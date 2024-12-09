скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Дохи: от набережной Корниш до культурной деревни Катара, узнайте тайны города и насладитесь традиционными угощениями
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
448$359 за всё до 6 чел.
скидка
5%
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Узнайте, как Доха превратилась из рыбацкого поселения в богатый мегаполис. Посетите музей, рынок и набережную в индивидуальном туре
Начало: У вашего отеля в Дохе
Завтра в 13:30
21 дек в 09:30
460$437 за всё до 6 чел.
скидка
20%
3 часа
Водная прогулка
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Начало: В Старом порту
Завтра в 09:00
21 дек в 09:00
552$442 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 декабря 2024Из множества гидов выбрали Венеру и не ошиблись! Она-настоящий профессионал, живет в Катаре 20 лет. Мы посетили все знаковые места в Дохе и Лусаиле. Экскурсия была проведена с душой, юмором и комфортом. Она влюбила нас в свою страну. Потрясающе! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Скидки»
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