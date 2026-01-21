Вот что мы делаем в нашей насыщенной поездке: погружаемся в живые традиции Катара и посещаем традиционное верблюжье хозяйство. Oткрываем крупнейший частный музей региона с фантастической коллекцией. Заглядываем в будущее страны в Education City. И по желанию посещаем легендарный стадион Халифа — спортивную гордость Катара.
Описание экскурсии
Верблюжье хозяйство. Здесь вы познакомитесь с культурным значением верблюдов, принципами их содержания и ролью, которую они исторически играют в жизни страны.
Музей Шейха Фейсала. Ретроавто, оружие, антиквариат и тысячи редкостей в крупнейшей частной коллекции региона.
Город образования (Education City). Расскажу вам о его концепции и истории. Покажу университеты мировой значимости и современную мечеть с необычной архитектурой.
Катарская национальная библиотека (Qatar National Library) с более чем миллионом изданий, редкими рукописями и картами.
Cтадион Халифа (по желанию) — спортивная гордость Катара.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном Land Cruiser Prado. Детское автокресло — по запросу. В салоне есть питьевая вода
- Дополнительно оплачиваются билет в музей — $14 за чел., питание и кофе (по желанию)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Дохе
Провела экскурсии для 417 туристов
Добро пожаловать в Катар! За последние годы эта страна стремительно изменилась и заслуженно заняла своё место среди самых интересных и необычных направлений для путешествий. Я живу в Дохе — столице этого
