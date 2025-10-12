Мои заказы

Экскурсии на микроавтобусе в Дохе с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Дохе на русском языке, цены от $65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
15%
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Toyota Rav 4, KIA Sorento или минивэне Maxus»
Завтра в 06:00
22 ноя в 06:00
$373$438 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия по современной духе
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
37 отзывов
Круиз
Групповая экскурсия по современной духе
Для гостей из круизов и не только: самые интересные места и жизнь города
Начало: В порту или мы Вас заберём из отеля
«Поездка проходит на комфортабельном авто Kia Carnival, автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)»
Расписание: во вторник в 09:00 и 14:30, в среду в 09:30, в четверг и субботу в 14:30
22 ноя в 14:30
23 ноя в 09:00
$65 за человека
Это Доха! Главное за 1 день
На машине
На микроавтобусе
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Доха! Главное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день
«Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от количества человек»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    12 октября 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Всё было отлично! Маршрут был по нашему желанию переделан и усложнён, и все пожелания свершились! Большое спасибо!!
  • В
    Вячеслав
    10 октября 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было очень познавательно и интересно. Хочется отметить индивидуальный подход Валентины, все наши пожелания были учтены. Еще раз Спасибо! Рекомендуем от всей души!
  • П
    Перепичай
    7 августа 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепно проведенную экскурсию! Она смогла показать нам и дать почувствовать Доху. Мы посетили все
    читать дальше

    места где хотели побывать. Благодаря грамотной организации экскурсии нам было не жарко и комфортно даже в конце июля. А исчерпывающие ответы на наши вопросы привели нас в восхощение. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    5 августа 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    28 июля мы были в Дохе, летели из Гамбурга в Алмату.
    В 11 часов договорились встретиться с Валентиной в отеле, посмотреть
    читать дальше

    город и она отвезла нас в аэропорт.
    Замечательные впечатленич от города!
    Прекрамные впечатления от гида Валентины!
    Валя переживала, что мы выбрали самое жаркое время и это помешает нам. Не помешало!
    Валя очень грамотно построила маршрут, часто заводила нас в небольшие национальные магазинчики, мы отдыхали от жары. Водитель каждый раз встречал нас холодными бутылочками с водой!
    Благодаря Валентине мы в восторге от красивого, самобытного города Дохи!
    Спасибо вам за такого грамотного и обаятельного гида!

  • E
    Ekaterina
    29 июля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    приехали с подругой в самый несезон, но даже при такой погоде Валентина устроила нам прекрасную экскурсию, показала красивые знаковые места,
    читать дальше

    рассказала множество интересных историй. Было супер комфортно: мы заранее договорились про время, очень комфортный автомобиль.
    Крайне рекомендуем ее при выборе обзорной экскурсии, мы остались максимально довольны и приятно впечатлены — благодаря ей полюбили Катар еще сильнее.

  • И
    Ирина
    9 мая 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Огромное спасибо Валентине! 👍

    Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела
    читать дальше

    – видно, что любит свою работу и страну, о которой рассказывает.

    Информация подавалась легко и интересно, было много увлекательных деталей и историй.
    Отдельное спасибо за индивидуальный подход – чувствовалось, что важно, чтобы всем было комфортно и интересно. ☺️

    Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Уверена, что благодаря Валентине, мы увидели и узнали гораздо больше, чем если бы просто гуляли самостоятельно. Обязательно порекомендую друзьям и вернусь на другие экскурсии!

    Спасибо за прекрасные эмоции и новые знания! 🌟

  • И
    Инга
    21 апреля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!
  • J
    Julia
    19 апреля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепный тур по Дохе! Благодаря ей мы увидели удивительный, многогранный город, который оставил очень
    читать дальше

    сильное впечатление. Валентина провела с нами много времени, с душой и вниманием к деталям рассказывала о местных традициях, истории и современной жизни Катара. Мы успели посмотреть очень многое. Этот тур стал настоящим украшением нашей поездки!

  • Е
    Екатерина
    17 марта 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Очень понравилось! Все было отлично.
  • А
    Андрей
    15 марта 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Все прошло отлично! Информативная, интересная экскурсия.
  • А
    Анна
    11 марта 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Спасибо за интересный день в Дохе, хоть обстоятельства, от нас не зависящие, и пытались подпортить впечатление, но экскурсия удалась. Надеюсь вернуться снова:)
  • А
    Анна
    23 февраля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсия с Валентиной прошла на одном дыхании. Маршрут продуман и очень удобен, комфортный автомобиль. Много интересного рассказала Валентина, дала отличные рекомендации еще мест к посещению, ресторанов, магазинов. Вообще Доха прекрасна, отлично подходит для прогулок.
  • О
    Ольга
    9 февраля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    2 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале, показала самые живописные кварталы
    читать дальше

    города, сделала нам отличные фото и видео! С Натальей нам было очень комфортно, она безумно приятный позитивный человек! Прекрасный рассказчик, чувствуется ее любовь к городу! Мы тоже влюбились в Доху, это прекрасный чистый и безопасный город. На рынке Наталья купила нам вкуснейшую халву с фисташками, показала конюшни с арабскими лошадьми, соколиный и верблюжий рынки. Наталья, спасибо вам огромное! Будем вспоминать вас и этот день в Дохе с ностальгией и теплотой.

  • К
    Константин
    3 февраля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Очень понравилась экскурсионная программа, которую провела с нами Валентина.
    Было интересно, насыщено и профессионально. Валентина живет в Катаре более 20 лет,
    прекрасно знает и понимает культуру и особенности этой страны.
    Большое спасибо Валентине!
  • О
    Ольга
    2 февраля 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Валентина води нас в эту страну)) рекомендую! Красота в глазах смотрящего (с)
  • А
    Анастасия
    21 января 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Большое спасибо гиду Наталье! Наталья сделала наше пребывание в Дохе настоящим праздником! Наша семья была в Дохе всего один день,
    читать дальше

    но мы провели этот день насыщенно в компании Натальи, которая уже 15 лет проживает в Дохе и знает каждый уголок этого прекрасного города. Наталья встретила нас у морского порта и провезла по всем достопримечательностям на комфортном для четверых взрослых автомобиле. После рассказа Натальи о стране и городе очень хочется вернуться еще. Спасибо большое за организацию и сопровождение!

  • Н
    Наталья
    20 января 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Экскурсию по Дохе нам проводила Валентина, очень приятная и милая женщина, на автомобиле, сопровождала интересным рассказом о Дохе и её
    читать дальше

    районах. Время прошло максимально комфортно для всех. Проехали по всем знаковым местам, с заездом на обед в местное кафе, было вкусно) В целом рекомендую Валентину, как интересного гида по Дохе!

  • Д
    Дмитрий
    13 января 2025
    Это Доха! Главное за 1 день
    Экскурсия очень понравилась, места выбраны интересные, так же как и хорошие фотографические локации.
    Акгуль хороший собеседник и рассказчик.
    Рекомендую данную экскурсию
  • I
    IULIIA
    13 января 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Отличная экскурсия, город открывается с разных сторон: от старого базара до города будущего. Татьяна заботливый и увлекающий гид. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    8 января 2025
    Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
    Нам очень понравилась Доха. Гид Валентина нас встретила в круизном терминале. Особенно запомнился соколиный госпиталь (!) и рынок верблюдов, а также набережная с видом на небоскребы, а также Голубая и золотая мечеть, а также элитный район Венеция
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
  2. Групповая экскурсия по современной духе
  3. Это Доха! Главное за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2025
Сейчас в Дохе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Дохе с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Дохи и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!