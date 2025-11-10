Обзорная экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность посетить знаковые места, такие как Сионская гора и Храм Гроба Господня. Путешественники смогут увидеть Яффские ворота и оставить записку в Стене Плача. Армянский квартал порадует тихими улочками и монастырём Святого Якова. Каждый шаг здесь пропитан историей, от древних стен до священных мест. Экскурсия позволит прочувствовать атмосферу одного из самых значимых городов мира
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные исторические места
- 📜 Многовековая история
- 🕍 Священные христианские объекты
- 🌆 Прогулка по древним улицам
- ✍️ Возможность оставить записку
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Иерусалима - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше, что позволяет спокойно насладиться достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя поток туристов может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может затруднить прогулки, но при должной подготовке и это время может стать незабываемым.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Яффские ворота
- Сионская гора
- Стена Плача
- Храм Гроба Господня
- Стена султана Сулеймана
- Армянский квартал
Описание экскурсии
Яффские ворота. Главный вход в Старый город, возведённый в 16 веке султаном Сулейманом Великолепным.
Сионская гора. Вы посетите священное место, где, по преданию, находится гробница царя Давида. Здесь же располагается Горница Тайной Вечери — место, где Христос провёл последний ужин с учениками.
Стена Плача. Это часть сохранившейся западной стены Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году н. э. Вы сможете оставить в ней записку с желанием.
Храм Гроба Господня. Вы увидите его главные места: Голгофу, камень Миропомазания и часовню Кувуклия.
Стена султана Сулеймана. Я покажу вам древние ворота и башни, защищавшие город в Средневековье.
Армянский квартал. Вы погуляете по тихим улочкам и увидите армянский монастырь Святого Якова.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Иерусалиме
Здравствуйте! Меня зовут Олег, я дипломированный гид. В России работал учителем истории, в Израиле уже более 15 лет провожу экскурсии. С радостью покажу вам любимую страну глазами древних греков, римлян и других живших здесь народов.Задать вопрос
Входит в следующие категории Иерусалима
Похожие экскурсии из Иерусалима
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Старому Иерусалиму
Начните знакомство с Иерусалимом у Яффских ворот, исследуйте кварталы и святыни, погрузитесь в быт местных жителей и узнайте интересные факты о городе
Начало: У Яффских ворот Старого города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Весь Иерусалим пешком
Увлекательная прогулка по Иерусалиму: от Яффских ворот до Храма Гроба Господнего. Откройте тайны города и его религиозных святынь за один день
Начало: У Яффских ворот
11 ноя в 10:30
13 ноя в 10:30
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Иерусалим - город царя Давида
Путешествие в глубины Иерусалима: откройте для себя подземные тоннели и древние улицы, почувствуйте дыхание истории в сердце города
Начало: У Яффских ворот
11 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€321 за всё до 10 чел.