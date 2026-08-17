Эта деревня стоит на высоких сваях посреди водного леса, который частично скрывается в сезон дождей. Вы увидите быт жителей, что поколениями занимаются рыболовством и выращиванием риса. Прочувствуете спокойный ритм их жизни и прикоснётесь к культуре, сохранившейся здесь с прошлых веков. А ещё прокатитесь на каноэ через природные тоннели мангровых зарослей.

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Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Немного о Кампонг Плуке

Дома, школы и пагоды построены здесь на высоких сваях, чтобы выдерживать сезонные колебания уровня воды. В сезон дождей деревня будто нависает над озером, а в сухой период можно увидеть необычный «лес свай».

И о Тонлесапе

Это самое большое пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. Во время дождей его площадь увеличивается в разы. Всё благодаря одноимённой реке, которая меняет направление течения.

На экскурсии:

Вы узнаете, как местные жители существуют в гармонии с изменчивой природой: строят дома и храмы на сваях, передвигаются на лодках, ловят рыбу и выращивают рис

Мы поговорим об истории озера Тонлесап, его экосистеме и важности для Камбоджи

Прокатимся на традиционной лодке среди затопленных деревьев мангрового леса — впечатляющее зрелище, особенно в лучах заходящего солнца

Организационные детали