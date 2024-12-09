А Анна

Из множества гидов выбрали Венеру и не ошиблись! Она-настоящий профессионал, живет в Катаре 20 лет. Мы посетили все знаковые места в Дохе и Лусаиле. Экскурсия была проведена с душой, юмором и комфортом. Она влюбила нас в свою страну. Потрясающе! Рекомендуем!