1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Узнать Иерусалим за 3 часа: путешествие по Старому городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иерусалима, где каждый камень дышит историей. За три часа вы увидите и узнаете о главных святынях
Начало: Яффские ворота
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Иерусалимом: путешествие по святым местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, посетив его священные места и узкие улочки. Незабываемое путешествие ждет вас
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Весь Иерусалим пешком: индивидуальная экскурсия
Посетите Иерусалим и узнайте его тайны за один день. Прогулка по Старому Городу с посещением храмов, синагог и мечетей. Гид с визуальными пособиями
Начало: У Яффских ворот
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€321 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Иерусалим: путешествие по святым местам трех мировых религий
Погрузитесь в атмосферу древнего Иерусалима, где каждый камень рассказывает историю. Вас ждет путешествие по святым местам, наполненное глубокими переживаниями
Начало: Иерусалим
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
€240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарк6 июня 2024Очень компетентный экскурсовод, хорошо построила маршрут, рассказала очень много неизвестной нам информации,подробно и что немаловажно хорошим грамотным русским языком.
- ААнастасия1 июня 2024Прогулка-экскурсия понравилась очень, потому что было интересно, потому что Ольга отвечала на все вопросы и была готова общаться в режиме
- ЮЮлия21 апреля 2024Посчастливилось познакомиться с прекрасным гидом и душевной женщиной Светланой! Были в составе одной семьи, было интересно, познавательно и увлекательно, как
- ТТаня10 апреля 2024Прекрасная Нина! Очень хорошо построен маршрут, все интересные места пройдены, все вопросы получили ответы, моей семье очень понравилось. Темп очень комфортный, не быстро, чтобы все можно рассмотреть. Рекомендую!
- РРаиса2 апреля 2024Прекрасная экскурсия, великолепный гид! Давно хотели пройти улицами старого Иерусалима, но только своей семьёй и в сопровождении глубоко знающего историю города
- ТТатьяна21 марта 2024Заказывали экскурсию у Светланы, остались очень довольны. Интересно, познавательно. Светлана помогла с трансфером, за что ей особая благодарность.
- ООльга4 марта 2024Замечательная, насыщенная и интересная экскурсия, о что надо для первого путешествия в Иерусалим, благодарим Ольгу))) Очень интересный собеседник и знаток своего дела
- ЮЮрий3 октября 2023Начну с того, что на следующий день после экскурсии, мы гуляли по Иерусалиму самостоятельно и все время вспоминали, что нам
- РРинат28 августа 2023Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом! Получили массу удовольствия, новых знаний и стимул к дальнейшему изучению истории и культуры Ближнего Востока)
- ВВиктор5 июля 2022Отличная экскурсия с Леоном! Нам очень понравилось. На все наши вопросы мы получили ответы.
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Горница Тайной вечери»
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