Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Дохи - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время погода позволяет наслаждаться экскурсиями без изнуряющей жары. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но стоит быть готовым к возможным перепадам температуры. В остальные месяцы, особенно летом, из-за жары лучше планировать посещение музеев и других закрытых объектов.

Вас ждет уникальная экскурсия по Дохе, где вы увидите национальный музей, спроектированный Жаном Нувелем, исторический район Мушериб и знаменитый рынок Сук Вакиф. Набережная Корниш подарит панорамные виды на футуристические небоскребы Вест-Бэй. Погрузитесь в атмосферу арабского мира, узнав о традициях, архитектуре и истории Катара. Это идеальная возможность для тех, кто хочет глубже понять культуру и развитие региона

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Национальный музей Катара, созданный по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Внутри — этнографические материалы бедуинов, морские артефакты, древние находки и многое другое. Для детей есть интерактивные зоны, где они могут почувствовать себя археологами или рыбаками.

Мушериб — историческое место первых поселений Дохи. Сегодня здесь расположен один из самых современных и экологически устойчивых районов города.

Старый рынок Сук Вакиф. Вы полюбуетесь арабскими скакунами, верблюдами и соколами, по желанию попробуете традиционные сладости, кофе кахва и чай карак.

Набережная Корниш со знаменитыми часами, которые отсчитывали время до начала чемпионата мира по футболу в 2022 году. Отсюда же вы полюбуетесь панорамой района Вест-Бэй с его футуристическими небоскрёбами.

Организационные детали