Обзорная экскурсия по Дохе - компактный формат 3,5 часа
Увидеть must-see-места и почувствовать атмосферу города без перегрузки информацией
Предлагаю вам взглянуть на все ключевые достопримечательности Дохи и не потратить на это много времени.
По ходу экскурсии я в лёгкой и понятной форме расскажу о культуре, истории и современной жизни Катара.
А её завершение запланировано так, чтобы у вас осталось время для приятного отдыха в одном из живописных и атмосферных мест столицы.
Описание экскурсии
Корниш — элегантная набережная вдоль Персидского залива, откуда открывается одна из лучших панорам города. Здесь вы насладитесь видом на воду и современный силуэт Дохи, а также сделаете стильные фотографии в самых удачных точках.
Культурная деревня Катара — одно из самых атмосферных мест столицы, где традиции арабского мира гармонично сочетаются с современным искусством и архитектурой. Во время прогулки вы увидите величественный амфитеатр, выходящий к морю, Голубую мечеть в турецком стиле, и Золотую мечеть, сверкающую мозаикой с позолотой.
Остров Перл — символ роскоши и курортного образа жизни. Рестораны с видами на залив, дизайнерские бутики, яркая архитектура и лёгкая средиземноморская атмосфера. А также Канат-Квартир, вдохновлённый Венецией, с каналами, мостами и набережными.
Лусаил Сити, или Katara Towers. В разговорной речи их часто называют «Рога» — из-за характерной изогнутой формы, напоминающей рога или полумесяцы. Особенно эффектно выглядят вечером и ночью с подсветкой.
Рынок Сук-Вакиф в исторической части Дохи. Вы погрузитесь в атмосферу восточного базара с его ароматами специй, текстурами тканей и ремесленными изделиями. Я расскажу об истории и происхождении названия рынка, помогу сориентироваться среди лавок, а также покажу важные символы местной культуры — арабских скакунов, верблюдов и соколов.
Вы узнаете:
как Доха превратилась из портового поселения в один из самых амбициозных городов мира — и какие ценности ей удалось сохранить
как в Катаре сочетаются традиции бедуинской культуры, исламская архитектура и ультрасовременный урбанизм
где и как жители Дохи проводят свободное время, встречаются с друзьями и наслаждаются городом
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная, передвигаемся на комфортабельном Land Cruiser Prado. Детское автокресло или прогулочная коляска — по запросу
Трансфер из некоторых загородных отелей (Zulal, Salwa Beach, Sealine Resort) оплачивается дополнительно — обычно $150–200. Пожалуйста, всегда уточняйте заранее, чтобы избежать недоразумений
Во время экскурсии предоставляется питьевая вода. Дополнительных расходов нет
Экскурсию можно организовать для большего количества гостей — детали в переписке
Для посещения культурных и религиозных объекты надевайте одежду, закрывающую плечи и колени. При необходимости я заранее подскажу, как лучше подготовиться
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Мария — ваш гид в Дохе
Провела экскурсии для 417 туристов
Добро пожаловать в Катар! За последние годы эта страна стремительно изменилась и заслуженно заняла своё место среди самых интересных и необычных направлений для путешествий.
Я живу в Дохе — столице этого читать дальше
небольшого государства на берегу Персидского залива.
В прошлом я профессиональная шахматистка и много лет представляла Казахстан на международной арене.
Сегодня я — мама, жена и гид, искренне влюблённая в эту страну. Я хорошо знаю Катар и с большим удовольствием покажу его вам — таким, каким его знают и любят местные жители.