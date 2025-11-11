В Дохе встречаются восточный колорит и роскошь.
Экскурсия предлагает посетить знаменитый Сук Вакиф с его лавками специй, ароматическими маслами и тканями. Затем - погружение в мир дизайнерских бутиков в Villaggio Mall или Place Vendôme.
Вы узнаете, как ориентироваться на базаре, отличать туристические лавки от локальных и выбирать премиум-сладости. Трансфер и вода включены, покупки оплачиваются отдельно
7 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Восточный колорит и роскошь
- 🌿 Уникальные ароматы и специи
- 👗 Дизайнерские бутики
- ☕ Ароматный арабский кофе
- 🕌 Атмосфера Сук Вакиф
- 👜 Шопинг в лучших моллах
- 🚗 Комфортный трансфер
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Дохе - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по базару и шопингом в моллах. Апрель, май и октябрь также подходят, но могут быть немного жарче. В остальное время года, особенно летом, из-за высокой температуры прогулки могут быть менее комфортными, однако посещение моллов и культурных объектов в помещениях остаётся возможным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Сук Вакиф
- Villaggio Mall
- Place Vendôme
- Katara Cultural Village
Описание экскурсии
Сук Вакиф — сердце восточной торговли
Начнём с самого атмосферного места в Дохе — знаменитого восточного базара. Здесь вас ждут лавки со специями, шафраном и чаем, настоящие арабские духи и масла, платки, ткани и традиционные украшения, финиковый рай и золотой рынок (по желанию). А в перерыве — чашка ароматного арабского кофе в уютном кафе.
Современный Доха-люкс: шопинг в молле
Затем отправимся в один из лучших моллов города — Villaggio Mall или Place Vendôme. В их стенах сосредоточены как люксовые бренды (Prada, Chanel, Louis Vuitton и другие), так и демократичные марки (Zara, Massimo Dutti, Victoria’s Secret). Также заедем в Katara Cultural Village — в бутики с дизайнерскими вещами.
Вы узнаете:
- Как ориентироваться на восточном базаре
- Где искать настоящие специи, ароматические масла и тканевые сокровища
- Как не потеряться в лабиринтах Сук Вакиф и как отличить туристические лавки от локальных
- В чём секрет восточной парфюмерии
- Как правильно выбрать финики и сладости премиум-класса
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер в пределах Дохи на автомобилях Toyota Rav4 или Toyota Fortuner и питьевая вода
- Покупки оплачиваются отдельно: сувениры — от 10 реалов, финики и сладости — от 20 реалов, специи и масла — от 30 реалов
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!Задать вопрос
Входит в следующие категории Дохи
