-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха: арабский рынок, небоскрёбы и этнографическая деревня
Посетить ключевые достопримечательности столицы Катара на обзорной экскурсии
Начало: В вашем отеле или у аэропорта
«Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, Toyota Rav 4, KIA Sorento или минивэне Maxus»
Завтра в 06:00
22 ноя в 06:00
$373
$438 за всё до 6 чел.
Круиз
Групповая экскурсия по современной духе
Для гостей из круизов и не только: самые интересные места и жизнь города
Начало: В порту или мы Вас заберём из отеля
«Поездка проходит на комфортабельном авто Kia Carnival, автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)»
Расписание: во вторник в 09:00 и 14:30, в среду в 09:30, в четверг и субботу в 14:30
22 ноя в 14:30
23 ноя в 09:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Это Доха! Главное за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день
«Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от количества человек»
Сегодня в 20:30
Завтра в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий12 октября 2025Всё было отлично! Маршрут был по нашему желанию переделан и усложнён, и все пожелания свершились! Большое спасибо!!
- ВВячеслав10 октября 2025Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было очень познавательно и интересно. Хочется отметить индивидуальный подход Валентины, все наши пожелания были учтены. Еще раз Спасибо! Рекомендуем от всей души!
- ППерепичай7 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепно проведенную экскурсию! Она смогла показать нам и дать почувствовать Доху. Мы посетили все
- ИИрина5 августа 202528 июля мы были в Дохе, летели из Гамбурга в Алмату.
В 11 часов договорились встретиться с Валентиной в отеле, посмотреть
- EEkaterina29 июля 2025приехали с подругой в самый несезон, но даже при такой погоде Валентина устроила нам прекрасную экскурсию, показала красивые знаковые места,
- ИИрина9 мая 2025Огромное спасибо Валентине! 👍
Хочу выразить огромную благодарность Валентине за увлекательную, познавательную и очень душевную экскурсию! Валентина настоящий профессионал своего дела
- ИИнга21 апреля 2025Очень познавательная и ненапряжная экскурсия. Валентина учла все наши пожелания. Очень все понравилось!
- JJulia19 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Валентине за великолепный тур по Дохе! Благодаря ей мы увидели удивительный, многогранный город, который оставил очень
- ЕЕкатерина17 марта 2025Очень понравилось! Все было отлично.
- ААндрей15 марта 2025Все прошло отлично! Информативная, интересная экскурсия.
- ААнна11 марта 2025Спасибо за интересный день в Дохе, хоть обстоятельства, от нас не зависящие, и пытались подпортить впечатление, но экскурсия удалась. Надеюсь вернуться снова:)
- ААнна23 февраля 2025Экскурсия с Валентиной прошла на одном дыхании. Маршрут продуман и очень удобен, комфортный автомобиль. Много интересного рассказала Валентина, дала отличные рекомендации еще мест к посещению, ресторанов, магазинов. Вообще Доха прекрасна, отлично подходит для прогулок.
- ООльга9 февраля 20252 февраля были семьей в Дохе на экскурсии с Натальей. Наталья встретила нас в круизном терминале, показала самые живописные кварталы
- ККонстантин3 февраля 2025Очень понравилась экскурсионная программа, которую провела с нами Валентина.
Было интересно, насыщено и профессионально. Валентина живет в Катаре более 20 лет,
прекрасно знает и понимает культуру и особенности этой страны.
Большое спасибо Валентине!
- ООльга2 февраля 2025Валентина води нас в эту страну)) рекомендую! Красота в глазах смотрящего (с)
- ААнастасия21 января 2025Большое спасибо гиду Наталье! Наталья сделала наше пребывание в Дохе настоящим праздником! Наша семья была в Дохе всего один день,
- ННаталья20 января 2025Экскурсию по Дохе нам проводила Валентина, очень приятная и милая женщина, на автомобиле, сопровождала интересным рассказом о Дохе и её
- ДДмитрий13 января 2025Экскурсия очень понравилась, места выбраны интересные, так же как и хорошие фотографические локации.
Акгуль хороший собеседник и рассказчик.
Рекомендую данную экскурсию
- IIULIIA13 января 2025Отличная экскурсия, город открывается с разных сторон: от старого базара до города будущего. Татьяна заботливый и увлекающий гид. Спасибо!
- ННаталья8 января 2025Нам очень понравилась Доха. Гид Валентина нас встретила в круизном терминале. Особенно запомнился соколиный госпиталь (!) и рынок верблюдов, а также набережная с видом на небоскребы, а также Голубая и золотая мечеть, а также элитный район Венеция
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2025
Сейчас в Дохе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Дохе с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Дохи и помогут вам в полноценном путешествии в 2025 году!