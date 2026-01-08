читать дальше уменьшить не заметили.

Альбина — очень тактичный сертифицированный гид, отвечала даже на въедливые вопросы, которые не касались рассказа по маршруту. По необходимости, останавливались где-то детальнее — она не торопила. Но тайминг чувствовала, мы прошли весь маршрут вовремя.

Экскурсия очень понравилась! Советую, если вы не знакомы с городом (и если знакомы — тоже).

Спасибо!

Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так много интересных моментов, культурных особенностей, исторических фактов (не занудных), которые самостоятельно мы бы никогда