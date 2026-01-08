Мои заказы

Сокровища Дохи: 2 часа от традиций до будущего

Истории, специи, золото и футуризм - всё в одном маршруте
Откройте самые яркие контрасты Дохи — от старинных традиций до футуристической архитектуры! Мы прогуляемся по набережной Корниш и атмосферным улочкам Сук Вакиф. Рассмотрим арабских лошадей и верблюдов у Амири Диван, заглянем на Соколиный рынок и Базар специй. Финальным аккордом станет знакомство с современным сердцем города — районом Мушейреб.
Сокровища Дохи: 2 часа от традиций до будущего
Сокровища Дохи: 2 часа от традиций до будущего
Сокровища Дохи: 2 часа от традиций до будущего

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Набережную Корниш и знаменитую скульптуру «Жемчужина» — символ города и напоминание о жемчужном прошлом Катара
  • Сук Вакиф — главный традиционный рынок Дохи с ароматами специй, узкими улочками и восточной атмосферой
  • Конюшни и верблюжьи стоянки у Амири Диван — живое воплощение катарского наследия
  • Соколиный рынок — сердце национальной традиции, где ценят птиц, стоящих дороже суперкаров
  • Базар специй, лавки жемчуга и сувенирные ряды, где раскрываются ароматы востока и ремёсла Катара
  • Золотой рынок — витрины с 18- и 22-каратным золотом, строгие государственные стандарты чистоты и яркие ювелирные традиции Катара
  • Мушериб — футуристический район, созданный для жизни будущего

Если останется время, прокатимся на трамвае Msheireb Tram (это бесплатно!), чтобы увидеть инновационную архитектуру района с лучшего ракурса.

Вы узнаете:

  • о культурном наследии и традиционной архитектуре
  • местной кухне и специях
  • истории добычи жемчуга
  • роли золота в традициях Катара как инвестиции и подарка

Организационные детали

  • На рынке предпочтительна одежда, закрывающая плечи, колени, декольте
  • Если вы хотите купить особые сувениры или у вас есть какие-то идеи для покупок — сообщите об этом заранее, и мы обязательно добавим в маршрут нужные нам магазинчики и лавки
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$71
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Корниш
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — ваша команда гидов в Дохе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1891 туриста
Мы маленькая, но дружная и приветливая команда лицензированных гидов в Катаре, которые влюблены в эту прекрасную страну. Мы готовы и хотим показать вам всё самое интересное в Дохе и за
читать дальшеуменьшить

её пределами. Доха — это город контрастов, в котором старинные колоритные улицы соседствуют с небоскрёбами. Мы познакомим вас с местной культурой и традициями и раскроем все грани этой сказочной арабской страны.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
Ю
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо Альбине за такой прекрасный день. Сама бы я, честно сказать, в половину мест на рынке не зашла, чай бы с молоком не попробовала, вкусняшек не отведала. Я под впечатлением 🩷
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Мне экскурсия понравилась ну очень сильно, прям скажем на одном дыхании. Очень комфортно, легко, непринужденно, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так много интересных моментов, культурных особенностей, исторических фактов (не занудных), которые самостоятельно мы бы никогда
читать дальшеуменьшить

не заметили.
Альбина — очень тактичный сертифицированный гид, отвечала даже на въедливые вопросы, которые не касались рассказа по маршруту. По необходимости, останавливались где-то детальнее — она не торопила. Но тайминг чувствовала, мы прошли весь маршрут вовремя.
Экскурсия очень понравилась! Советую, если вы не знакомы с городом (и если знакомы — тоже).
Спасибо!

Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так+2
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Идеальная экскурсия! Мы гуляли по этим местам до экскурсии и, конечно, прогулка с Альбиной открыла так
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дохи

Похожие экскурсии на «Сокровища Дохи: 2 часа от традиций до будущего»

Открываем Доху - город контрастов
На машине
На яхте
5 часов
-
40%
69 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Открываем Доху - город контрастов
Добро пожаловать в Доху! Здесь небоскребы соседствуют с верблюдами, а яхты шейхов с шумными базарами. Погрузитесь в культурный микс и узнайте о традициях Катара
Начало: От вашего отеля в пределах города Доха
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
от $335$557 за всё до 6 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Катара на рынке Сук-Вакиф
Погружение в культуру Катара на рынке Сук-Вакиф. Откройте для себя традиции, ароматы специй и секретные лавочки Дохи
Начало: У рынка Сук-Вакиф
Завтра в 08:00
29 июл в 08:00
от $185 за всё до 4 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
4.5 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
На отдых - в Доху! Обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Дохи, посетив культурный центр Катара, искусственный остров Жемчужина, современный район Мшейреб и футуристический Лусаил
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:00
от $400 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Влюбиться в Доху за 1 день
Уникальная возможность увидеть Доху за один день: рынок Сук Вакиф, умный город Мушериб и роскошный Перл-Катар. Узнайте больше о культуре и истории
Начало: В порту
Завтра в 09:30
29 июл в 09:30
от $320 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дохе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дохе
$71 за человека