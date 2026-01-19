Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Доху
Индивидуальный трансфер в Дохе обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по указанному адресу
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
$71 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Дохе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
$38 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Познакомиться с полной контрастов культурой Катара - с трансфером из аэропорта или от вашего адреса
Начало: У вашего отеля в Дохе
Завтра в 09:30
6 мар в 13:30
$449 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав19 января 2026Трансфер был из отеля в Морской порт Доха. Альбина по дороге провела экспресс экскурс по истории Катара. Очень грамотный гид и хороший водитель… Ну и красавица, спортсменка….
- ВВадим14 ноября 2025Гид Валентина ответственный и не равнодушный сотрудник,всесторонне оказывает содействие по всему спектору вопросов прибывания в стране.
- ДДмитрий8 марта 2025Все прошло прекрасно. Встретили, отвезли по локациям, побеседовали, вернули в аэропорт
- ЮЮлия21 февраля 2025Встретили в аэропорту с табличкой. Дождались, пока мы долго стояли в очереди на паспортном контроле. Отвезли в отель быстро, аккуратно, комфортно. Выслали дополнительную информацию о ближайших торговых центрах и обменниках. Рекомендую.
- ММаксим24 ноября 2024Ожидания полностью оправдались
- ООльга11 ноября 2024Заказывала трансфер для своих клиентов из отеля в аэропорт. Валентина на вопросы отвечает быстро и учла все пожелания.
Со слов клиентов все прошло отлично!
Спасибо!
- ИИгорь2 ноября 2024Отличный сервис, встретили с табличкой несмотря на задержку рейса. Помогли погрузить багаж, по дороге много полезной информации о Катаре
