Дворец Дожей и Собор только снаружи. Они закрыты из-за вируса.

«Дворец дожей отражает дух старой Венеции — роскошь, изящество, великолепие и могущество. Во времена Венецианской Республики здесь была резиденция дожа — верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная полиция, в Палаццо Дукале томился один из самых известных венецианцев — Джакомо Казанова.

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Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов собора обычно выбирали дожа — главу Венецианской Республики. А это значит, что государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм.