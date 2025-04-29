Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Доха! Главное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВлюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$366
$430 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$417
$438 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
-
9%
Водная прогулка
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
13 дек в 09:15
14 дек в 10:45
$77
$85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 апреля 2025Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице КатараДата посещения: 29 апреля 2025Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов,
- ААнна8 декабря 2025Все очень понравилось. Хайсам лучший экскурсовод. Благодаря ему мы влюбились в Доху. Будем всем рекомендовать
- ЮЮлия8 декабря 2025Экскурсия очень понравилась, прошла комфортно, в группе до 10 человек. Гид Альбина хорошо распределила время для посещения всех мест, никуда не бежали, спокойно ходили, гуляли. Доха очень понравилась.
- IIURII7 декабря 2025Спасибо большое Анастасии. Экскурсия по Дохе была очень интересная и познавательная.
- ННаталья4 декабря 2025С удовольствием познакомились с Катаром и Дохой в частности. Имеем представление об этом месте. Благодаря Валентине получили интересную и полезную информацию в комфортных условиях. Спасибо за предложение и организацию
- ВВиталий4 декабря 2025Отличная экскурсия. Супер гид. Прекрасно проработанный маршрут. Спасибо за прекрасно проведенное время.
Рекомендую👍👍👍.
- NNataliya2 декабря 2025Альбина супер!!! многое рассказала и показала. Была приятная обстановка. После экскурсии выслала нам фотографии и видео,которые она делала. Умница!!!
- ООльга2 декабря 2025Валентина - замечательная! Очень понравилась экскурсия!
- ААпакина30 ноября 2025У нас была экскурсовод Зуля))нам она очень понравилась)буду рекомендовать друзьям ее))
- ЛЛариса27 ноября 2025Были на экскурсии 15.11. Все очень понравилось. По предложению организатора немного скорректировали время начала экскурсии, благодаря этому успели посмотреть все,
- ААлександр27 ноября 2025Анна супер гид, я рекомендую ее 1000% вы не пожелаете, потрясающий рассказчик и знающий эту страну человек. Ответит на любые вопросы и ее очень приятно слушать.
- AAnna27 ноября 2025Хочу выразить огромную признательность нашему гиду Хайсаму за удивительное знакомство с Катаром на индивидуальной экскурсии для нашей семьи. Мы много
- VViktoria25 ноября 2025Огромное спасибо Анастасия! Вы просто умница и красавица! Всё было на высшем уровне! Содержательно, интересно, ёмко! Спасибо большое 💓
- ИИван23 ноября 2025Супер экскурсия!!! Анастасия просит нет слов, умничка, великолепный разквзчик и невероятно обаятельная девушка. Огромное спасибо за великолепную атмосферу И очень интересную экскурсию.
- ШШулико22 ноября 2025Экскурсия отличная, Альбина молодец. Все понравилось, насыщенная программа, успели посетить много точек. К туру вопросов нет. Вадик,если ты это читаешь,
- ССветлана20 ноября 2025Экскурсию проводила Женя совместно с водителем Адли. Это гармоничная пара провела для нас невероятную экскурсию по Дохе! Это был не
- ГГалина19 ноября 2025Гид Татьяна - прекрасный, дружелюбный человек! Интересно рассказывает! Побывали во многих местах Дохи. Нам все понравилось, спасибо!
- ВВиктория18 ноября 2025Начну с того, что организатор ответил через минуту после моего бронирования экскурсии. Нашу экскурсию провел Хайсам. Приехал даже раньше обозначенного
- AAnna17 ноября 2025Экскурсию проводила Наргиз, только положительные впечатления (нас было трое - я, мои мама 73года и дочь 15лет) - полностью ориентировалась
- ДДина17 ноября 2025“Замечательная экскурсия в Дохе! Всё было отлично организовано, маршрут продуман и очень интересен. Экскурсовод Альбина— милая девушка, приятный человек с
