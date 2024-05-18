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не похожий на другие города этого региона (а мы посетили их немало) мегаполис, с удивительной архитектурой и аутентичными локациями. Мария отвечала на все наши вопросы как до встречи, так и во время и после, прислушивалась к нашим пожеланиям и даже предвосхищала их)). Наш 5-летний путешественник был покорен с первых минут (как? - подарочками, конечно! - Мария знает подход к детям)))) и слушал повествование, открыв рот, все 5 часов. Все отлично организовано, комфортабельная машина, неиссякаемые запасы охлажденной воды - мы очень довольны и рекомендуем обратиться к Марии, если вы ищете гида в Дохе.