора обычно выбирали дожа — главу Венецианской Республики. А это значит, что государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
    Начало
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
    Место завершения
    🏁 Онлайн
    Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa
    Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa
    Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa
    Онлайн Дворец Дожей и Собор Святого Маркa

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Кристина К.
    Кристина К.
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    7 отзывов оставили туристы

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