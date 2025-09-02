Мои заказы

Доха: познакомиться с колоритом арабского мира

Добро пожаловать в Доху! За 4 часа вы увидите национальный музей, набережную и рынок, узнаете о культуре и истории Катара
Вас ждет уникальная экскурсия по Дохе, где вы увидите национальный музей, спроектированный Жаном Нувелем, исторический район Мушериб и знаменитый рынок Сук Вакиф. Набережная Корниш подарит панорамные виды на футуристические небоскребы Вест-Бэй. Погрузитесь в атмосферу арабского мира, узнав о традициях, архитектуре и истории Катара. Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять культуру и развитие региона
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🌆 Панорамные виды
  • 🕌 Исторические места
  • 🛍️ Аутентичный рынок
  • 🎨 Культурное обогащение

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Дохи - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время погода позволяет наслаждаться экскурсиями без изнуряющей жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к возможным перепадам температуры. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары лучше планировать посещение музеев и других закрытых объектов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Национальный музей Катара
  • Мушериб
  • Старый рынок Сук Вакиф
  • Набережная Корниш

Описание экскурсии

Национальный музей Катара, созданный по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Внутри — этнографические материалы бедуинов, морские артефакты, древние находки и многое другое. Для детей есть интерактивные зоны, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.

Мушериб — историческое место первых поселений Дохи. Сегодня здесь расположен один из самых современных и экологически устойчивых районов города.

Старый рынок Сук Вакиф. Вы полюбуетесь арабскими скакунами, верблюдами и соколами, по желанию попробуете традиционные сладости, кофе кахва и чай карак.

Набережная Корниш со знаменитыми часами, которые отсчитывали время до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. Отсюда же вы полюбуетесь панорамой района Вест-Бэй с его футуристическими небоскрёбами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер в пределах Дохи на автомобилях Toyota Rav4, Toyota Fortuner или Donning Car, питьевая вода
  • Дополнительные расходы — билеты в музей: взрослый — $15, детский до 16 лет — бесплатно
  • Может организовать трансфер за пределами Дохи — детали и цены уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Дохе
Провели экскурсии для 24 туристов
Я с радостью буду вашим гидом по восхитительной Дохе. Этот солнечный город покорил моё сердце, и моя цель не просто показать вам его достопримечательности, а помочь ощутить дух Катара, проникнуться его богатой культурой, историей и гостеприимством. Я с нетерпением жду нашей встречи, чтобы вместе со своими коллегами-гидами раскрыть вам, почему Доха — не просто город, а настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
Дмитрий
2 сен 2025
Татьяна пунктуальна, знает город и умеет его преподнести.
R
Rinat
30 мар 2025
Замечательная экскурсия!!! Гид тонко чувствующий потребность в информации. . При заинтересованности увеличивает объём, при отсутствии интереса переходит к другой теме…
В противоположность другим, которые просто вдалбливают инфо по бумажке))) Настоятельно рекомендую!!!

Входит в следующие категории Дохи

