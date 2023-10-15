Речные прогулки в Вероне

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Вероне на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
15 июля в 09:30
16 июля в 09:30
от 180 за всё до 7 чел.
Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 11:00
12 июня в 09:00
539 за всё до 3 чел.
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
299 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    15 октября 2023
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
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    экскурсиях: Анна очень приятный и легкий собеседник, любознательная, очень информированная. Я получила кучу информации и большое удовольствие! Ключевое, что можно сказать об этой встрече: интересно; не экскурсия, а опыт; уникальные вкусовые, культурологические и эстетические впечатления! От себя хочу сказать большое спасибо Анне за то, что всегда была на связи, за её мобильность и гибкость. А еще Анна делала для моего руководителя пикап из/в отель, что вышло гораздо выгоднее, чем трансфер или такси. Желаю Анне прекрасных и любознательных клиентов!

  • С
    Светлана
    4 марта 2020
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
  • А
    Александра
    5 мая 2019
    Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
    Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
  2. Озеро Гарда. Lа Dolce Vita
  3. Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
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Сколько стоит экскурсия по Вероне в июне 2024
Сейчас в Вероне в категории "Речные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 539. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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