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нам показала, замечательно пообщались, рассказ послушали, на все свои вопросы ответы получили!!! Но меня потрясло то, что когда мужчина из нашей компании вдруг решил, что из Дохи ему обязательно нужен спиннинг, Валентина тут же дала ему несколько вариантов где его можно купить и как мы можем скорректировать маршрут, что бы это сделать!!! Потрясающая клиентоориентированность!!! Валентина, спасибо Вам огромное!!!