Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДоха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Попробуете местную пряную кухню и кофе»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
$373 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От базара до бутика: шопинг-экскурсия в Дохе
Добро пожаловать в мир восточных базаров и роскошных бутиков Дохи. Уникальные ароматы, дизайнерские вещи и восточный колорит ждут вас
Начало: У старинного города
«А в перерыве — чашка ароматного арабского кофе в уютном кафе»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$297
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Сафари в пустыне Катара (всё включено)
Катание на джипах, сэндбординг, закат в дюнах и арабский ужин - из Дохи
Начало: У места вашего проживания
«Ужин в пустыне — уютная атмосфера, арабская кухня и отдых под звёздами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$399 за всё до 2 чел.
