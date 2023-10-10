читать дальше

В каждом месте давала советы, что дополнительно можно сделать или посмотреть, как доехать, что интересное купить или попробовать. Напоила вкусным местным чаем с лепешкой. Показала интерьеры всех знаменитых отелей. С ней я чувствовала себя желанным гостем. Она сделала много фото и видео, которые будут согревать меня долгими зимними вечерами в Москве)))Но самое главное, в моей поездке возникло много непредвиденных обстоятельств и проблем, которые она помогала мне решать, всегда была на связи. Я очень рекомендую своего гида Венеру, если хотите почувствовать восточное гостеприимство и понять Доху как родной город.