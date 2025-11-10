Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Иерусалима - март и ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристов меньше, что позволяет спокойно насладиться достопримечательностями. В апреле, мае и октябре также можно получить удовольствие от экскурсии, хотя поток туристов может быть выше. В остальные месяцы, особенно летом, жара может затруднить прогулки, но при должной подготовке и это время может стать незабываемым.

Обзорная экскурсия по Иерусалиму предлагает уникальную возможность посетить знаковые места, такие как Сионская гора и Храм Гроба Господня. Путешественники смогут увидеть Яффские ворота и оставить записку в Стене Плача. Армянский квартал порадует тихими улочками и монастырём Святого Якова. Каждый шаг здесь пропитан историей, от древних стен до священных мест. Экскурсия позволит прочувствовать атмосферу одного из самых значимых городов мира

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Олег Ваш гид в Иерусалиме

Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Яффские ворота. Главный вход в Старый город, возведённый в 16 веке султаном Сулейманом Великолепным.

Сионская гора. Вы посетите священное место, где, по преданию, находится гробница царя Давида. Здесь же располагается Горница Тайной Вечери — место, где Христос провёл последний ужин с учениками.

Стена Плача. Это часть сохранившейся западной стены Второго Храма, разрушенного римлянами в 70 году н. э. Вы сможете оставить в ней записку с желанием.

Храм Гроба Господня. Вы увидите его главные места: Голгофу, камень Миропомазания и часовню Кувуклия.

Стена султана Сулеймана. Я покажу вам древние ворота и башни, защищавшие город в Средневековье.

Армянский квартал. Вы погуляете по тихим улочкам и увидите армянский монастырь Святого Якова.