Позвольте себе день блаженства на мини-яхте в Персидском заливе.
Отправляйтесь из Старого порта, чтобы насладиться видами на финансовый район Вест-Бэй, музей "Роза пустыни" и стадион "974". Плавание возле острова Аль-Сафлия позволит
Отправляйтесь из Старого порта, чтобы насладиться видами на финансовый район Вест-Бэй, музей "Роза пустыни" и стадион "974". Плавание возле острова Аль-Сафлия позволит
5 причин купить эту прогулку
- ⛵ Индивидуальная прогулка на мини-яхте
- 🌅 Виды на Персидский залив и Доху
- 🏝 Плавание возле острова Аль-Сафлия
- 🎶 Возможность включить свою музыку
- 📸 Шикарные фото на фоне достопримечательностей
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Национальный музей Катара «Роза пустыни»
- Стадион «974»
- Круизный порт
- Набережная Корниш
- Небоскрёбы Вест-Бэй
Описание водной прогулки
Из Старого порта отправимся в морское путешествие. Плывём на комфортабельной мини-яхте вместимостью до 9 человек с открытой палубой, Bluetooth, кухней и холодильником, туалетом и душем с пресной водой. На яхте будет запас питьевой воды и сапборд для того, чтобы вы могли прокатиться в открытом заливе.
Насладимся красивыми видами на Персидский залив и городские достопримечательности с воды. Вы увидите:
- национальный музей Катара «Роза пустыни»
- стадион «974,» на котором проходил чемпионат мира по футболу 2022
- новый круизный порт с красочными домиками
- набережную Корниш и небоскрёбы финансового района Вест-Бэй
Пришвартуемся возле острова Аль-Сафлия: вы сможете поплавать в открытом заливе и позагорать на палубе яхты, сделать красивые фото и просто насладиться морской бризом и спокойствием вдали от города.
Организационные детали
- В стоимость включены: услуги капитана и прогулка на мини-яхте, оборудованной всеми необходимыми средствами безопасности
- Поездка проходит без сопровождения русскоговорящего гида и персонала
- Вы можете принести свою еду и напитки, включить любимую музыку через Bluetooth
Дополнительные расходы (по желанию, обсуждается в переписке)
- Трансфер до места отправления
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Украшение яхты шариками для празднования какого-либо события
Обратите внимание!
- Старые доллары и евро в Катаре не принимаются (купюры с 1996 до 2013 гг.) В ходу банкноты с 2013 года выпуска, без каких-либо пометок (штампики, надписи, рисунки), не порванные, не затёртые и не грязные.
- Мы имеем право отменить или перенести время поездки из-за неблагоприятных погодных условий
- Рекомендуем перед поездкой оформить туристическую страховку, которая покрывает отдых на воде. Она защитит вас в непредвиденных ситуациях
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 1427 туристов
Здравствуйте! Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
6 янв 2025
Отличная прогулка на яхте по времени все устроило, тихая и спокойная прогулка проехали по всем основным локациям, включили свою музыку, брали к вечеру увидели шикарный закат, как город светился весь огнями, вообщем остались в восторге!!!
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