Если у вас пересадка в Дохе, не теряйте время в аэропорту — откройте для себя удивительный город, где сочетаются традиции и современность. Мы встретим вас и отвезём к самым ярким достопримечательностям. Вы увидите национальный музей, Сук Вакиф, пройдёте по набережной Корниш. Попробуете местный кофе с финиками и сделаете яркие снимки! А потом мы отвезём вас обратно.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Набережная Корниш — вы полюбуетесь впечатляющим панорамным видом на небоскрёбы Дохи.
Сук Вакиф — заглянем на традиционный арабский рынок с узкими улочками, ароматами специй, финиками и кофе.
Остров Жемчужина — вы увидите элитный район с роскошными яхтами, бутиками и европейской атмосферой.
Катарский культурный центр. Вы погрузитесь в культурное наследие страны, осмотрите амфитеатр, художественные галереи и традиционные здания.
Национальный музей Катара (по желанию). Если время позволяет, сделаем фото у здания в форме розы пустыни.
Кристальная улица. 450 метров прохлады под открытым небом, хрустальные навесы, световые инсталляции и захватывающая архитектура.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобиля Toyota RAV-4, Toyota Fortune, Donning Car или аналогичных
- Маршрут можно адаптировать под ваши интересы и время транзита
- С вами будет опытный водитель
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!Задать вопрос
