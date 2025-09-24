Найдено 5 экскурсий в категории « Экскурсии 2025 » в Вероне на русском языке, цены от €43, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 7 отзывов Мини-группа до 10 чел. Все дороги ведут - в Верону Обзорная прогулка по главным достопримечательностям с русским итальянцем Начало: На площади Бра Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 €50 за человека Пешая 2 часа 20% 12 отзывов Мини-группа до 3 чел. Хватит зевать! Верона на одном дыхании Прогулка по Вероне с душой и юмором: живые истории, скрытые места и атмосфера города без скучных фактов. Почувствуйте Верону по-настоящему Начало: На Piazza Bra Расписание: ежедневно в 08:00, 18:00 и 19:00 €44 €55 за человека Пешая 2 часа 14% 4 отзыва Мини-группа до 3 чел. Влюбиться в Верону с первого шага Погрузитесь в атмосферу Вероны, гуляя по её старинным улицам и площадям. Узнайте легенды и сделайте фото в духе средневекового Netflix Начало: На Piazza Bra Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 €43 €50 за человека Пешая 2 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Незабываемая Верона: первое знакомство Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города €160 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Влюбиться в Верону за 2 часа Погрузитесь в атмосферу Вероны, где каждый уголок хранит свою историю. Прогулка по знаковым местам и романтические легенды ждут вас Начало: В центре города €150 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Вероны

Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 30 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь