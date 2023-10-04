3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
16 фев в 07:00
18 фев в 07:00
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Иерусалиму
Откройте для себя археологические тайны Иерусалима. Прогулка по Еврейскому кварталу, сефардским синагогам и Храмовой горе. Узнайте больше за три часа
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмовая гора - начало всего
Увидеть один из главных символов Иерусалима и погрузиться в историю трёх религий
16 фев в 07:30
17 фев в 07:30
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 октября 2023Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
- ААлександр15 сентября 2023Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
- ССветлана29 марта 2023Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
- PPavel26 февраля 2023Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии. И все это в
- ГГриша20 ноября 2022Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
- ИИрина9 июля 2022Очень информативно!
Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мечеть Купол Скалы»
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