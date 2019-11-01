14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по самым «картинным» городским районам — Кастелло и Сан-Марко

Наталья
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Наталья – ваш гид
Вы увидите знаковые символы Венеции — мост Риальто, Большой канал, Славянскую набережную.

Узнаете, как возводился «город на воде», какие приемы использовали местные жители для борьбы с наводнениями, кто такие дожи и другие интересные факты.

Я покажу вам падающую башню и дом Марко Поло, проведу по следам Вивальди, расскажу о тайнах кораблестроения и помогу почувствовать таинственный и возвышенный венецианский колорит!
39 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на набережной Riva degli Schiavoni
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Парадная Венеция
Парадная Венеция

Что вас ожидает

Венецианские дожи — правда и вымысел
Экскурсия начнется на Славянской набережной, главном городском променаде. Я покажу памятник, который ознаменовал вхождение Венеции в состав Италии в 1866 году. Вы узнаете, кто такие дожи, где и как они жили, какую роль играли в обществе и какие привилегии имели. Мы зайдем в одну из самых известных церквей, куда хотя бы раз в год «захаживал» правитель Венеции. Вы увидите потрясающие картины, среди которых — шедевр эпохи Возрождения руки великого Джованни Беллини, и приложитесь к мощам одного из самых почитаемых библейских святых. Я открою секрет, где монахини прятали своих детей и правда ли они они называли их «подкидышами».

Падающая башня и самый знаменитый житель Кастелло
Венеция — не только потрясающе красивый, но и сложно устроенный город. Я расскажу историю его создания: вы узнаете, насколько трудно было возводить дома, церкви и мосты, и как местные жители преодолевали возникающие препятствия. В качестве наглядного доказательства непростого ландшафта я покажу одну из пяти падающих венецианских башен, которая вполне может составить конкуренцию пизанской «визитной карточке». Далее мы пройдем по следам Антонио Вивальди — жителя района Кастелло. Вы увидите церковь, где крестили великого композитора, и места, где он провел большую часть жизни.

Мост Риальто и секреты кораблестроения
На самой окраине Кастелло я покажу место, где венецианцы строили корабли. Вы увидите один из самых больших в Италии музеев кораблестроения и узнаете о нем любопытные факты. Через греческий квартал мы пройдем к дому легендарного мореплавателя Марко Поло, а оттуда — к старинному мосту Риальто, который является одним из главных венецианских символов. Я помогу вам сделать парочку классических венецианских фотографий. А если захочется больше памятных снимков — можно подняться на обзорную площадку и запечатлеть мост и Большой Канал с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Пожалуйста, приходите на место встречи вовремя. К сожалению, группа не может ждать опоздавших.
  • В конце экскурсии я покажу, где можно покататься на гондоле. При желании, можно объединиться с другими участниками группы: в гондолу помещается 6 человек, цена вне зависимости от количества пассажиров — 80 евро за 30 минут.
Парадная Венеция
Парадная Венеция
Парадная Венеция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на набережной Riva degli Schiavoni.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Наталья
Наталья
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Супер! Отличный гид, рекомендуем.
12 октября 2019
Замечательная экскурсия.
27 августа 2019
Было интересно и познавательно
2 августа 2019
Очень понравилось. Бронировали в тот же буквально за несколько часов того же дня, но никаких проблем не возникло, не смотря даже на то что мы были единственные слушатели. Здорово, что экскурсия именно вечерняя, уже не так жарко и можно спокойно гулять, любоваться закатом и слушать!
31 июля 2019
Отличный гид, хорошая экскурсия, единственное маловато по времени. И для полной картины по Венеции нужно брать ещё штуки 3-4, но уже на площади Сан Марко + заход в дворец дожей
27 июля 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Хороша для людей, которые первые раз на экскурсии в Венеции.
Однако Наталья подстраивается под желания группы и всегда может перестроить программу. Очень советую! Было познавательно, спасибо!
18 июля 2019
Сегодня приняли участие в экскурсии Парадная Венеция. Нам очень понравилась Наталия как гид и как приятный человек. Узнали много нового, информативно и доходчиво.. Прогулялись в стороне от основных туристических маршрутов и были приятно удивлены тихими очаровательными улочками, особенно на контрасте с основными тропами туристов и площадью Сан-Марко. Очень рекомендую!!
14 мая 2019
Были на экскурсии у Наталии . Понравилось , прошли небольшой участок Венеции , район Кастелло , интересный рассказ о городе ) нам понравилось ))) благодарим
11 мая 2019
Интересная, живая и содержательная экскурсия, отлично провели время, спасибо Наталья!
2 апреля 2019
Все понравилось. Экскурсовод замечательная, с хорошей дикцией и прекрасными знаниями. Спасибо!
Ещё 4 отзыва

Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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