Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Дохи

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Дохе на русском языке, цены от $50, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
На автобусе
46 отзывов
4 часа
Круиз
Лучший выбор
Групповая экскурсия из порта
Откройте для себя все грани Дохи: от старинных рынков до современных небоскрёбов. Узнайте о культуре и традициях Катара в увлекательной поездке
Начало: В порту Дохи
«Вы пройдёте по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира»
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$50 за человека
Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
На автобусе
30 отзывов
4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
«Тут вы насладитесь прохладой кондиционированной улицы под открытым небом»
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 10:45, 11:00 и 11:15
8 дек в 10:45
15 дек в 10:45
$78 за человека
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
На машине
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
448$359 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • o
    olesaastafeva325@gmail.com
    26 ноября 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Катар попал в самое сердце. Альбина хороший гид. Все интересно и познавательно. Хочется вернуться в эту страну ещё.
    Катар попал в самое сердце. Альбина хороший гид. Все интересно и познавательно. Хочется вернуться в эту страну ещёКатар попал в самое сердце. Альбина хороший гид. Все интересно и познавательно. Хочется вернуться в эту страну ещёКатар попал в самое сердце. Альбина хороший гид. Все интересно и познавательно. Хочется вернуться в эту страну ещё
  • В
    Валентина
    18 ноября 2024
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Отличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенир, это было очень мило
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    😍 Во время поездки была проблема с микрофоном и для продолжения экскурсии нам заменили автобус на одной из остановок, никаких заминок не возникло. Организация прекрасная, экскурсовод замечательный. Однозначно рекомендую

    Отличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенирОтличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенирОтличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенирОтличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенирОтличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенирОтличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенир
  • V
    Viktoria
    23 апреля 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Даша все очень интересно рассказывала, умело организовывала наше движение, подсказывала какие-то мелочи и давала полезные советы. Было интересно и красиво. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
    Экскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всех Мы вносили предоплату на трипстере Но людям с улицы озвучивали сумму ниже
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    как наша оплата гиду на месте (то есть без учета предоплаты на трипстере и получается мы заплатили больше остальных!) Почему мы тогда заплатили больше Смысл тогда бронировать! гид не пересчитала людей, 4х чуть не забыли на одной локации Плюсы: вода в автобусе Дешевле чем ездить везде на такси Рассказали интересные факты и в целом посмотрели все основные места, но хотелось бы больше рассказа и микрофон гиду, из-за размера группы ничего не слышно, если не стоять рядом и везде не бегать за гидом Совет: доработать организацию, цена для всех должна быть одинакова, а не вас много вам давайте так Вы с улицы вам ниже Как бы люди с улицы наоборот вам отзыв не напишут(надо ценить людей, кто внес предоплату и пришел с трипстера

    Экскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всехЭкскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всех
  • А
    Андрей
    13 марта 2024
    Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
    Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
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    город! Захотелось вернуться и посмотреть всё ещё раз поподробнее и. ещё раз услышать интересные рассказы про страну! Всем очень рекомендуем! Мы в полном восторге! Спасибо,ребята!

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
  2. Главное в Дохе за 4,5 часа (групповая экскурсия для круизных пассажиров)
  3. Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2024
Сейчас в Дохе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 359 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дохи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам