На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу

Индивидуальная водная прогулка в Дохе: насладитесь видами Персидского залива и достопримечательностями с комфортабельной мини-яхты
Позвольте себе день блаженства на мини-яхте в Персидском заливе.

Отправляйтесь из Старого порта, чтобы насладиться видами на финансовый район Вест-Бэй, музей "Роза пустыни" и стадион "974". Плавание возле острова Аль-Сафлия позволит
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расслабиться и насладиться морским бризом. На борту вас ждут все удобства: кухня, душ, туалет и даже сапборд для активного отдыха. Принесите свои напитки и еду, чтобы сделать этот день по-настоящему особенным

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • ⛵ Индивидуальная прогулка на мини-яхте
  • 🌅 Виды на Персидский залив и Доху
  • 🏝 Плавание возле острова Аль-Сафлия
  • 🎶 Возможность включить свою музыку
  • 📸 Шикарные фото на фоне достопримечательностей
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
На мини-яхте с ветерком по Персидскому заливу
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Национальный музей Катара «Роза пустыни»
  • Стадион «974»
  • Круизный порт
  • Набережная Корниш
  • Небоскрёбы Вест-Бэй

Описание водной прогулки

Из Старого порта отправимся в морское путешествие. Плывём на комфортабельной мини-яхте вместимостью до 9 человек с открытой палубой, Bluetooth, кухней и холодильником, туалетом и душем с пресной водой. На яхте будет запас питьевой воды и сапборд для того, чтобы вы могли прокатиться в открытом заливе.

Насладимся красивыми видами на Персидский залив и городские достопримечательности с воды. Вы увидите:

  • национальный музей Катара «Роза пустыни»
  • стадион «974,» на котором проходил чемпионат мира по футболу 2022
  • новый круизный порт с красочными домиками
  • набережную Корниш и небоскрёбы финансового района Вест-Бэй

Пришвартуемся возле острова Аль-Сафлия: вы сможете поплавать в открытом заливе и позагорать на палубе яхты, сделать красивые фото и просто насладиться морской бризом и спокойствием вдали от города.

Организационные детали

  • В стоимость включены: услуги капитана и прогулка на мини-яхте, оборудованной всеми необходимыми средствами безопасности
  • Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида и персонала
  • Вы можете принести свою еду и напитки, включить любимую музыку через Bluetooth

Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)

  • Трансфер до места отправления
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Украшение яхты шариками для празднования какого-либо события

Обратите внимание!

  • Старые доллары и евро в Катаре не принимаются (купюры с 1996 до 2013 гг.) В ходу банкноты с 2013 года выпуска, без каких-либо пометок (штампики, надписи, рисунки), не порванные, не затёртые и не грязные.
  • Мы имеем право отменить или перенести время поездки из-за неблагоприятных погодных условий
  • Рекомендуем перед поездкой оформить туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде. Она защитит вас в непредвиденных ситуациях

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
6 янв 2025
Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным локациям, включили свою музыку, брали к вечеру увидели шикарный закат, как город светился весь огнями, вообщем остались в восторге!!!
Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основнымОтличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным

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