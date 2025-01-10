Представьте: вы парите высоко над бескрайними песчаными дюнами, а внизу простираются золотистые просторы пустыни и бирюзовый залив… Звучит заманчиво, не правда ли? Именно таким будет ваш полёт на паратрайке. Вы не только получите незабываемые эмоции, но и увидите Катар с нового ракурса.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Паратрайк — это лёгкий летательный аппарат, состоящий из крыла, подвески и сиденья для пилота и пассажира. Благодаря своей маневренности, паратрайк позволяет совершать полёты над различными ландшафтами, и пустыня Катара — одно из самых впечатляющих мест для этого.

Перед стартом лицензированный пилот проведёт инструктаж, расскажет, как вести себя в полёте. Поднявшись в небо, вы увидите бесконечные песчаные дюны, редкие растения и, может быть, даже разглядите стадо ориксов или фламинго.

Организационные детали

Для участия необходимо иметь оформленную туристическую страховку, которая покрывает экстремальные виды отдыха

Все инструкторы имеют лицензию на управление паратрайком

До места старта вам нужно добраться самостоятельно. По запросу организуем трансфер — $150

По желанию вы можете продлить полёт и/или заказать фото- и видеосъёмку — стоимость уточняйте в переписке

Вас будет сопровождать англоговорящий инструктор из нашей команды

Особенности программы