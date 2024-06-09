Квест-экскурсия «В поисках сонета Шекспира» проведет участников по ключевым локациям Вероны, связанным с произведениями великого драматурга. Ведущий квеста расскажет о похищенной странице из старинного фолианта, которую предстоит найти.
Участники будут ориентироваться
Участники будут ориентироваться
5 причин купить этот квест
- 🕵️♂️ Увлекательные задания и головоломки
- 🏰 Посещение исторических достопримечательностей
- 🎭 Театральные элементы и роли
- 📜 Погружение в атмосферу шекспировских пьес
- 🏙 Прогулка по живописным улицам Вероны
Что можно увидеть
- Арена-ди-Верона
- Домик Ромео
- Башня Ламберти
- Замок Кастельвеккьо
- Река Адидже
- Римский театр
- Памятник Шекспиру
- Музей-лапидарий Маффеи
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Сначала ведущий квеста познакомит вас с главной интригой: из архива похищена старинная книга с произведениями Уильяма Шекспира. Её удалось найти, но в фолианте не оказалось страницы со знаменитым сонетом. Вам предстоит отправиться на её поиски.
- При прохождении квеста вы будете ориентироваться по маршрутному листу, где указаны станции, каждая со своим названием и местоположением:
Трагедия — Арена-ди-Верона
Любовь — домик Ромео
Драма — башня Ламберти
История — замок Кастельвеккьо
Комедия — река Адидже вблизи римского театра
Шекспир — памятник Шекспиру и музей-лапидарий Маффеи
- На первой станции вы получите свою роль и даже слова
- Затем в каждом пункте маршрута будете выполнять задания — многие из них театрального плана, но будут вопросы на знание эпохи и смекалку
- Вам нужно собрать 6 фрагментов сонета и составить цельное произведение
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Вероне
Провела экскурсии для 1857 туристов
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013Задать вопрос
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