Вот что мы делаем в нашей насыщенной поездке: погружаемся в живые традиции Катара и посещаем традиционное верблюжье хозяйство. Oткрываем крупнейший частный музей региона с фантастической коллекцией. Заглядываем в будущее страны в Education City. И по желанию посещаем легендарный стадион Халифа — спортивную гордость Катара.

Верблюжье хозяйство. Здесь вы познакомитесь с культурным значением верблюдов, принципами их содержания и ролью, которую они исторически играют в жизни страны.

Музей Шейха Фейсала. Ретроавто, оружие, антиквариат и тысячи редкостей в крупнейшей частной коллекции региона.

Город образования (Education City). Расскажу вам о его концепции и истории. Покажу университеты мировой значимости и современную мечеть с необычной архитектурой.

Катарская национальная библиотека (Qatar National Library) с более чем миллионом изданий, редкими рукописями и картами.

Cтадион Халифа (по желанию) — спортивная гордость Катара.

Организационные детали