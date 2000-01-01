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Святыни Иерусалима

Сергей Р.
Сергей Р. – Гид из Иерусалима
Святыни Иерусалима
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $420 за экскурсию

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Святыни Иерусалима
Святыни Иерусалима

Что вы увидите

  • Храм Гроба Господня
  • Стена Плача - Котель Маарави
Цель этого путешествия — увидеть то главное, ради чего люди стремятся в Иерусалим. Прочувствовать этот, действительно, необыкновенный, фантастический, не похожий ни на один другой в мире, город 🏙️, умеющий стирать грани между современным и прошлым, вечным и настоящим. Город, не признающий законов времени, позволяющий прикоснуться к вечности…
Без сомнения, основная ценность Иерусалима — прекрасный, окутанный аурой веков, обволакивающий неповторимой атмосферой сопричастности к истории 📖 Старый город.
Будто невидимый художник-великан поставил в сердце современного города свой волшебный мольберт и уверенными мазками нанес на холст контур старого города, его разбегающиеся улочки, каменные дома, храмы, мечети, окружив их изысканной мозаикой древних стен. А затем стал любовно вырисовывать фигурки людей, играющей детворы, идущих по своим важным делам мужчин в черных одеяниях, шумных торговцев-арабов, паломников…
Великий Храм великого города
Эту картину, пожалуй, нарушают лишь суетливые, галдящие экскурсии 🧭, но ведь всегда, даже среди массы народа, можно найти место для особого восприятия и уединения в толпе…
Мы говорим о величайшей святыне мира — Храме Гроба Господнего. Месте, где, созерцая, соприкасаясь с реликвиями, реально ощущаешь единение души с Высшими силами.
Вы пройдете пять последних остановок самого трагически известного на земле Скорбного пути, от поднятия на Голгофу до часовни — Кувуклии. Зажжете свечи от огня благодатного, увидите камень миропомазания и поймете, что в этом месте душа ваша соприкоснулась с Богом…
Великая стена великого города
Конечно же, это Стена Плача — Котель Маарави — все, что нам осталось от разрушенного две тысячи лет назад Великого Храма.
Люди верят, что в этом месте Бог слышит их, исполняет мольбы, просьбы, желания. Независимо от национальности, вероисповедания, количества грехов и дел праведных.
Проверьте сами…
Что входит
  • Экскурсия VIP class с повышенной комфортностью (легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы, соответствующие высоким стандартам, запросам и условиям клиентов), обслуживанием высшего класса (персональный водитель и лучший в своем деле гид), дружелюбно-приятной атмосферой.
  • Преимущества экскурсий VIP class:
  • Широчайший диапазон выбора из массы вариантов, а также полный разгул фантазии, всплеск идей, возможность осуществить путешествие собственного сочинения.
  • Особое внимание к запросам путешественников с ограниченными физическими возможностями людям, приехавшим в страну для лечения и реабилитации.
  • Мы подбираем и составляем индивидуальную экскурсионную программу в соответствии с вашими предпочтениями, желаниями, направленностью и акцента экскурсии.
  • Вы сами определяете бюджет поездок и экскурсий, время и место отправления и возвращения, длительность мероприятия, количество остановок, время обеда, отдыха, шоппинга.
  • Выезд на экскурсию из любого города страны, любой точки, в любое желаемое клиентом время.
  • Использование максимально комфортного транспорта в вариантах:
  • 1-2 человек — легковой автомобиль
  • 3—6 туристов — минивэн
  • 7—19 путешественников — микроавтобус
  • группы из 20 и более людей — экскурсионный автобус.
  • А также:
  • с использованием транспорта клиента
  • пешеходный вариант.
  • Для малышей, не достигших возраста 8 лет, необходимо сделать предварительный запрос на детское автокресло.
  • В зависимости от используемого вида транспорта изменяется и стоимость поездки.
Что не входит
  • В стоимость поездки не входит и оплачивается отдельно питание
  • а также платный вход к местам осмотра святынь и реликвий.
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 С доставкой пассажиров в указанное место
Святыни Иерусалима
Святыни Иерусалима
Святыни Иерусалима
Святыни Иерусалима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Р.
Сергей Р.
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