Необычные дома в Дохе

Найдено 9 экскурсий в категории «Необычные дома» в Дохе на русском языке, цены от $75, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
На машине
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Начало: У Музея ислламского искусства
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
На машине
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Самое интересное в Дохе за 4 часа + музей на выбор
Погулять по Старому городу, впечатлиться современными кварталами и посетить музей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе: этническая деревня и современный квартал
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Два лица Катара в Дохе
Почувствуйте контрасты Дохи, посетив этническую деревню и современный квартал. Уникальная возможность увидеть культурное наследие и роскошь будущего
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
На машине
5 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
Узнать и полюбить столицу Катара, изучить исторические артефакты и посетить новый город Лусаил
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$385 за всё до 4 чел.
Это Доха! Главное за 1 день
На машине
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Доха! Главное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
На машине
5 часов
-
15%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$366$430 за всё до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
5%
54 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$417$438 за всё до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
4.5 часа
-
9%
57 отзывов
Водная прогулка
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
Познакомиться с визитными карточками столицы Катара
Начало: В круизном порту Дохи
13 дек в 09:15
14 дек в 10:45
$77$85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 апреля 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Дата посещения: 29 апреля 2025
    Узнали Катар глазами очень позитивной, доброжелательной, внимательной и влюбленной в Катар, и просто замечательной женщины Венеры. Экскурсия заняла 5 часов,
    автомобиль комфортный, интересно рассказывает, отвечает на вопросы, экскурсия проложена грамотным путем, чб могли увидеть и дневной и ночной город. Совсем оказалось не утомительно, был ребенок 12 лет, ей тоже понравилось! Спасибо большое ❤️🔥

  • А
    Анна
    8 декабря 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Все очень понравилось. Хайсам лучший экскурсовод. Благодаря ему мы влюбились в Доху. Будем всем рекомендовать
  • Ю
    Юлия
    8 декабря 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Экскурсия очень понравилась, прошла комфортно, в группе до 10 человек. Гид Альбина хорошо распределила время для посещения всех мест, никуда не бежали, спокойно ходили, гуляли. Доха очень понравилась.
  • I
    IURII
    7 декабря 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо большое Анастасии. Экскурсия по Дохе была очень интересная и познавательная.
  • Н
    Наталья
    4 декабря 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    С удовольствием познакомились с Катаром и Дохой в частности. Имеем представление об этом месте. Благодаря Валентине получили интересную и полезную информацию в комфортных условиях. Спасибо за предложение и организацию
  • В
    Виталий
    4 декабря 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Отличная экскурсия. Супер гид. Прекрасно проработанный маршрут. Спасибо за прекрасно проведенное время.
    Рекомендую👍👍👍.
  • N
    Nataliya
    2 декабря 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Альбина супер!!! многое рассказала и показала. Была приятная обстановка. После экскурсии выслала нам фотографии и видео,которые она делала. Умница!!!
  • О
    Ольга
    2 декабря 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Валентина - замечательная! Очень понравилась экскурсия!
  • А
    Апакина
    30 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия в мини-группе по столице Катара
    У нас была экскурсовод Зуля))нам она очень понравилась)буду рекомендовать друзьям ее))
  • Л
    Лариса
    27 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Были на экскурсии 15.11. Все очень понравилось. По предложению организатора немного скорректировали время начала экскурсии, благодаря этому успели посмотреть все,
    что запланировали. Экскурсию проводила гид Шахло, огромное ей спасибо. Очень понравилось изложение информации и умение Шахло быстро реагировать на вопросы. Создалось ощущение, что Шахло была заранее с нами знакома и понимала, что больше интересует. Отмечаем высокий уровень эрудиции Шахло, исключительную вежливость и отзывчивость. Мы посмотрели все заявленные в программе достопримечательности, посетили Национальный музей, где также очень понравился рассказ Шахло. Это было наше первое посещение Катара, экскурсия была запланирована на третий день пребывания, поэтому помимо экскурсии Шахло дала очень полезную практическую информацию по пребыванию в стране. Еще раз отдельное спасибо организаторам и гиду Шахло.

