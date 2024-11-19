5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборУникальная прогулка по Дохе: рынок, искусство, небоскребы
Погрузитесь в атмосферу Дохи: посетите арабский рынок, арт-галерею, этнографическую деревню Катара и насладитесь видами на насыпном острове Жемчужина
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин»
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
«Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Посетить самый интерактивный музей мира и прицениться к верблюду на восточном рынке
Начало: У вашего отеля в Дохе
«Старый арабский рынок Сук Вакиф»
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
$449 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 ноября 2024Сервис, превосходящий ожидания! Шикарная Доха! И Валентина большая молодец! Ну конечно все четко, увезли и привезли по времени! Всю красоту
- ММарина12 ноября 2024Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, Валентина показала много интересных мест и рассказала интересные факты. Нам на все хватило времени, и
- ДДмитрий12 ноября 2024Валентина профессиональный гид, много лет живет в Дохе, поэтому город знает очень хорошо. Исторические и занимательные факты, различные истории из
- DDenis6 ноября 2024Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место.
- ККонстантин6 мая 2024Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
- ООльга7 апреля 2024Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Рынки»
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