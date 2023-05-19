По главным святыням ИерусалимаИерусалим расположен между Средиземным и Мертвым морем. Это, пожалуй, самое священное место на земле одновременно и для христиан, и для мусульман, и для иудеев. Здесь есть русские подворья, армянские церкви, древняя брусчатка римских улиц и готика, оставшаяся от крестоносцев. По-другому город называют «городом трех религий», «городом мира» и «золотым городом».

Город буквально пропитан жаркими людскими молитвами. Многие отмечают необыкновенную атмосферу, царящую в Иерусалиме: здесь спокойно и уютно. Тишину узких старинных улочек то и дело нарушают звоны церковных колоколов или призывы к намазу главного муэдзина.

Обойти все святыни не хватит ни дня, ни месяца, но если Вы хотите увидеть наиболее известные и значимые Святые Места за один день в комфортном, неспешном ритме без крутых подъёмов и высоких лестниц - этот маршрут вам понравиться.

Что вы увидите:• Яффские ворота. История постройки стены Старого Города. Сулейман и Хурем.