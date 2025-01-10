Представьте: вы парите высоко над бескрайними песчаными дюнами, а внизу простираются золотистые просторы пустыни и бирюзовый залив… Звучит заманчиво, не правда ли? Именно таким будет ваш полёт на паратрайке. Вы не только получите незабываемые эмоции, но и увидите Катар с нового ракурса.
Описание экскурсии
Паратрайк — это лёгкий летательный аппарат, состоящий из крыла, подвески и сиденья для пилота и пассажира. Благодаря своей маневренности, паратрайк позволяет совершать полёты над различными ландшафтами, и пустыня Катара — одно из самых впечатляющих мест для этого.
Перед стартом лицензированный пилот проведёт инструктаж, расскажет, как вести себя в полёте. Поднявшись в небо, вы увидите бесконечные песчаные дюны, редкие растения и, может быть, даже разглядите стадо ориксов или фламинго.
Организационные детали
- Для участия необходимо иметь оформленную туристическую страховку, которая покрывает экстремальные виды отдыха
- Все инструкторы имеют лицензию на управление паратрайком
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно. По запросу организуем трансфер — $150
- По желанию вы можете продлить полёт и/или заказать фото- и видеосъёмку — стоимость уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды
Особенности программы
- Продолжительность полёта — 20 минут. Летаем с 6:00 до 9:00 и с 14:00 до 17:00 зимой (с 14:00 до 18:00 летом)
- Программа подходит взрослым и детям с 12 лет. Не подходит для людей с ограниченными физическими возможностями
- Полёт может быть отменён в связи с неблагоприятными погодными условиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$231
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пустыне Силайн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1891 туриста
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Альбине, что есть такой тур!
Захватывает дух! Можно посмотреть пустыню и залив с высоты птичьего полета.
Опытные инструкторы, поэтому было не страшно!
Однозначно рекомендую к посещению!
Захватывает дух! Можно посмотреть пустыню и залив с высоты птичьего полета.
Опытные инструкторы, поэтому было не страшно!
Однозначно рекомендую к посещению!
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