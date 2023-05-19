Иерусалим
Приглашаю вас в неспешную экскурсию по самым главным святыням Иерусалима. В комфортном для вас темпе мы посетим наиболее известные и значимые Святые Места за один день. Маршрут построен без крутых подъемов и высоких лестниц.
Мы увидим Старый город и Яффские ворота, Храм Гроба Господня, Могилу Царя Давида и еще много знаковых святынь города.
Мы увидим Старый город и Яффские ворота, Храм Гроба Господня, Могилу Царя Давида и еще много знаковых святынь города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Яффские ворота
- Стена Старого Города
- Башня Давида
- Армянская церковь Двух Яаковов
- Сионские ворота
- Горница Тайной Вечери
- Могила Давида
- Стена Плача
- Александровское Подворье
- Церковь Святого Александра Невского
- Порог Судных Врат
- Храм Гроба Господня
- Голгофа
- Кувуклия (Гроб Господень)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По главным святыням ИерусалимаИерусалим расположен между Средиземным и Мертвым морем. Это, пожалуй, самое священное место на земле одновременно и для христиан, и для мусульман, и для иудеев. Здесь есть русские подворья, армянские церкви, древняя брусчатка римских улиц и готика, оставшаяся от крестоносцев. По-другому город называют «городом трех религий», «городом мира» и «золотым городом».
Город буквально пропитан жаркими людскими молитвами. Многие отмечают необыкновенную атмосферу, царящую в Иерусалиме: здесь спокойно и уютно. Тишину узких старинных улочек то и дело нарушают звоны церковных колоколов или призывы к намазу главного муэдзина.
Обойти все святыни не хватит ни дня, ни месяца, но если Вы хотите увидеть наиболее известные и значимые Святые Места за один день в комфортном, неспешном ритме без крутых подъёмов и высоких лестниц - этот маршрут вам понравиться.
Что вы увидите:• Яффские ворота. История постройки стены Старого Города. Сулейман и Хурем.
- Старый город. Место сосредоточения важнейших святынь трех религий. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Армянский квартал. Армянская апостольская церковь двух Яаковов (по возможности).
- Сионская Гора. Могила Царя Давида (Давид - еврейский царь, пророк в исламе и Святой пророк в христианстве).
- Сионская Гора. Горница Тайной Вечери. Величайшая Святыня христиан — место, где Иисус обучал своих учеников Таинству Евхаристии (Хлебопреломление и Святое Причастие).
- Спуск к Стене Плача. Западная стена Храмовой горы. Место, где в соответствии с иудейской традицией пребывает сущность Господня. Величайшая святыня иудаизма.
- Христианский Квартал.
- Александровское Подворье. Самое близкое к Храму Гроба русское место в Иерусалиме, порог Судных врат, церковь Св. Александра Невского, русская живопись, музей русского паломника.
- Храм Гроба Господня. Голгофа, камень миропомазания, Гроб Господень, место распятия, погребения и воскресения Иисуса. Главная святыня католиков и православных. Пять последних станций Крестного Пути. Шесть христианских конфессий, между которыми поделена территория Храма.
Пятница или суббота.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспортные расходы (обсуждаются отдельно и устанавливаются в зависимости от удалённости точки выезда к месту проведения маршрута)
- Стоимость билетов, обед, сувениры и прочие личные расходы
- Место начала и завершения?
- Яффские ворота (или по договоренности)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница или суббота.Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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