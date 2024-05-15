Речные прогулки в Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Венеции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
350 за всё до 4 чел.
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 6 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
    читать дальше

    истории и культуры. Путешествовали группой из семи человек, включая двоих детей. Все остались в полном восторге от города, который раскрыл нам свои красоты с вод Гранд канала. И конечно, дети остались с незабываемыми впечатлениями и уникальными сувенирами, сделанными своими руками после мастер класса по производству венецианского стекла. Кстати, ещё один неоспоримый плюс путешествия на частной лодке - отсутствие толп туристов)) Спасибо, Анна, что убедили меня взять именно эту экскурсию!

    Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящийСпасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий
  • Т
    ТАтьяна
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод! Рекомендую 💪
  • Л
    Лилия
    10 мая 2024
    Дворцы Большого канала
    Боольшое спасибо экскурсоводу Анне за интересную, увлекательную и познавательную водную прогулку по Венеции.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
  • A
    Anastasia
    1 мая 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
    Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сихНаталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих
  • Р
    Роман
    22 апреля 2024
    По волнам величественного Гранд-канала
    Все очень понравилось, Наталья просто красотка, очень интересно все рассказала, да и вообще Венеция из нашего путешествия по Италии запомнилась
    читать дальше

    больше всего. Очень рекомендую именно этого гида, отличное знание предмета, заряд позитива и хорошего настроения. Наташ, спасибо за экскурсию, вы большая умничка и молодец.

  • А
    Андрей
    13 ноября 2023
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
    читать дальше

    сорок). В ожидании лодки и на протяжении маршрута Наталья непрерывно делилась информацией, рассказала очень много о городе, местных традициях, интересных местах. От причала до отеля с её помощью дошли за три минуты. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дворцы Большого канала
  2. По волнам величественного Гранд-канала
  3. Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
  4. 4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
  5. По водным дорогам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Речные прогулки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 70 до 380. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Речные прогулки», 78 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам