Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Она — из аристократической семьи, носит мини-юбки, обладает прекрасным чувством юмора и называет своего мужа главным раритетом в доме. Он — бывший крупье казино, настоящий итальянец, энергичный и жизнерадостный. Я познакомлю вас с этими невероятными людьми. Они с удовольствием примут вас у себя в гостях и любезно ответят на все ваши вопросы.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Интересные городские местечки
Для начала мы прогуляемся по Венеции. Я покажу красивую старинную церковь и место, где зародился исторический центр. Мы зайдём на старейший рыбный рынок в Европе. А затем перейдём по знаменитому мосту Риальто и заглянем в один из красивейших книжных магазинов мира, где находятся необыкновенные книжные полки и самые нежные кошки.
Оперные истории
Я оперная певица. На прогулке расскажу вам много интересного из своей профессии:
- что делают артисты за день до концерта, чтобы у них был голос,
- какие приметы есть у оперных певцов,
- какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров,
- почему подавляющая часть опер создана на итальянском языке,
- если захотите, поделюсь личным — как поступала в консерваторию в Венеции и почему приехала учиться именно сюда.
И наконец, главное — наша венецианская пара
Адриано и Патриция откроют двери своего дома только для нас и будут готовы поделиться самым сокровенным. Их уютный уголок напоминает музей. У каждой детали есть своя история — мы узнаем её от самих хозяев. Здесь много старинных вещей. Но как часто шутит Патриция, главный раритет в доме — её любимый Адриано. Да, у наших хозяев отличное чувство юмора. Беседа пройдёт в лёгкой, дружеской атмосфере, а я выступлю в роли переводчика.
О чём вы можете спросить? Например:
- Как Патриция и Адриано сохранили столько энергии в их возрасте? В чём секрет их молодости?
- Как они смогли счастливо прожить вместе 53 года?
- Патриция из аристократического рода, а её муж нет. Были ли у них сложности из-за этого?
- За какие заслуги род Патриции получил аристократический титул, и как он влияет на её жизнь сейчас?
- Откуда в их доме сабля для харакири?
Организационные детали
- Экскурсия по городу длится 1,5 часа. Столько же мы будем в гостях.
- Дом венецианской пары расположен в 7 минутах ходьбы от площади Сан-Марко
- Дополнительные расходы: гостинцы, которые мы принесём с собой (зайдём в супермаркет или бар, чтобы купить закуски и напитки). Пара приготовит дня нас только стол (тарелки, скатерть) и просекко.
- Рыбный рынок открыт со вторника по субботу до 12:00
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у рынка Риальто
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.