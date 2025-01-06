Позвольте себе день блаженства на мини-яхте в Персидском заливе.Отправляйтесь из Старого порта, чтобы насладиться видами на финансовый район Вест-Бэй, музей "Роза пустыни" и стадион "974". Плавание возле острова Аль-Сафлия позволит

расслабиться и насладиться морским бризом. На борту вас ждут все удобства: кухня, душ, туалет и даже сапборд для активного отдыха. Принесите свои напитки и еду, чтобы сделать этот день по-настоящему особенным

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание водной прогулки

Из Старого порта отправимся в морское путешествие. Плывём на комфортабельной мини-яхте вместимостью до 9 человек с открытой палубой, Bluetooth, кухней и холодильником, туалетом и душем с пресной водой. На яхте будет запас питьевой воды и сапборд для того, чтобы вы могли прокатиться в открытом заливе.

Насладимся красивыми видами на Персидский залив и городские достопримечательности с воды. Вы увидите:

национальный музей Катара «Роза пустыни»

стадион «974,» на котором проходил чемпионат мира по футболу 2022

новый круизный порт с красочными домиками

набережную Корниш и небоскрёбы финансового района Вест-Бэй

Пришвартуемся возле острова Аль-Сафлия: вы сможете поплавать в открытом заливе и позагорать на палубе яхты, сделать красивые фото и просто насладиться морской бризом и спокойствием вдали от города.

Организационные детали

В стоимость включены: услуги капитана и прогулка на мини-яхте, оборудованной всеми необходимыми средствами безопасности

Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида и персонала

Вы можете принести свою еду и напитки, включить любимую музыку через Bluetooth

Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)

Трансфер до места отправления

Сопровождение русскоговорящего гида

Украшение яхты шариками для празднования какого-либо события

Обратите внимание!