-
20%
Мини-группа
до 3 чел.
Хватит зевать! Верона на одном дыхании
Прогулка по Вероне с душой и юмором: живые истории, скрытые места и атмосфера города без скучных фактов. Почувствуйте Верону по-настоящему
Начало: На Piazza Bra
Расписание: ежедневно в 08:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€44
€55 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
24 окт в 09:30
25 окт в 09:30
от €200 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
25 сен в 09:30
28 сен в 09:30
€171
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Завтра в 15:30
23 сен в 15:30
€180 за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Завтра в 08:00
23 сен в 08:30
€159 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в сентябре 2025
Сейчас в Вероне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 44 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 108 ⭐ отзывов, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь