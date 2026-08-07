В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Познакомьтесь с Адриано и Патрицией, узнайте их секреты долгой жизни и насладитесь атмосферой Венеции с оперной певицей
Эта индивидуальная экскурсия в Венеции подарит вам уникальную возможность познакомиться с необыкновенной парой - Адриано и Патрицией. Они живут вместе уже 53 года, и их дом напоминает музей с историей читать дальшеуменьшить
в каждой детали.
Прогулка по Венеции включает посещение старинной церкви, знаменитого моста Риальто и одного из красивейших книжных магазинов мира. В сопровождении оперной певицы вы узнаете интересные факты об опере и жизни в Венеции. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит множество новых знаний
5 причин купить эту экскурсию
🎭 Уникальная встреча с венецианской парой
📚 Посещение красивейшего книжного магазина
🎶 Интересные факты об опере
🏛 Прогулка по историческим местам Венеции
👫 Лёгкая и дружеская атмосфера
Что можно увидеть
Старинная церковь
Мост Риальто
Книжный магазин
Описание экскурсии
Интересные городские местечки
Для начала мы прогуляемся по Венеции. Я покажу красивую старинную церковь и место, где зародился исторический центр. Мы зайдём на старейший рыбный рынок в Европе. А затем перейдём по знаменитому мосту Риальто и заглянем в один из красивейших книжных магазинов мира, где находятся необыкновенные книжные полки и самые нежные кошки.
Оперные истории
Я оперная певица. На прогулке расскажу вам много интересного из своей профессии:
что делают артисты за день до концерта, чтобы у них был голос,
какие приметы есть у оперных певцов,
какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров,
почему подавляющая часть опер создана на итальянском языке,
если захотите, поделюсь личным — как поступала в консерваторию в Венеции и почему приехала учиться именно сюда.
И наконец, главное — наша венецианская пара
Адриано и Патриция откроют двери своего дома только для нас и будут готовы поделиться самым сокровенным. Их уютный уголок напоминает музей. У каждой детали есть своя история — мы узнаем её от самих хозяев. Здесь много старинных вещей. Но как часто шутит Патриция, главный раритет в доме — её любимый Адриано. Да, у наших хозяев отличное чувство юмора. Беседа пройдёт в лёгкой, дружеской атмосфере, а я выступлю в роли переводчика.
О чём вы можете спросить? Например:
Как Патриция и Адриано сохранили столько энергии в их возрасте? В чём секрет их молодости?
Как они смогли счастливо прожить вместе 53 года?
Патриция из аристократического рода, а её муж нет. Были ли у них сложности из-за этого?
За какие заслуги род Патриции получил аристократический титул, и как он влияет на её жизнь сейчас?
Откуда в их доме сабля для харакири?
Организационные детали
Экскурсия по городу длится 1,5 часа. Столько же мы будем в гостях.
Дом венецианской пары расположен в 7 минутах ходьбы от площади Сан-Марко
Дополнительные расходы: гостинцы, которые мы принесём с собой (зайдём в супермаркет или бар, чтобы купить закуски и напитки). Пара приготовит дня нас только стол (тарелки, скатерть) и просекко.
Рыбный рынок открыт со вторника по субботу до 12:00
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У рынка Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Меня зовут Анна. После окончания Московской консерватории я поступила в аспирантуру Венецианской консерватории. Окончив её, осталась в этом городе. Живу здесь уже 13 лет. Я оперная певица, пою в театрах читать дальшеуменьшить
Италии и дворцах на Большом канале. Буду вашим проводником по моей любимой Венеции с её необычными историями, тайнами и легендами. Я общительный и любознательный человек. Умею радоваться жизни и люблю дарить радость. Стараюсь делать мои прогулки увлекательными и необычными.
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