1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
Начало: На набережной Fondamenta Nuove
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо Анне за прекрасную экскурсию по каналам Венеции! Увидели город совсем с другой стороны)) Анна -настоящий профессионал, обладающий глубокими знаниями
- ТТАтьяна10 мая 2024Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод! Рекомендую 💪
- ЛЛилия10 мая 2024Боольшое спасибо экскурсоводу Анне за интересную, увлекательную и познавательную водную прогулку по Венеции.
- ЕЕлена10 мая 2024Очень информативная и романтичная экскурсия. Большое спасибо Наталье!
- AAnastasia1 мая 2024Наталья отличный, позитивный, энергичный гид для прогулки по Венеции в любую погоду. У нас до сих пор в ходу фраза: «зачекиниться», хотите узнать что она означает? Вам к Наталье;)
- РРоман22 апреля 2024Все очень понравилось, Наталья просто красотка, очень интересно все рассказала, да и вообще Венеция из нашего путешествия по Италии запомнилась
- ААндрей13 ноября 2023Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Речные прогулки»
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