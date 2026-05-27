Выйти в открытые воды Персидского залива, почувствовать азарт клёва и свежий бриз — это отличный способ сменить ритм отпуска. Вас ждут рыбалка с опытным капитаном, купание и приятный отдых в компании семьи или друзей. Это будет настоящее морское приключение всего в нескольких милях от Дохи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $385 за экскурсию

Описание экскурсии

Вы можете выбрать удобное время начала:

6:00 — для тех, кто хочет встретить рассвет в море и попасть на лучший утренний клёв

8:00 — более комфортный вариант для неспешного старта дня

Ранний выезд рекомендуем в тёплый сезон: утром море спокойнее, а активность рыбы выше.

Пойманную рыбу можно:

забрать с собой

передать капитану

отпустить обратно в море

Организационные детали

В стоимость включены рыболовные снасти и удочки, наживка (креветки), лёд для хранения улова.