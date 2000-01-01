Иерусалим, Вифлием, Иордан… Этим воздухом хочется дышать вечно… А что делать тем, кто прибывает в Святую Землю на короткий срок?!!

Этот маршрут идеально подойдет для гостей Израиля, не располагающих большим количеством свободного времени. Настоящая исключительно насыщенная экскурсионная программа даёт возможность за один день посетить ГЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ ХРИСТИАНСТВА: Место Крещения Иисуса на реке Иордан, Пещеру Рождества, Голгофу и Гроб Господень.

Программа экскурсии 🧭 «Христианские святыни Иудеи»: