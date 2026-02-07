Индивидуальная
до 6 чел.
Education city и спортивный музей 3-2-1 в Дохе
Увидеть лучшие образцы инновационных культурных проектов Катара и инсталляцию Дэмиена Хёрста
Сегодня в 09:00
9 фев в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё лучшее за городом
Отправиться из Дохи в музей Шейха Фейсала, Город образования и в гости к верблюдам
9 фев в 08:00
11 фев в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Маршрут вдохновения: мечеть и музеи
От архитектурных и религиозных шедевров Дохи - к диалогу с арабским авангардом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
