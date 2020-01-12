16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Венеция — магия утреннего города

Погулять по кварталам Каннареджо, Санта-Кроче и Сан-Поло и узнать их тайны

Наталья
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Наталья – ваш гид
Приглашаю исследовать «другую» Венецию, где вместо толп путешественников вы увидите размеренную жизнь местных и почувствуете истинную душу города.

Я расскажу о венецианских каналах и гондолах, их истории и предназначении.

Вы увидите здание исторического архива, посетите церковь святой Марии из Назарета, узнаете, что такое скуола, и насладитесь работами Тьеполо, Тициана и Тинторетто.

А в завершение сможете сделать фотографии в роскошных исторических костюмах!
39 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на Piazzale Roma
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У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Венеция — магия утреннего города
Венеция — магия утреннего города

Что вас ожидает

Секреты «города на воде»
В первой части экскурсии я объясню специфику венецианских каналов и покажу знаменитый Большой канал с его великолепными дворцами. Вы узнаете, чем он отличается от других водных артерий и какова его история. А еще я обязательно поделюсь особенностями строения гондол, типичных венецианских лодок, и их ролью в древней и современной жизни города. Далее вы посетите церковь святой Марии из Назарета XVII века и насладитесь ее утренней тишиной и великолепными фресками. Я расскажу происхождение названия церкви, трагическую историю уничтожения одной из работ Тьеполо в 1915 году и другие интересные факты.

Скуолы святого Иоанна Богослова и святого Роха — история и архитектура
Вы узнаете, что такое венецианская скуола и в чем ее предназначение. Сразу скажу, что это совсем не школа, хотя так может показаться по названию. Вы посетите скуолу святого Ионанна Богослова, основанную в 1261 году, и узнаете, почему ее главным символом стал фрагмент Истинного креста. Далее мы пройдем к скуоле святого Роха, где находится самое большое в мире собрание картин Тинторетто. Четыре больших зала хранят более 60 полотен, размещенных по потолкам и стенам. Завершится экскурсия на площади Сан-Тома, где вы сможете купить сувениры и примерить исторические костюмы!

Организационные детали

В конце экскурсии я покажу, где можно покататься на гондоле. Рекомендую объединиться с другими участниками группы: в гондолу помещается 6 человек, цена не зависит от количества пассажиров — 80 евро за 30 минут.

Венеция — магия утреннего города
Венеция — магия утреннего города
Венеция — магия утреннего города
Венеция — магия утреннего города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Piazzale Roma.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Приезжая в Венецию на автомобиле или на поезде, обычно мы быстро покидаем Пьяццале Рома и вокзальную площадь, устремляясь к центру города. Экскурсия Натальи раскрывает эти места в новом ракурсе, обнаруживая жемчужины венецианской истории, архитектуры, искусства в уголках, не отмеченных в путеводителях. Хорошо продуманный неутомительный маршрут, сопровождаемый интересным рассказом - отличное начало дня в Венеции. Спасибо, Наташа.
4 января 2020
Признаться, я не ожидала, что экскурсия закончится так быстро и незаметно - время пролетело стремительно. Наталью хотелось слушать и спрашивать, удивляться неожиданным подробностям и радоваться открытиям. Столько разных историй и фактов, думаю, будут интересны не только взрослым, но и школьникам.
3 ноября 2019
Отличная экскурсия, замечательный экскурсовод!
23 октября 2019
Не рекомендую.
30 августа 2019
Наталья, спасибо за утреннею Венецию! Экскурсия была отличная! Город просыпается, нет толпы туристов, можно разглядеть все очарование этого прекрасного места. Все очень живо, интересно. Два часа пролетели незаметно.
14 августа 2019
Я не только порекомендую, я сама обязательно вернусь в шестой раз в Венецию, чтобы услышать от Натальи много интересного , о чем не пестрят страницы интернета. У нее есть ответ на любой вопрос! Очень интересно и понятно Наталья все преподносит!!
4 августа 2019
Здравствуйте, мы были на экскурсии с двумя внуками 9и 11 лет 26 июля,
В общем, мы остались довольны экскурсией, и то, что дети выдержали поход по жаре,говорит о том, что им было интересно. Во время экскурсии мы узнали некоторые интересные вещи о происхождении которых раньше не догадывались, например о происхождении слов карнавал и гетто.
Хотя маршрут экскурсии указан заранее, хотелось,чтобы экскурсия закончилась на площади св. Марко. Потому что у меня осталось ощущения недоконченности. Да, Наталья предлагала продолжение экскурсии в другое время во дворец Доджей,но это уже другая история.
В общем, для первого знакомства экскурсия хорошая.
1 августа 2019
Все замечательно!
2 апреля 2019
Великолепная экскурсия. Благодаря нашему гиду Натальи узнали много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметили как пролетели 2 часа пешей прогулки.
29 марта 2019
Отличная экскурсия, замечательный гид. Всё информативно.
Ещё 6 отзывов

Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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