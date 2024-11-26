4 часа
Круиз
Лучший выборГрупповая экскурсия из порта
Откройте для себя все грани Дохи: от старинных рынков до современных небоскрёбов. Узнайте о культуре и традициях Катара в увлекательной поездке
Начало: В порту Дохи
«Вы пройдёте по центральной улице рынка, которая была самым популярным местом для болельщиков на чемпионате мира»
8 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$50 за человека
4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
«Тут вы насладитесь прохладой кондиционированной улицы под открытым небом»
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 10:45, 11:00 и 11:15
8 дек в 10:45
15 дек в 10:45
$78 за человека
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху: обзорная экскурсия по столице Катара
Объять необъятное за несколько часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
448$359 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- oolesaastafeva325@gmail.com26 ноября 2024Катар попал в самое сердце. Альбина хороший гид. Все интересно и познавательно. Хочется вернуться в эту страну ещё.
- ВВалентина18 ноября 2024Отличная экскурсия. Посмотрели самые интересные локации. Анна интересно рассказывает, по окончанию поездки каждому подарила памятный сувенир, это было очень мило
- VViktoria23 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
- ИИрина25 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Даша все очень интересно рассказывала, умело организовывала наше движение, подсказывала какие-то мелочи и давала полезные советы. Было интересно и красиво. Спасибо большое!
- ААнастасия25 марта 2024Экскурсия на 4: слишком много людей, разная цена для всех Мы вносили предоплату на трипстере Но людям с улицы озвучивали сумму ниже
- ААндрей13 марта 2024Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2024
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Дохи. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод