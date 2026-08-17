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Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа

Отправиться в поселение, которое в сезон дождей словно парит над озером
Эта деревня стоит на высоких сваях посреди водного леса, который частично скрывается в сезон дождей. Вы увидите быт жителей, что поколениями занимаются рыболовством и выращиванием риса.

Прочувствуете спокойный ритм их жизни и прикоснётесь к культуре, сохранившейся здесь с прошлых веков. А ещё прокатитесь на каноэ через природные тоннели мангровых зарослей.
Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа
Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа
Из Сиемреапа в Кампонг Плук - деревню на водах Тонлесапа

Описание экскурсии

Немного о Кампонг Плуке

Дома, школы и пагоды построены здесь на высоких сваях, чтобы выдерживать сезонные колебания уровня воды. В сезон дождей деревня будто нависает над озером, а в сухой период можно увидеть необычный «лес свай».

И о Тонлесапе

Это самое большое пресноводное озеро Юго-Восточной Азии. Во время дождей его площадь увеличивается в разы. Всё благодаря одноимённой реке, которая меняет направление течения.

На экскурсии:

  • Вы узнаете, как местные жители существуют в гармонии с изменчивой природой: строят дома и храмы на сваях, передвигаются на лодках, ловят рыбу и выращивают рис
  • Мы поговорим об истории озера Тонлесап, его экосистеме и важности для Камбоджи
  • Прокатимся на традиционной лодке среди затопленных деревьев мангрового леса — впечатляющее зрелище, особенно в лучах заходящего солнца

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле
  • Дополнительно оплачивается билет на лодку — $20 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваша команда гидов в Сиеме-Реапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 111 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, которые знают и по-настоящему любят Камбоджу. Наши экскурсии — это не просто маршруты, а путешествия за пределы привычного. Мы покажем Камбоджу вне туристических шаблонов: скрытые храмы,
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уединённые деревни, мистические водопады и места, где время будто остановилось. Каждая программа продумана до мелочей — с легендами, деталями и живыми историями, которые делают путешествие особенным. Комфортные трансферы по всей стране — надёжно, быстро и с вниманием к мелочам. Если хочется не просто увидеть, а по-настоящему прочувствовать эту страну — будем рады организовать для вас это путешествие!

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