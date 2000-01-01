Цель этого путешествия — увидеть то главное, ради чего люди стремятся в Иерусалим. Прочувствовать этот, действительно, необыкновенный, фантастический, не похожий ни на один другой в мире, город 🏙️, умеющий стирать грани между современным и прошлым, вечным и настоящим. Город, не признающий законов времени, позволяющий прикоснуться к вечности…

Без сомнения, основная ценность Иерусалима — прекрасный, окутанный аурой веков, обволакивающий неповторимой атмосферой сопричастности к истории 📖 Старый город.

Будто невидимый художник-великан поставил в сердце современного города свой волшебный мольберт и уверенными мазками нанес на холст контур старого города, его разбегающиеся улочки, каменные дома, храмы, мечети, окружив их изысканной мозаикой древних стен. А затем стал любовно вырисовывать фигурки людей, играющей детворы, идущих по своим важным делам мужчин в черных одеяниях, шумных торговцев-арабов, паломников…

Великий Храм великого города

Эту картину, пожалуй, нарушают лишь суетливые, галдящие экскурсии 🧭, но ведь всегда, даже среди массы народа, можно найти место для особого восприятия и уединения в толпе…

Мы говорим о величайшей святыне мира — Храме Гроба Господнего. Месте, где, созерцая, соприкасаясь с реликвиями, реально ощущаешь единение души с Высшими силами.

Вы пройдете пять последних остановок самого трагически известного на земле Скорбного пути, от поднятия на Голгофу до часовни — Кувуклии. Зажжете свечи от огня благодатного, увидите камень миропомазания и поймете, что в этом месте душа ваша соприкоснулась с Богом…

Великая стена великого города

Конечно же, это Стена Плача — Котель Маарави — все, что нам осталось от разрушенного две тысячи лет назад Великого Храма.

Люди верят, что в этом месте Бог слышит их, исполняет мольбы, просьбы, желания. Независимо от национальности, вероисповедания, количества грехов и дел праведных.

Проверьте сами…