путешествуем и часто заказываем экскурсии на Трипстере. И с учетом нашего опыта смело рекомендуем Венеру и Хайсама. Их программа насыщенна и интересна, передвижение на автомобиле комфортно, организационная составляющая четкая и клиентоориентированная. Нам потребовалось перенести запланированный день экскурсии и это было сделано оперативно и доброжелательно. При согласовании экскурсии нам были рекомендованы дни, когда в Дохе минимальное количество транзитных туристов и порой мы гуляли по туристическим локациям одни, без других групп. Кроме того, Венера при бронировании посоветовала воспользоваться бесплатным трансфером от отеля, чтобы добраться до Дохи и подстроила время начала экскурсии под наше прибытие. Хайсам провел нашу прогулку так, что мы ощущали себя его дорогими гостями. Он учитывал все наши пожелания и отвечал на многочисленные вопросы, рассказывая о традициях, культуре, экономике, местных жителях и многом другом. Наш гид родился, вырос и живет в Катаре, но отлично говорит на русском, тк учился в России. Вместе мы с юмором и теплотой повспоминали время студенческой юности, которое совпало по времени с нашей. На момент экскурсии у меня были проблемы со спиной, но мы двигались по программе в комфортном темпе и в целом не спешили, поэтому когда мы выбились из заявленного тайминга, Хайсам не стал комкать финал экскурсии, а увеличил время. За что, мы очень благодарны. В итоге мы остались очень довольны и отлично провели время. И да, экскурсия была интересна и нам, и нашим детям 10 и 15 лет.

От души желаем Хайсаму и Венере процветания и благополучия. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым ваши экскурсии.