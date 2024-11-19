Экскурсии по рынкам Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Дохе на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
На машине
На микроавтобусе
26 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Уникальная прогулка по Дохе: рынок, искусство, небоскребы
Погрузитесь в атмосферу Дохи: посетите арабский рынок, арт-галерею, этнографическую деревню Катара и насладитесь видами на насыпном острове Жемчужина
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Вы пройдёте по лабиринтам аутентичного рынка, наслаждаясь вихрем ароматов, полюбуетесь небоскрёбами, погуляете по острову Жемчужина и узнаете секреты катарских женщин»
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по лабиринтам базара Сук-Вакиф в Дохе
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
«Я стану не только вашим проводником по рынку, но и, как Шахерезада, поведаю истории о волшебном Катаре»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Посетить самый интерактивный музей мира и прицениться к верблюду на восточном рынке
Начало: У вашего отеля в Дохе
«Старый арабский рынок Сук Вакиф»
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
$449 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    19 ноября 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Сервис, превосходящий ожидания! Шикарная Доха! И Валентина большая молодец! Ну конечно все четко, увезли и привезли по времени! Всю красоту
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    нам показала, замечательно пообщались, рассказ послушали, на все свои вопросы ответы получили!!! Но меня потрясло то, что когда мужчина из нашей компании вдруг решил, что из Дохи ему обязательно нужен спиннинг, Валентина тут же дала ему несколько вариантов где его можно купить и как мы можем скорректировать маршрут, что бы это сделать!!! Потрясающая клиентоориентированность!!! Валентина, спасибо Вам огромное!!!

  • М
    Марина
    12 ноября 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Прекрасная экскурсия, все очень понравилось, Валентина показала много интересных мест и рассказала интересные факты. Нам на все хватило времени, и
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    на покупки сувениров и на обед в кафе, все было в хорошем, комфортном темпе и маршрут был идеальным. Благодаря Валентине мы увидели Доху другими глазами, восхищаемся городом, обязательно вернемся еще! Спасибо, Валентина!

  • Д
    Дмитрий
    12 ноября 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Валентина профессиональный гид, много лет живет в Дохе, поэтому город знает очень хорошо. Исторические и занимательные факты, различные истории из
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    жизни местных жителей слушали с большим интересом. Посетили основные достопримечательности. Трансфер у нас был порядка 15 часов. Валентина встретила нас в аэропорту и отвезла назад Экскурсия длилась больше 6 часов. Однозначно рекомендуем.

  • D
    Denis
    6 ноября 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место.
    Всё хорошо. Рекомендую, если хотите понять данное место
  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
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    и нашли потрясающие коврики. Наташу знают в Дохе хорошо, поэтому по знакомству нас пустили в смотровые кабинеты птичьего госпиталя и ответили на все волнующие вопросы. Организация экскурсии на высшем уровне, Наташа очень душевный и грамотный рассказчик. Мы получили огромнейшее удовольствие от нашей экскурсии, массу впечатлений и гигабайт эксклюзивных фото. Однозначно рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Рынки»

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Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 449. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Рынки», 37 ⭐ отзывов, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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