Я Ярослав Трансфер из аэропорта в Доху Трансфер был из отеля в Морской порт Доха. Альбина по дороге провела экспресс экскурс по истории Катара. Очень грамотный гид и хороший водитель… Ну и красавица, спортсменка….

В Вадим Трансфер из аэропорта в Доху Гид Валентина ответственный и не равнодушный сотрудник,всесторонне оказывает содействие по всему спектору вопросов прибывания в стране.

Д Дмитрий Трансфер из аэропорта в Доху Все прошло прекрасно. Встретили, отвезли по локациям, побеседовали, вернули в аэропорт

Ю Юлия Трансфер из аэропорта в Доху Встретили в аэропорту с табличкой. Дождались, пока мы долго стояли в очереди на паспортном контроле. Отвезли в отель быстро, аккуратно, комфортно. Выслали дополнительную информацию о ближайших торговых центрах и обменниках. Рекомендую.

М Максим Трансфер из аэропорта в Доху Ожидания полностью оправдались

О Ольга Трансфер из аэропорта в Доху Заказывала трансфер для своих клиентов из отеля в аэропорт. Валентина на вопросы отвечает быстро и учла все пожелания.

Со слов клиентов все прошло отлично!

Спасибо!