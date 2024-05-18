Шопинг в Дохе

Найдено 4 экскурсии в категории «Шопинг» в Дохе на русском языке, цены от $185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Если любите шопинг, можно заглянуть в галерею Лафайет (культовый французский торговый центр) или же посидеть за чашечкой кофе в одном из уютных кафе»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$438 за всё до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
🚗 На машине
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Открываем Доху - город контрастов
Познакомиться с символами столицы Катара: от базаров и верблюдов - до яхт и небоскребов
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
«В стоимость также входят овощи для кормления лошадей на базаре»
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
$438 за всё до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Разобраться в традициях, культуре и ремеслах страны на прогулке по главному восточному базару Дохи
Начало: у рынка Сук-Вакиф
«Мы прогуляемся по узким рядам базара, отыщем в лабиринтах Сук-Вакифа то, что нужно именно вам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$185 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дохе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Обзорная экскурсия по Дохе
Полюбоваться Персидским заливом, побывать на колоритном базаре и увидеть местную Венецию
«Арабский базар Сук Вакиф в старой части города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$438 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Понравилось! Мария учитывала все пожелания по поездке, интересно рассказывала, видно, что увлечена этим. Открыла Катар с иной стороны. Приятно было, что бонусом вода в машине.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Мы с моей дочерью 12 лет остались очень довольны экскурсией. Мария была очень внимательна к нашим пожеланиям и смогла организовать
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    поездку таким образом, чтобы мы увидели все самые интересные места Дохи. Мария прекрасно знает историю и культуру страны, благодаря этому мы смогли узнать много нового и интересного о Дохе, а дочка даже научилась играть в традиционные катарские шашки! Отдельно отмечу, что Мария обеспечила нам комфортное передвижение на автомобиле, что позволило наслаждаться видами города без лишних хлопот. Это был великолепный опыт, мы обязательно приедем еще!

  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    В Дохе мы были проездом, с пересадкой в 19 часов. Поэтому решили не терять времени даром, и познакомиться с Дохой
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    на автомобильно - пешеходной обзорной экскурсии с Валентиной. Экскурсия нам очень понравилась. Более 6 часов мы с Валентиной на ее комфортном автомобиле путешествовали по Дохе, узнав ее совершенно с разных сторон. Наисовременнейшие небоскребы, арабский рынок, этнографическая деревня, местная Венеция, роскошные отели словно из волшебных сказок, прекрасные пляжи - Доха нас очень удивила и впечатлила. Валентина очень интересный рассказчик и душевный, интеллигентный человек. Во время экскурсии при передвижениях на автомобиле было очень комфортно. Аккуратная манера вождения, что для меня очень важно. После этой экскурсии решили продолжить знакомство с Катаром в следующие поездки.

  • К
    Константин
    6 мая 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отличная, интересная, позитивная и познавательная экскурсия! Наталья-большое спасибо!
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной была больше, чем экскурсия! Все прошло в дружеской обстановке с обсуждением традиций, культуры, различных интересных мест в
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    Дохе. Я посмотрела и узнала много интересных фактов о Катаре, Дохе и других местах. Маршрут мы строили по интересам, поэтому посмотрели кроме намеченных по маршруту мест еще много интересного. Всем рекомендую!!!

  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Дохе
    Экскурсия очень понравилась: Доха нас впечатлила во многом благодаря Марии, ее рассказу и гостеприимству. Мы поняли, что это интересный и
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    не похожий на другие города этого региона (а мы посетили их немало) мегаполис, с удивительной архитектурой и аутентичными локациями. Мария отвечала на все наши вопросы как до встречи, так и во время и после, прислушивалась к нашим пожеланиям и даже предвосхищала их)). Наш 5-летний путешественник был покорен с первых минут (как? - подарочками, конечно! - Мария знает подход к детям)))) и слушал повествование, открыв рот, все 5 часов. Все отлично организовано, комфортабельная машина, неиссякаемые запасы охлажденной воды - мы очень довольны и рекомендуем обратиться к Марии, если вы ищете гида в Дохе.

  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    В целом мы увидели основные достопримечательности Дохи. Но какого-то содержательного рассказа, особенно исторических моментов от гида Эльмиры не услышали. На
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    вопросы отвечала. Ну и выложив за экскурсию 438 баксов, хотелось бы местный чай карак и пирожок с сыром за 7 реалов (200 рублей) получить как угощение, раз уж вы хотите окунуть немножко в местную кухню. А так Доха и близлежащие городки замечательные.

  • О
    Ольга
    7 апреля 2024
    Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
    Отлично! Превосходно!!! С Наташей прогулялись по знаковым местам Дохи. Пофоткались с соколами, полюбовались лошадями и верблюдами, заглянули на птичий рынок
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    и нашли потрясающие коврики. Наташу знают в Дохе хорошо, поэтому по знакомству нас пустили в смотровые кабинеты птичьего госпиталя и ответили на все волнующие вопросы. Организация экскурсии на высшем уровне, Наташа очень душевный и грамотный рассказчик. Мы получили огромнейшее удовольствие от нашей экскурсии, массу впечатлений и гигабайт эксклюзивных фото. Однозначно рекомендую!!!

  • Е
    Екатерина
    4 апреля 2024
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Вчера Валентина провела экскурсию для нас с мужем. Мы не впервые выбираем такой формат при знакомстве с новыми местами. Экскурсия
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    очень понравилась: комфортно, информативно, с учетом пожеланий. Валентина погрузила нас в историю Катара и расцветающей Дохи. Мы посетили все самые знаковые места и достопримечательности в соответствии с описанием в программе и даже больше, вернулись в отель богатые впечатлениями. Валентина — уверенный водитель и приятный рассказчик, была нашим проводником в мир «жемчужного» прошлого Катара, его настоящего, связанного с ЧМ по футболу и не только. От души рекомендую!

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  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Открываем Доху - город контрастов
    Стоимость экскурсии не соответствует уровню экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Шопинг»

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Сколько стоит экскурсия по Дохе в июне 2024
Сейчас в Дохе в категории "Шопинг" можно забронировать 4 экскурсии от 185 до 438. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Шопинг», 85 ⭐ отзывов, цены от $185. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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