Иерусалим, Вифлием, Иордан… Этим воздухом хочется дышать вечно… А что делать тем, кто прибывает в Святую Землю на короткий срок?!!
Этот маршрут идеально подойдет для гостей Израиля, не располагающих большим количеством свободного времени. Настоящая исключительно насыщенная экскурсионная программа даёт возможность за один день посетить ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСТВА: Место Крещения Иисуса на реке Иордан, Пещеру Рождества, Голгофу и Гроб Господень.
Программа экскурсии 🧭 «Христианские святыни Иудеи»:
Река Иордан. Место, где проповедовал Иоанн Предтеча и где совершил омовение Иисус. Омовение в святых водах Иордана – опция.
Иудейская пустыня. Убежище библейских отшельников и пророков.
Смотровая площадка Масличной горы ⛰️. Вид на Храмовую гору, Сионскую гору, Кедронскую долину, Храм Гроба Господня, западный город 🏙️. Место рождения великого Царя Давида. Город, где родился Иисус.
Храм Рождества Христова.
Пещера (Грот) Рождества – место появления на свет Младенца Иисуса.
Дары Дома Романовых.
Чудотворная икона Вифлеемской Божьей Матери русского письма.
Иерусалим. Храм Гроба Господня (Храм Воскресения).
Голгофа – место распятия.
Камень Миропомазания – место умащения маслами тела Иисуса.
Гроб Господень– место погребения и ВОСКРЕСЕНИЯ Иисуса.
Стена Плача. По желанию.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Возможно
понадобится одна или две поездки на такси. Примерно по 15 евро каждая.
Начало и место завершения
🚩 Яффские ворота (или по договоренности).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.