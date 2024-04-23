4.5 часа
Круиз
Главное в Дохе за 4,5 часа
Откройте для себя Доху за 4,5 часа: старейший район Мушериб, рынок Сук Вакиф, Вест-Бэй и Жемчужный остров. Всё это в рамках круизной экскурсии
Начало: В круизном порту Дохи
Расписание: во вторник в 11:00, в воскресенье в 11:00 и 11:15
19 ноя в 11:00
26 ноя в 11:00
$78 за человека
2 часа
Водная прогулка
Прогулка на закате по Персидскому заливу
Прокатиться на традиционной лодке «доу» и полюбоваться видами города с воды
Начало: В старом порту Дохи
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$78 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Увидеть основные достопримечательности и обсудить Чемпионат мира по футболу-2022
Начало: В порту
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$400 за всё до 6 чел.
4 часа
Круиз
Вся Доха за 4 часа - групповая экскурсия из порта (для круизных путешественников)
Увидеть главное и удивиться, как гармонично соседствуют колоритное прошлое и футуристичное настоящее
Начало: В порту Дохи
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
$50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoria23 апреля 2024Спасибо огромное за экскурсию!! Нам все очень понравилось 👍👍👍
- ААндрей13 марта 2024Очень интересная экскурсия! Очень понравился город! Гид Валентина потрясающий профессионал и очень обаятельный и интересный человек! Влюбила нас в этот
- ННаталья12 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия! Гид очень интересно и грамотно рассказала о Катаре, о Дохе, мы сделали классные фотографии!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «От Морского вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в октябре 2024
Сейчас в Дохе в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 400. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «От Морского вокзала», 74 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь