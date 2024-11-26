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как наша оплата гиду на месте (то есть без учета предоплаты на трипстере и получается мы заплатили больше остальных!) Почему мы тогда заплатили больше Смысл тогда бронировать! гид не пересчитала людей, 4х чуть не забыли на одной локации Плюсы: вода в автобусе Дешевле чем ездить везде на такси Рассказали интересные факты и в целом посмотрели все основные места, но хотелось бы больше рассказа и микрофон гиду, из-за размера группы ничего не слышно, если не стоять рядом и везде не бегать за гидом Совет: доработать организацию, цена для всех должна быть одинакова, а не вас много вам давайте так Вы с улицы вам ниже Как бы люди с улицы наоборот вам отзыв не напишут(надо ценить людей, кто внес предоплату и пришел с трипстера