Индивидуальная
до 6 чел.
Свой в Дохе: по городу на метро, авто и пешком
Чем живёт Доха? Где горожане делают покупки и пьют утренний кофе? Окунитесь в повседневную жизнь восточной столицы с гидом, живущим здесь 20 лет
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
От базара до бутика: шопинг-экскурсия в Дохе
Добро пожаловать в мир восточных базаров и роскошных бутиков Дохи. Уникальные ароматы, дизайнерские вещи и восточный колорит ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$385 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана10 октября 2023Спасибо команде гидов Натальи, и конечно моей обожаемой Венере! Она провела потрясающую экскурсию, показала все достопримечательности Дохи и даже больше.
- ТТатьяна6 января 2023Были на экскурсии с Эльмирой. Не ожидали, что Доха такая большая. Интересный город, но 4 часа не хватило чтоб все посмотреть. Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в декабре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 385. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 37 ⭐ отзывов, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль