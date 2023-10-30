Они вместе уже 53 года. Она — из аристократической семьи, носит мини-юбки, обладает прекрасным чувством юмора и называет своего мужа главным раритетом в доме. Он — бывший крупье казино, настоящий итальянец, энергичный и жизнерадостный. Я познакомлю вас с этими невероятными людьми. Они с удовольствием примут вас у себя в гостях и любезно ответят на все ваши вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Интересные городские местечки

Для начала мы прогуляемся по Венеции. Я покажу красивую старинную церковь и место, где зародился исторический центр. Мы зайдём на старейший рыбный рынок в Европе. А затем перейдём по знаменитому мосту Риальто и заглянем в один из красивейших книжных магазинов мира, где находятся необыкновенные книжные полки и самые нежные кошки.

Оперные истории

Я оперная певица. На прогулке расскажу вам много интересного из своей профессии:

что делают артисты за день до концерта, чтобы у них был голос,

какие приметы есть у оперных певцов,

какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров,

почему подавляющая часть опер создана на итальянском языке,

если захотите, поделюсь личным — как поступала в консерваторию в Венеции и почему приехала учиться именно сюда.

И наконец, главное — наша венецианская пара

Адриано и Патриция откроют двери своего дома только для нас и будут готовы поделиться самым сокровенным. Их уютный уголок напоминает музей. У каждой детали есть своя история — мы узнаем её от самих хозяев. Здесь много старинных вещей. Но как часто шутит Патриция, главный раритет в доме — её любимый Адриано. Да, у наших хозяев отличное чувство юмора. Беседа пройдёт в лёгкой, дружеской атмосфере, а я выступлю в роли переводчика.

О чём вы можете спросить? Например:

Как Патриция и Адриано сохранили столько энергии в их возрасте? В чём секрет их молодости?

Как они смогли счастливо прожить вместе 53 года?

Патриция из аристократического рода, а её муж нет. Были ли у них сложности из-за этого?

За какие заслуги род Патриции получил аристократический титул, и как он влияет на её жизнь сейчас?

Откуда в их доме сабля для харакири?

Организационные детали