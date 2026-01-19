Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Доху
Индивидуальный трансфер в Дохе обеспечит комфортное начало вашего путешествия. Водитель встретит вас с табличкой и доставит по указанному адресу
«Для группы 1–6 человек трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Nissan Patrol или Land Cruiser»
Завтра в 00:00
3 мар в 00:00
$71 за всё до 6 чел.
Групповая
Обзорная экскурсия по Дохе с трансфером (на английском)
Начало: Районы Ар-Райян, Эль-Вакра, Эд-Дайян, Эд-Доха, аэр...
$35 за человека
Групповая
Круиз по Персидскому заливу на традиционной лодке дау (с трансфером)
Начало: Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт,...
$64 за человека
Групповая
Катание на гидроцикле по Персидскому заливу
Погрузитесь в незабываемое приключение на гидроцикле вдоль побережья Дохи. Виды на The Pearl-Qatar и горизонт Вест-Бэй ждут вас
Начало: Трансфер из районов Ар-Райян, Эль-Вакра, аэропорт,...
«Испытайте острые ощущения от катания на гидроцикле в Дохе с удобным трансфером»
$99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Арабская культура и футуристическая архитектура - всё это Доха
Познакомиться с полной контрастов культурой Катара - с трансфером из аэропорта или от вашего адреса
Начало: У вашего отеля в Дохе
«В стоимость включён трансфер от места вашего проживания в пределах Дохи или из аэропорта и обратно, услуги гида, бутилированная питьевая вода»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$449 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослав19 января 2026Трансфер был из отеля в Морской порт Доха. Альбина по дороге провела экспресс экскурс по истории Катара. Очень грамотный гид и хороший водитель… Ну и красавица, спортсменка….
- ВВадим14 ноября 2025Гид Валентина ответственный и не равнодушный сотрудник,всесторонне оказывает содействие по всему спектору вопросов прибывания в стране.
- ДДмитрий8 марта 2025Все прошло прекрасно. Встретили, отвезли по локациям, побеседовали, вернули в аэропорт
- ЮЮлия21 февраля 2025Встретили в аэропорту с табличкой. Дождались, пока мы долго стояли в очереди на паспортном контроле. Отвезли в отель быстро, аккуратно, комфортно. Выслали дополнительную информацию о ближайших торговых центрах и обменниках. Рекомендую.
- ММаксим24 ноября 2024Ожидания полностью оправдались
- ООльга11 ноября 2024Заказывала трансфер для своих клиентов из отеля в аэропорт. Валентина на вопросы отвечает быстро и учла все пожелания.
Со слов клиентов все прошло отлично!
Спасибо!
- ИИгорь2 ноября 2024Отличный сервис, встретили с табличкой несмотря на задержку рейса. Помогли погрузить багаж, по дороге много полезной информации о Катаре
