Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Вас ждет уникальная экскурсия по Дохе, где вы увидите национальный музей, спроектированный Жаном Нувелем, исторический район Мушериб и знаменитый рынок Сук Вакиф. Набережная Корниш подарит панорамные виды на футуристические небоскребы Вест-Бэй. Погрузитесь в атмосферу арабского мира, узнав о традициях, архитектуре и истории Катара. Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять культуру и развитие региона
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная архитектура
🌆 Панорамные виды
🕌 Исторические места
🛍️ Аутентичный рынок
🎨 Культурное обогащение
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Дохи - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время погода позволяет наслаждаться экскурсиями без изнуряющей жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к возможным перепадам температуры. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары лучше планировать посещение музеев и других закрытых объектов.
Национальный музей Катара, созданный по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Внутри — этнографические материалы бедуинов, морские артефакты, древние находки и многое другое. Для детей есть интерактивные зоны, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.
Мушериб — историческое место первых поселений Дохи. Сегодня здесь расположен один из самых современных и экологически устойчивых районов города.
Старый рынок Сук Вакиф. Вы полюбуетесь арабскими скакунами, верблюдами и соколами, по желанию попробуете традиционные сладости, кофе кахва и чай карак.
Набережная Корниш со знаменитыми часами, которые отсчитывали время до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. Отсюда же вы полюбуетесь панорамой района Вест-Бэй с его футуристическими небоскрёбами.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер в пределах Дохи на автомобилях Toyota Rav4, Toyota Fortuner или Donning Car, питьевая вода
Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — $15, детский до 16 лет — бесплатно
Может организовать трансфер за пределами Дохи — детали и цены уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
Дмитрий
2 сен 2025
Татьяна пунктуальна, знает город и умеет его преподнести.
R
Rinat
30 мар 2025
Замечательная экскурсия!!! Гид тонко чувствующий потребность в информации. . При заинтересованности увеличивает объём, при отсутствии интереса переходит к другой теме… В противоположность другим, которые просто вдалбливают инфо по бумажке))) Настоятельно рекомендую!!!