  • А
    Александр
    27 ноября 2025
    Доха: обширный сити-тур + Лусаил + Национальный или Исламский музей
    Анна супер гид, я рекомендую ее 1000% вы не пожелаете, потрясающий рассказчик и знающий эту страну человек. Ответит на любые вопросы и ее очень приятно слушать.
  • A
    Anna
    27 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Хочу выразить огромную признательность нашему гиду Хайсаму за удивительное знакомство с Катаром на индивидуальной экскурсии для нашей семьи. Мы много
    путешествуем и часто заказываем экскурсии на Трипстере. И с учетом нашего опыта смело рекомендуем Венеру и Хайсама. Их программа насыщенна и интересна, передвижение на автомобиле комфортно, организационная составляющая четкая и клиентоориентированная. Нам потребовалось перенести запланированный день экскурсии и это было сделано оперативно и доброжелательно. При согласовании экскурсии нам были рекомендованы дни, когда в Дохе минимальное количество транзитных туристов и порой мы гуляли по туристическим локациям одни, без других групп. Кроме того, Венера при бронировании посоветовала воспользоваться бесплатным трансфером от отеля, чтобы добраться до Дохи и подстроила время начала экскурсии под наше прибытие. Хайсам провел нашу прогулку так, что мы ощущали себя его дорогими гостями. Он учитывал все наши пожелания и отвечал на многочисленные вопросы, рассказывая о традициях, культуре, экономике, местных жителях и многом другом. Наш гид родился, вырос и живет в Катаре, но отлично говорит на русском, тк учился в России. Вместе мы с юмором и теплотой повспоминали время студенческой юности, которое совпало по времени с нашей. На момент экскурсии у меня были проблемы со спиной, но мы двигались по программе в комфортном темпе и в целом не спешили, поэтому когда мы выбились из заявленного тайминга, Хайсам не стал комкать финал экскурсии, а увеличил время. За что, мы очень благодарны. В итоге мы остались очень довольны и отлично провели время. И да, экскурсия была интересна и нам, и нашим детям 10 и 15 лет.
    От души желаем Хайсаму и Венере процветания и благополучия. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым ваши экскурсии.

  • V
    Viktoria
    25 ноября 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Огромное спасибо Анастасия! Вы просто умница и красавица! Всё было на высшем уровне! Содержательно, интересно, ёмко! Спасибо большое 💓
  • И
    Иван
    23 ноября 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Супер экскурсия!!! Анастасия просит нет слов, умничка, великолепный разквзчик и невероятно обаятельная девушка. Огромное спасибо за великолепную атмосферу И очень интересную экскурсию.
  • Ш
    Шулико
    22 ноября 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Экскурсия отличная, Альбина молодец. Все понравилось, насыщенная программа, успели посетить много точек. К туру вопросов нет. Вадик,если ты это читаешь,
    то ты странный, все ждали тебя и ты портил всю программу, но Альбина все исправила. Всем рекомендую Альбину и желаю попутчиков не таких, как Вадик.

  • С
    Светлана
    20 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Экскурсию проводила Женя совместно с водителем Адли. Это гармоничная пара провела для нас невероятную экскурсию по Дохе! Это был не
    просто тур, а настоящее погружение в удивительный мир, где древние традиции встречаются с футуристическим будущим. Одним словом, эта экскурсия превзошла все ожидания! Она идеально структурирована, очень информативна и при этом не утомительна. Однозначно рекомендую эту экскурсию и этого гида каждому! 10/10!

  • Г
    Галина
    19 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Гид Татьяна - прекрасный, дружелюбный человек! Интересно рассказывает! Побывали во многих местах Дохи. Нам все понравилось, спасибо!
  • В
    Виктория
    18 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Начну с того, что организатор ответил через минуту после моего бронирования экскурсии. Нашу экскурсию провел Хайсам. Приехал даже раньше обозначенного
    времени. Не просто знающий, но и Очень позитивный, интересный, добрый, душевный гид. Интересное изложение, хороший русский. Со мной была мама 76 лет, которая на протяжении всей экскурсии была окружена заботой. Сыну - 13 лет, сказал что впервые ему на экскурсии не было скучно и классно провели время.
    Приехать в Катар и не взять эту экскурсию НЕЛЬЗЯ. Лучше не приезжать)).

  • A
    Anna
    17 ноября 2025
    Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
    Экскурсию проводила Наргиз, только положительные впечатления (нас было трое - я, мои мама 73года и дочь 15лет) - полностью ориентировалась
    на наши пожелания - что посмотреть побольше/подольше, на чем лишь кратко остановиться. После такой экскурсии понятна разница между групповой и индивидуальной - увидели, услышали, посетили много больше и без толпы. Мы сошли с лайнера раньше и Наргиз оперативно смогла подъехать раньше (чистый комфортный автомобиль), потом приехали также непосредственно к портовому терминалу. Очень довольны и всем рекомендуем

  • Д
    Дина
    17 ноября 2025
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    “Замечательная экскурсия в Дохе! Всё было отлично организовано, маршрут продуман и очень интересен. Экскурсовод Альбина— милая девушка, приятный человек с
    прекрасным чувством юмора и очень серьезным и ответственным отношением к делу. Благодаря этому путешествие прошло легко и увлекательно. Остались самые тёплые впечатления!
    Однозначно рекомендую!

