Дворец Дожей и Собор только снаружи. Они закрыты из-за вируса.
«Дворец дожей отражает дух старой Венеции — роскошь, изящество, великолепие и могущество. Во времена Венецианской Республики здесь была резиденция дожа — верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная полиция, в Палаццо Дукале томился один из самых известных венецианцев — Джакомо Казанова.
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Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов собора обычно выбирали дожа — главу Венецианской Республики. А это значит, что государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Онлайн
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина К.
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