16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Секреты «города на воде»

В первой части экскурсии я объясню специфику венецианских каналов и покажу знаменитый Большой канал с его великолепными дворцами. Вы узнаете, чем он отличается от других водных артерий и какова его история. А еще я обязательно поделюсь особенностями строения гондол, типичных венецианских лодок, и их ролью в древней и современной жизни города. Далее вы посетите церковь святой Марии из Назарета XVII века и насладитесь ее утренней тишиной и великолепными фресками. Я расскажу происхождение названия церкви, трагическую историю уничтожения одной из работ Тьеполо в 1915 году и другие интересные факты.

Скуолы святого Иоанна Богослова и святого Роха — история и архитектура

Вы узнаете, что такое венецианская скуола и в чем ее предназначение. Сразу скажу, что это совсем не школа, хотя так может показаться по названию. Вы посетите скуолу святого Ионанна Богослова, основанную в 1261 году, и узнаете, почему ее главным символом стал фрагмент Истинного креста. Далее мы пройдем к скуоле святого Роха, где находится самое большое в мире собрание картин Тинторетто. Четыре больших зала хранят более 60 полотен, размещенных по потолкам и стенам. Завершится экскурсия на площади Сан-Тома, где вы сможете купить сувениры и примерить исторические костюмы!