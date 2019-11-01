14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Венецианские дожи — правда и вымысел

Экскурсия начнется на Славянской набережной, главном городском променаде. Я покажу памятник, который ознаменовал вхождение Венеции в состав Италии в 1866 году. Вы узнаете, кто такие дожи, где и как они жили, какую роль играли в обществе и какие привилегии имели. Мы зайдем в одну из самых известных церквей, куда хотя бы раз в год «захаживал» правитель Венеции. Вы увидите потрясающие картины, среди которых — шедевр эпохи Возрождения руки великого Джованни Беллини, и приложитесь к мощам одного из самых почитаемых библейских святых. Я открою секрет, где монахини прятали своих детей и правда ли они они называли их «подкидышами».

Падающая башня и самый знаменитый житель Кастелло

Венеция — не только потрясающе красивый, но и сложно устроенный город. Я расскажу историю его создания: вы узнаете, насколько трудно было возводить дома, церкви и мосты, и как местные жители преодолевали возникающие препятствия. В качестве наглядного доказательства непростого ландшафта я покажу одну из пяти падающих венецианских башен, которая вполне может составить конкуренцию пизанской «визитной карточке». Далее мы пройдем по следам Антонио Вивальди — жителя района Кастелло. Вы увидите церковь, где крестили великого композитора, и места, где он провел большую часть жизни.

Мост Риальто и секреты кораблестроения

На самой окраине Кастелло я покажу место, где венецианцы строили корабли. Вы увидите один из самых больших в Италии музеев кораблестроения и узнаете о нем любопытные факты. Через греческий квартал мы пройдем к дому легендарного мореплавателя Марко Поло, а оттуда — к старинному мосту Риальто, который является одним из главных венецианских символов. Я помогу вам сделать парочку классических венецианских фотографий. А если захочется больше памятных снимков — можно подняться на обзорную площадку и запечатлеть мост и Большой Канал с высоты птичьего полета.