Мечеть Купол Скалы – экскурсии в Иерусалиме

Найдено 3 экскурсии в категории «Мечеть Купол Скалы» в Иерусалиме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Храмовая гора и не только
Пешая
19 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмовая гора и не только
Погрузитесь в историю и культуру трех религий на Храмовой горе. Узнайте о событиях, которые изменили мир, и посетите знаковые места Иерусалима
Начало: У Яффских ворот
16 фев в 07:00
18 фев в 07:00
150 за всё до 10 чел.
Иерусалим с еврейским акцентом
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Иерусалиму
Откройте для себя археологические тайны Иерусалима. Прогулка по Еврейскому кварталу, сефардским синагогам и Храмовой горе. Узнайте больше за три часа
Начало: У Яффских ворот
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Храмовая гора - начало всего
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Храмовая гора - начало всего
Увидеть один из главных символов Иерусалима и погрузиться в историю трёх религий
16 фев в 07:30
17 фев в 07:30
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 октября 2023
    Храмовая гора и не только
    Экскурсия очень понравилась. По теме 'Храмовая гора и не только', Запомнилось много 'и не только' Практически на каждом шагу Орна рассказывала много интересного. Некоторым участникам нашей группы было трудно много ходить. Они отметили, что Орна достаточно часто показывала где можно посидеть.
  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана очень интересный рассказчик и знает хорошие не туристические маршруты. Мы узнали много нового. Только положительные впечатления от экскурсии.
  • С
    Светлана
    29 марта 2023
    Храмовая гора и не только
    Спасибо огромное Орне!! Великолепная экскурсия!! Очень содержательная и познавательная!! Узнали много интересной информации, окунулись в историю Иерусалима и еврейского народа,
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    прогулялись по знаковым местам города.. Время пролетело с Орной легко и непринуждённо. Она всеобъемлюще владеет информацией, и на любой наш вопрос у неё нашёлся ответ. . Спасибо большое за чудесно проведённое время!!

  • P
    Pavel
    26 февраля 2023
    Храмовая гора и не только
    Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии. И все это в
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    дополнение к основной информации экскурсии. Информация насыщена деталями, которые вы не найдете в интернете. Сложилось ощущение что посетили сразу 2 экскурсии. Отдельное спасибо за такую редкую возможность посетить Храмовую гору, куда хотели попасть 10 лет.

    Орна, как коренной местный житель способна показать самобытную культуру современого жителя Иерусалима во всем ее многообразии
  • Г
    Гриша
    20 ноября 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Отличная экскурсия. Светлана прекрасно адапитровала прогулку для детей. Было супер интересно и увлекательно для всех участников. Были с детьми 8 и 5 лет
  • И
    Ирина
    9 июля 2022
    Иерусалим с еврейским акцентом
    Очень информативно!

Ответы на вопросы от путешественников по Иерусалиму в категории «Мечеть Купол Скалы»

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  1. Старый город
  2. Стена Плача
  3. Храм Гроба Господня
  4. Храмовая гора
  5. Гефсиманский сад
  6. Масличная гора
  7. Еврейский квартал
  8. Самое главное
  9. Крестный путь Иерусалим
  10. Мечеть Аль-Акса
Сколько стоит экскурсия по Иерусалиму в феврале 2025
Сейчас в Иерусалиме в категории "Мечеть Купол Скалы" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 250. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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