1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
«В стоимость также входят овощи для кормления лошадей на базаре»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
«Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
«Арабский базар Сук Вакиф в старой части города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 мая 2024Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
- ТТатьяна13 мая 2024Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
- ИИрина30 апреля 2024Экскурсия очень понравилась: Доха нас впечатлила во многом благодаря Марии, ее рассказу и гостеприимству. Мы поняли, что это интересный и
- ЕЕлена16 апреля 2024В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
- ООльга7 апреля 2024Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
- ИИрина25 марта 2024Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.
- ВВероника23 марта 2024Спасибо большое Наташе, что легка на подъем и смогла быстро отреагировать на просьбу об экскурсии. Восточный базар - дело тонкое и
- ЮЮлия16 марта 2024Спасибо Эльмире за экскурсию. Абсолютно влюбили нас в Катар! Обязательно приедем еще. Спасибо за вашу энергетику, за то, что так интересно
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