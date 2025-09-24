Мини-группа
до 10 чел.
Все дороги ведут - в Верону
Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем
Начало: На площади Бра
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
26 сен в 11:00
€50 за человека
-
20%
Мини-группа
до 3 чел.
Хватит зевать! Верона на одном дыхании
Прогулка по Вероне с душой и юмором: живые истории, скрытые места и атмосфера города без скучных фактов. Почувствуйте Верону по-настоящему
Начало: На Piazza Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€44
€55 за человека
-
14%
Мини-группа
до 3 чел.
Влюбиться в Верону с первого шага
Погрузитесь в атмосферу Вероны, гуляя по её старинным улицам и площадям. Узнайте легенды и сделайте фото в духе средневекового Netflix
Начало: На Piazza Bra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€43
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Верона: первое знакомство
Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Верону за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка по знаковым местам и романтические легенды ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 10:30
26 сен в 10:30
€150 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в сентябре 2025
Сейчас в Вероне в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 43 до 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 30 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь