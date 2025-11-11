В Дохе встречаются восточный колорит и роскошь.



Экскурсия предлагает посетить знаменитый Сук Вакиф с его лавками специй, ароматическими маслами и тканями. Затем - погружение в мир дизайнерских бутиков в Villaggio Mall или Place Vendôme.



Вы узнаете, как ориентироваться на базаре, отличать туристические лавки от локальных и выбирать премиум-сладости. Трансфер и вода включены, покупки оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Дохе - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться прогулками по базару и шопингом в моллах. Апрель, май и октябрь также подходят, но могут быть немного жарче. В остальное время года, особенно летом, из-за высокой температуры прогулки могут быть менее комфортными, однако посещение моллов и культурных объектов в помещениях остаётся возможным.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.