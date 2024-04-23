читать дальше город! Захотелось вернуться и посмотреть всё ещё раз поподробнее и. ещё раз услышать интересные рассказы про страну! Всем очень рекомендуем! Мы в полном восторге! Спасибо,ребята!

Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот