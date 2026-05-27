Выйти в открытые воды Персидского залива, почувствовать азарт клёва и свежий бриз — это отличный способ сменить ритм отпуска. Вас ждут рыбалка с опытным капитаном, купание и приятный отдых в компании семьи или друзей. Это будет настоящее морское приключение всего в нескольких милях от Дохи.
Описание экскурсии
Вы можете выбрать удобное время начала:
6:00 — для тех, кто хочет встретить рассвет в море и попасть на лучший утренний клёв
8:00 — более комфортный вариант для неспешного старта дня
Ранний выезд рекомендуем в тёплый сезон: утром море спокойнее, а активность рыбы выше.
Пойманную рыбу можно:
- забрать с собой
- передать капитану
- отпустить обратно в море
Организационные детали
В стоимость включены рыболовные снасти и удочки, наживка (креветки), лёд для хранения улова.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом порту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 81 туриста
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
