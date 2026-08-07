Эта индивидуальная экскурсия в Венеции подарит вам уникальную возможность познакомиться с необыкновенной парой - Адриано и Патрицией. Они живут вместе уже 53 года, и их дом напоминает музей с историей

в каждой детали. Прогулка по Венеции включает посещение старинной церкви, знаменитого моста Риальто и одного из красивейших книжных магазинов мира. В сопровождении оперной певицы вы узнаете интересные факты об опере и жизни в Венеции. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит множество новых знаний

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интересные городские местечки

Для начала мы прогуляемся по Венеции. Я покажу красивую старинную церковь и место, где зародился исторический центр. Мы зайдём на старейший рыбный рынок в Европе. А затем перейдём по знаменитому мосту Риальто и заглянем в один из красивейших книжных магазинов мира, где находятся необыкновенные книжные полки и самые нежные кошки.

Оперные истории

Я оперная певица. На прогулке расскажу вам много интересного из своей профессии:

что делают артисты за день до концерта, чтобы у них был голос,

какие приметы есть у оперных певцов,

какая итальянская опера написана специально по заказу Дирекции русских императорских театров,

почему подавляющая часть опер создана на итальянском языке,

если захотите, поделюсь личным — как поступала в консерваторию в Венеции и почему приехала учиться именно сюда.

И наконец, главное — наша венецианская пара

Адриано и Патриция откроют двери своего дома только для нас и будут готовы поделиться самым сокровенным. Их уютный уголок напоминает музей. У каждой детали есть своя история — мы узнаем её от самих хозяев. Здесь много старинных вещей. Но как часто шутит Патриция, главный раритет в доме — её любимый Адриано. Да, у наших хозяев отличное чувство юмора. Беседа пройдёт в лёгкой, дружеской атмосфере, а я выступлю в роли переводчика.

О чём вы можете спросить? Например:

Как Патриция и Адриано сохранили столько энергии в их возрасте? В чём секрет их молодости?

Как они смогли счастливо прожить вместе 53 года?

Патриция из аристократического рода, а её муж нет. Были ли у них сложности из-за этого?

За какие заслуги род Патриции получил аристократический титул, и как он влияет на её жизнь сейчас?

Откуда в их доме сабля для харакири?

Организационные детали